Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb ámokfutása

Ezzel szembe a tények a következők.

Folyamatos a háborús térségben rekedt magyarok hazahozatala, még orosz fogságban lévő magyarokat is kimentett a külügy, tehát egy hatalmas nagy kamu Szabó Tímea posztja. Ráadásul már maga az a kifejezés, amit használ, hogy szeretettel kérdezem egy oltári hazugság, hiszen Szabó szeretettel talán senkitől sem tud kérdezni, nem hogy bármilyen koránypárti képviselőtől vagy szimpatizánstól.

Viszont arról nem nagyon hallottam, hogy elítélte volna, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Azért, mert ez nem történt meg.

Ha majd április 12-én este a tükör előtt megkérdezi magától Szabó Tímea, miért dobták ki az emberek a parlamentből, miért zavarták el, érdemes lesz majd végiggörgetnie a Facebook-oldalán lévő bejegyzéseit.