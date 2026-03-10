Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb ámokfutása

Nagyon szánalmas és visszataszító, amit Szabó Tímea csinál. Nem került fel a Tisza Párt listájára, egyéniben próbálkozik. Lelke rajta, de még mindig nem érzi azt, hogy a kormány szapulásával, igaztalan vádakkal és fröcsögéssel nem fog szavazatokat szerezni.
További Poszt-trauma híreink
Az ő igazi ellenfele a Tisza helyi jelöltje, hiszen ugyanarra a szavazókra hajtanak. Azt már mindenki tudja róla, hogy Orbán-fóbiás, azzal nem mond semmi újdonságot, ha a kormányt szidja.
A Facebook-oldalán a következőket írta:
„Szeretettel kérdezem: a magyar külügyminiszter ilyenkor hol van, és mégis mi a fenét csinál? Nem érzi kötelességének a több ezer magyar kimentését a valódi háborús övezetből? Nem otthoni nem létező fenyegetésről kell hazudozni, hanem valódi munkát végezni. De ti azt már nem tudtok, mert Putyin hátsójából már nincs kilátás.”
További Poszt-trauma híreink
Ezzel szembe a tények a következők.
Folyamatos a háborús térségben rekedt magyarok hazahozatala, még orosz fogságban lévő magyarokat is kimentett a külügy, tehát egy hatalmas nagy kamu Szabó Tímea posztja. Ráadásul már maga az a kifejezés, amit használ, hogy szeretettel kérdezem egy oltári hazugság, hiszen Szabó szeretettel talán senkitől sem tud kérdezni, nem hogy bármilyen koránypárti képviselőtől vagy szimpatizánstól.
Viszont arról nem nagyon hallottam, hogy elítélte volna, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Azért, mert ez nem történt meg.
Ha majd április 12-én este a tükör előtt megkérdezi magától Szabó Tímea, miért dobták ki az emberek a parlamentből, miért zavarták el, érdemes lesz majd végiggörgetnie a Facebook-oldalán lévő bejegyzéseit.
További Poszt-trauma híreink
A gyűlölet, a löttyös indulat, az agresszió és a tehetségtelenség olyan keverékét fogja majd látni, ami tűpontos választ ad arra a kérdésre, hogy miért hordták ki a magyar emberek a politika szemétdombjára őt is és a többi párbeszédes, momentumos magyargyűlölőt.
Pá, pá, Timike!
Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A hamis pátosz politikája
A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja
Létezik-e még közvélemény?
A csillogó-villogó háború
Oly korban éltem én…
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, kiderült az újabb hazugság
Gyurcsány embere volt a tettes.
Para-Kovács Imre hatalmas hibája sokba kerülhet Magyar Péternek
Ismét lelepleződtek.
Az öt legjobb Robert Duvall-film – Ne bántsátok a feketerigót! + videó
Egy megrázó történet az igazságról, előítéletekről és a gyermeki ártatlanság elvesztéséről.
Nem akárki osztotta ki keményen Magyar Pétert, nem várt pofon érkezett
Vihar a baloldalon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A hamis pátosz politikája
A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!