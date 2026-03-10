idezojelek
Poszt-trauma

Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb ámokfutása

Erre már nincsnek szavak.

Nagyon szánalmas és visszataszító, amit Szabó Tímea csinál. Nem került fel a Tisza Párt listájára, egyéniben próbálkozik. Lelke rajta, de még mindig nem érzi azt, hogy a kormány szapulásával, igaztalan vádakkal és fröcsögéssel nem fog szavazatokat szerezni. 

Szabó Tímea
Szabó Tímea (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az ő igazi ellenfele a Tisza helyi jelöltje, hiszen ugyanarra a szavazókra hajtanak. Azt már mindenki tudja róla, hogy Orbán-fóbiás, azzal nem mond semmi újdonságot, ha a kormányt szidja.

A Facebook-oldalán a következőket írta:

„Szeretettel kérdezem: a magyar külügyminiszter ilyenkor hol van, és mégis mi a fenét csinál? Nem érzi kötelességének a több ezer magyar kimentését a valódi háborús övezetből? Nem otthoni nem létező fenyegetésről kell hazudozni, hanem valódi munkát végezni. De ti azt már nem tudtok, mert Putyin hátsójából már nincs kilátás.”

Ezzel szembe a tények a következők.

Folyamatos a háborús térségben rekedt magyarok hazahozatala, még orosz fogságban lévő magyarokat is kimentett a külügy, tehát egy hatalmas nagy kamu Szabó Tímea posztja. Ráadásul már maga az a kifejezés, amit használ, hogy szeretettel kérdezem egy oltári hazugság, hiszen Szabó szeretettel talán senkitől sem tud kérdezni, nem hogy bármilyen koránypárti képviselőtől vagy szimpatizánstól.

Viszont arról nem nagyon hallottam, hogy elítélte volna, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Azért, mert ez nem történt meg.

Ha majd április 12-én este a tükör előtt megkérdezi magától Szabó Tímea, miért dobták ki az emberek a parlamentből, miért zavarták el, érdemes lesz majd végiggörgetnie a Facebook-oldalán lévő bejegyzéseit. 

A gyűlölet, a löttyös indulat, az agresszió és a tehetségtelenség olyan keverékét fogja majd látni, ami tűpontos választ ad arra a kérdésre, hogy miért hordták ki a magyar emberek a politika szemétdombjára őt is és a többi párbeszédes, momentumos magyargyűlölőt.

Pá, pá, Timike!

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

