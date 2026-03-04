Vb-selejtező: feldolgozták a feldolgozhatatlant, több évtizedes bravúrra készülnek a magyar lányok

Női kosárlabdázóink 2024 augusztusában megnyerték Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel bejutottak a kvalifikáció végső körébe, ami a jövő héten kezdődik. A magyar válogatott a márciusi 11. és 17. között esedékes vb-selejtezőkön Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen játszik majd, a tornának Isztambul ad otthont. A nemzeti csapat novemberben négy felkészülési mérkőzést vívott a szövetség székesfehérvári edzőközpontjában, és valamennyit megnyerte a csehek, illetve az oroszok ellen, jó formában várhatja a vb-selejtezőket. Völgyi Péter együttese keddtől újra Fejér vármegye központjában készül a jövő heti kihívásokra. A magyar csapat sajtónyilvános edzésére a Magyar Nemzet is ellátogatot kedd délelőtt.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter bizakodó. szerinte helyt fog állni a csapata a vb-selejtezőkön Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

Alkalmazkodás a kulcsszó a vb-selejtezőkön, Juhász Dorka később csatlakozik

Az Alba Regia Sportcsarnok bejáratánál a magyar férfi-kosárlabdaválogatott egyik sérült játékosával, Vojvoda Dáviddal is összefutottunk. Az Alba Fehérvár bedobója laza viseletben, rövidnadrágban és papucsban sétált kifelé a létesítményből, miközben a csarnokban az oldalvonalnál a magyar női kosárlabda-válogatott tagjai már javában nyújtottak az edzés előtt. Elsőként Völgyi Pétert kérdeztük arról, hogy kik a hiányzók az első tréningen.

– Egyes játékosok később csatlakoznak a közös munkához, mások csak Isztambulban találkoznak először a keret többi tagjával, így nem lesz könnyű feladat őket beépíteni, de mindent megtesznek, hogy ez zökkenőmentesen sikerüljön. Csak két olyan edzésünk lesz, amelyen a teljes kerettel tudunk majd készülni. A székesfehérvári egy hét alatt a legnagyobb feladatunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a japánok elleni első mérkőzésre – hangsúlyozta Völgyi Péter.

S hogy kik a hiányzók, a később csatlakozók?

Először is a török Galatasaray játékosa, az utóbbi időben kiválóan játszó, az Euroligában a hónap legjobbjának választott Juhász Dorka

a Nesibe Aydin honosított irányítója, Turner Yvonne

és a spanyol Salamanca magyar centere, Kiss Virág.

Mi lesz a magyar válogatott taktikája a világbajnokságon?

Ellenféltől függ majd, hogy két magasemberrel állunk-e fel vagy sem. Alkalmazkodnunk kell a körülményekhez és a játékosok fizikális állapotához

– árulta el Völgyi Péter, aki klubcsapatának játékosát, a Diósgyőrben játszó és nemrégiben honosított Kathryn Westbeldet kihagyta a keretszűkítés után. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a döntését azzal indokolta, hogy a 3x3-as válogatottban számítanak majd a 190 cm magas játékosra, hogy ütőképesebbé tegyék a magyar csapatot a vb-selejtezőkön.