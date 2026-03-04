Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

Azonban helyben megy a baloldal pártok és jelöltek között az iszapbirkózás.

Jakab Péter nagyon keményen beleállt Magyar Péterbe és a Tisza Pártba:

„[…] Az »újellenzék« ugyanis most azt akarja elérni, hogy még a választás előtt húzzanak le a szavazólapról. Esélyt se akarnak adni a miskolciaknak, borsodiaknak, hogy szavazhassanak rám. Ez lenne az új demokrácia? Ez lenne az új rendszerváltás? Eddig a választók uszításával, hergelésével akarták elérni, hogy ne induljak a választáson. Most jönnek az adminisztrációs trükkök?”

Rettegnek a baloldalon, hogy egymás elől veszik majd el a szavazatokat, ezért minden eszközt bevetnek a másik fél lejáratására, ellehetetlenítésére.

Mindeközben a Fidesz jelöltje Csöbör Katalin keményen dolgozik, az emberek problémáinak a megoldásán dolgozik.

Nem is kérdés: A Fidesz a biztos választás!