Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

A független jelölteknek, a kis pártok jelöltjeinek, de még a DK jelöltjeinek is komoly gondot okoz az induláshoz szükséges aláírások összegyűjtése. A Borsod-Abaúj-Zemplén 1. számú választókerületében a fideszes Csöbör Katalinnak és a tiszás jelölt mellett a DK színeiben induló, korábbi Jobbik-elnöknek, Jakab Péternek is sikerült leadnia az ajánlásokat.
További Poszt-trauma híreink
Azonban helyben megy a baloldal pártok és jelöltek között az iszapbirkózás.
Jakab Péter nagyon keményen beleállt Magyar Péterbe és a Tisza Pártba:
„[…] Az »újellenzék« ugyanis most azt akarja elérni, hogy még a választás előtt húzzanak le a szavazólapról. Esélyt se akarnak adni a miskolciaknak, borsodiaknak, hogy szavazhassanak rám. Ez lenne az új demokrácia? Ez lenne az új rendszerváltás? Eddig a választók uszításával, hergelésével akarták elérni, hogy ne induljak a választáson. Most jönnek az adminisztrációs trükkök?”
Rettegnek a baloldalon, hogy egymás elől veszik majd el a szavazatokat, ezért minden eszközt bevetnek a másik fél lejáratására, ellehetetlenítésére.
Mindeközben a Fidesz jelöltje Csöbör Katalin keményen dolgozik, az emberek problémáinak a megoldásán dolgozik.
Nem is kérdés: A Fidesz a biztos választás!
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Magyar Péter és Jakab Péter (Forrás: Vadhajtások.hu – montázs)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A Tisza-agymosás módszertana
Epstein és a rothadó világelit
Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz
Dobrev Gyurcsány nyomdokain
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter tyúkszemére léptek, ez bizony nagyon fog fájni!
„Ne add, Peti, a naivat! Nem nyúltál hozzá, csak felszívtad”
Izzott a levegő a stúdióban, Csintalan Sándor hatalmas titkot árult el
Nem várt beismerés.
Magyar Péter bizalmi embere ütötte be az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába
Ez már a végjáték.
Az öt legjobb Robert Duvall-film – A skarlát betű + videó
Egy titok, amely felforgatja a puritán közösséget és mindent megváltoztat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!