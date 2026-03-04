idezojelek
Poszt-trauma

Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

Megy az iszapbirkózás a baloldalon.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar Péterdkjakab pétercsöbör katalinválasztás 2026. 03. 04. 5:17
0

A független jelölteknek, a kis pártok jelöltjeinek, de még a DK jelöltjeinek is komoly gondot okoz az induláshoz szükséges aláírások összegyűjtése. A Borsod-Abaúj-Zemplén 1. számú választókerületében a fideszes Csöbör Katalinnak és a tiszás jelölt mellett a DK színeiben induló, korábbi Jobbik-elnöknek, Jakab Péternek is sikerült leadnia az ajánlásokat.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Jakab Péter, Magyar Péter
Jakab kezet fog Dobrevvel (Forrás: Facebook)

Azonban helyben megy a baloldal pártok és jelöltek között az iszapbirkózás. 

Jakab Péter nagyon keményen beleállt Magyar Péterbe és a Tisza Pártba:

„[…] Az »újellenzék« ugyanis most azt akarja elérni, hogy még a választás előtt húzzanak le a szavazólapról. Esélyt se akarnak adni a miskolciaknak, borsodiaknak, hogy szavazhassanak rám. Ez lenne az új demokrácia? Ez lenne az új rendszerváltás? Eddig a választók uszításával, hergelésével akarták elérni, hogy ne induljak a választáson. Most jönnek az adminisztrációs trükkök?”

Rettegnek a baloldalon, hogy egymás elől veszik majd el a szavazatokat, ezért minden eszközt bevetnek a másik fél lejáratására, ellehetetlenítésére.

Mindeközben a Fidesz jelöltje Csöbör Katalin keményen dolgozik, az emberek problémáinak a megoldásán dolgozik.

Nem is kérdés: A Fidesz a biztos választás!

Borítókép: Magyar Péter és Jakab Péter (Forrás: Vadhajtások.hu – montázs)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A Tisza-agymosás módszertana

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Keresztrejtvény
idezojelek

Napi sudoku

Keresztrejtvény avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu