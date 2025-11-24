Nem minden anyajegytől kell félni, de van, ami végzetes

– A rákregiszter adatai szerint az elmúlt húsz évben nem változott jelentősen a melanómában elhunytak száma, évente háromszáz-négyszáz ember hal meg bőrrákban. Elsőre nehéz eldönteni, hogy ez a stagnálás hogyan értékelhető.

– Abszolút pozitív előrelépés, hogy az elmúlt évtizedekben nem nőtt jelentősen a melanómában elhunytak száma, hiszen például számos más daganattípus esetében növekedés tapasztalható. Azt látom, hogy tudatosabbak az emberek, sokkal több a korábban felfedezett eset, ezáltal hamarabb tudjuk gyógyítani, illetve sokkal modernebb a terápia is, ezáltal a tünetmentes túlélés is hosszabb.

– Miben különbözik a melanóma a többi ráktípustól?

– A melanóma az egyik legszeszélyesebb,

legrosszindulatúbb daganat, mert nagyon magas az áttétképző potenciálja.

Ez azt jelenti, hogy a primer daganatból daganatsejtek szakadnak le, és nyirokereken, vérereken keresztül belső szervekbe jut el. Az sem ritka, hogy előbb az áttétet fedezik fel, és majd csak azután a melanómát: elmegy orvoshoz az illető, és a megnagyobbodott nyirokcsomóból vett szövettani vizsgálatából kiderül, hogy ez egy melanóma áttét. És akkor elkezdjük keresni, hogy honnan is indult ez a melanóma.

– Hány év tünetmentesség után mondható gyógyultnak a páciens?

Sajnálatos módon bizonyos esetekben nem beszélhetünk gyógyult betegekről, csupán megnyúlt tünetmentes időről, mivel ilyenkor a melanómás pácienseknek életük végéig szem előtt kell maradniuk, és utógondozásra járniuk: időről időre kontrollvizsgálaton kell megjelenni, évente szükséges ultrahang, vérvétel, mellkasröntgen, hogy az áttétképződést minél hamarabb felismerjük és gyógyítani tudjuk. Mint említettem, a melanóma ezért veszélyes, mert áttétet tud adni, és bizony van olyan eset, amikor tizenöt év után ad áttétet.

– Honnan tudni biztosan, hogy ilyen hosszú idő elteltével a melanóma miatt alakul ki áttétes daganat?

Nehéz kérdés, de ezekben az esetekben egyszerűen nem találunk erre más magyarázatot. Ha nem találunk a páciens bőrén második melanómát, akkor kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy az évekkel korábbi, rég eltávolított melanóma adta az áttétet. De akadnak olyan ritka esetek is, amikor mondjuk

melanómaáttétet találunk a nyirokcsomókban, viszont a melanómát sehol sem találjuk.

Ennek két oka lehet. Az egyik, hogy egy korábban lézerrel eltávolított anyajegy melanómás volt, de már csak a hegét találjuk ott, az eltávolított képlet nem került szövettani vizsgálatra vagy melanóma volt, de a beteg nem járt gondozásra. A másik lehetséges ok az úgynevezett regressziós melanóma, amikor a szervezet eltüntette a bőr felszínéről, ugyan már nem látni semmit kívülről, de a melanóma nagyon is jelen van a szervezetben, és már áttétet tudott képezni.