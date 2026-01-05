UkrajnaháborúEurópai Unió

Ukrajna benyújtotta a számlát Európának, velünk fizettetnék meg a háború árát + videó

Már azt is megtalálták, aki kivenné a magyarok zsebéből a pénzt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 15:48
Ukrajna 800 milliárd dolláros számlát nyújtana be Európának – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte, hogy ez egy brutális szám, a teljes éves magyar GDP négyszerese. Ez már önmagában is felfoghatatlan összeg, de az ukrán miniszterelnök szerint az elkövetkező tíz évben ez csak az alapvető működésük fenntartására lesz elég, Julija Szviridenko bejelentése alapján ebben a hadi- és védelmi kiadások nincsenek benne – tette hozzá.

Budapest, 2025. december 17. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Mindezt ahhoz viszonyítva, hogy eddig Európa 180 milliárd eurót adott Ukrajnának és most egy 90 milliárdos hadikölcsönről döntöttek az európai uniós tagállamok, amelyben Magyarország nem vett részt, akkor látható, hogy ez a 800 milliárd dollár mennyire sok pénz – figyelmeztetett a fővárosi frakcióvezető. Majd rámutatott:

mi az elejétől kezdve mondjuk, hogy ez fog történni, hogy nem az ukránok fogják megfizetni ennek a háborúnak az árát, hanem velünk, európaiakkal akarják ezt majd megfizettetni.

Brüsszel a magyar emberek nyakába varrna minden terhet. Új adókat vezetnének be és az eddigieket megemelnék, erre pedig meg is van az emberük: Magyar Péter, aki megszorítócsomagjával finanszírozná az ukrán háború árát – tette hozzá.

– Mi nem akarjuk a magyar emberek pénzét Ukrajnában elkölteni. Mi azt szeretnénk, hogy a magyarok pénze az Magyarországon maradjon, és a magyar emberekre tudjuk elkölteni – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.


Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

