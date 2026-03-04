magyar női kosárlabda-válogatottnői kosárlabdajuhász dorkaVölgyi PéterDombai RékaLelik Réka

Vb-selejtező: feldolgozták a feldolgozhatatlant, több évtizedes bravúrra készülnek a magyar lányok

Nagy feladat vár a magyar női kosárlabda-válogatottra a jövő héten, mivel világbajnoki selejtezőkön lép pályára Argentína, Ausztrália, Kanada, Japán és Törökország legjobbjai ellen Isztambulban. A szövetségi kapitány, Völgyi Péter szerint vannak olyan játékosok, köztük a Galarasaray magyar csillaga, Juhász Dorka, akik csak az utolsó fázisban tudnak becsatlakozni a munkába, ennek ellenére nem lehet más célja a nemzeti csapatnak a vb-selejtezőkön, minthogy közel harminc év, egész pontosan 1998 után újra kijusson a világbajnokságra.

Perje Sándor
2026. 03. 04. 6:25
A magyar válogatott már nagyon készól a vb-selejtezőkre Forrás: FIBA/Basketball
Női kosárlabdázóink 2024 augusztusában megnyerték Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel bejutottak a kvalifikáció végső körébe, ami a jövő héten kezdődik. A magyar válogatott a márciusi 11. és 17. között esedékes vb-selejtezőkön Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen játszik majd, a tornának Isztambul ad otthont. A nemzeti csapat novemberben négy felkészülési mérkőzést vívott a szövetség székesfehérvári edzőközpontjában, és valamennyit megnyerte a csehek, illetve az oroszok ellen, jó formában várhatja a vb-selejtezőket. Völgyi Péter együttese keddtől újra Fejér vármegye központjában készül a jövő heti kihívásokra. A magyar csapat sajtónyilvános edzésére a Magyar Nemzet is ellátogatot kedd délelőtt.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter bizakodó. szerinte helyt fog állni a csapata a vb-selejtezőkön.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter bizakodó. szerinte helyt fog állni a csapata a vb-selejtezőkön Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

Alkalmazkodás a kulcsszó a vb-selejtezőkön, Juhász Dorka később csatlakozik

Az Alba Regia Sportcsarnok bejáratánál a magyar férfi-kosárlabdaválogatott egyik sérült játékosával, Vojvoda Dáviddal is összefutottunk. Az Alba Fehérvár bedobója laza viseletben, rövidnadrágban és papucsban sétált kifelé a létesítményből, miközben a csarnokban az oldalvonalnál a magyar női kosárlabda-válogatott tagjai már javában nyújtottak az edzés előtt. Elsőként Völgyi Pétert kérdeztük arról, hogy kik a hiányzók az első tréningen.

– Egyes játékosok később csatlakoznak a közös munkához, mások csak Isztambulban találkoznak először a keret többi tagjával, így nem lesz könnyű feladat őket beépíteni, de mindent megtesznek, hogy ez zökkenőmentesen sikerüljön. Csak két olyan edzésünk lesz, amelyen a teljes kerettel tudunk majd készülni. A székesfehérvári egy hét alatt a legnagyobb feladatunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a japánok elleni első mérkőzésre – hangsúlyozta Völgyi Péter.

S hogy kik a hiányzók, a később csatlakozók?

  • Először is a török Galatasaray játékosa, az utóbbi időben kiválóan játszó, az Euroligában a hónap legjobbjának választott Juhász Dorka
  • a Nesibe Aydin honosított irányítója, Turner Yvonne
  • és a spanyol Salamanca magyar centere, Kiss Virág.

Mi lesz a magyar válogatott taktikája a világbajnokságon?

Ellenféltől függ majd, hogy két magasemberrel állunk-e fel vagy sem. Alkalmazkodnunk kell a körülményekhez és a játékosok fizikális állapotához

 – árulta el Völgyi Péter, aki klubcsapatának játékosát, a Diósgyőrben játszó és nemrégiben honosított Kathryn Westbeldet kihagyta a keretszűkítés után. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a döntését azzal indokolta, hogy a 3x3-as válogatottban számítanak majd a 190 cm magas játékosra, hogy ütőképesebbé tegyék a magyar csapatot a vb-selejtezőkön.

Japánt újra szeretnénk legyőzni

A magyar szakember az első ellenfélről, Japánról is megosztott pár gondolatot. Az ázsiai csapattal két éve a fájó emlékű olimpiai selejtezőtornán találkoztunk, akkor 81-75-ös győzelmet aratott az akkor még Székely Norbert vezette magyar együttes.

– Más kosárlabdát játszanak, mint az európaiak. Nagyon gyors csapat, ugyanakkor palánk alatt sebezhető. Több időnk van felkészülni rájuk, ez előnyös lehet számunkra. Kemény és fontos mérkőzés lesz – fejtette ki Völgyi Péter, aki szerint nehéz lesz egy nap múlva átállni a Kanada elleni második meccsre, de megpróbálnak alkalmazkodni minden körülményhez, ez lehet a kulcs a vb-kijutás szempontjából.

A nemzeti együttes eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt.

Meccsről-meccsre kell haladnunk. Közel harminc éve nem szerepeltünk vb-n, a csapat és a stáb mindent meg fog tenni, hogy sikerüljön újra kijutnia a válogatottnak. Ránk fér a siker, sokat dolgoznak érte a lányok. A világ legjobb csapatai ellen kell megmutatni magunkat, ez minden vágyunk és mindent meg is teszünk érte. Ki kell hozni a maximumot ebből a tornából 

– zárta gondolatait Völgyi Péter.

A huszonnégy csapatot négy helyszínre, hatos csoportokba sorsolták, a selejtezőkre pedig jövő március 11. és 17. között kerül sor. Öt ország már kint van a vb-n: Németország rendezőként, Belgium, Egyesült Államok, Ausztrália, Nigéria pedig kontinensgyőztesként. Csoportonként 4-4 együttes jut ki a világbajnokságra – a már biztos kvalifikálókat is beleszámolva a csoportonként négy csapatba. A mieink Isztambulban játszanak majd Törökország, Ausztrália, Kanada, Japán és Argentína ellen. Ez azt jelenti, hogy Ausztrálián kívül a legjobb három csapat kvalifikálja magát a vb-re. 

 

Női kosárlabda-világbajnoki selejtező, a magyar válogatott mérkőzései

  • Március 11.: Magyarország–Japán
  • Március 12.: Magyarország–Kanada
  • Március 14.: Magyarország–Ausztrália
  • Március 15.: Magyarország–Argentína
  • Március 17.: Magyarország–Törökország

A magyar női kosárlabda-válogatott kerete:

Aho Nina, Kányási Veronika, Lelik Réka, Miklós Melinda, Toman Petra, Westbeld Kathryn (mind DVTK Hun-Therm), Dombai Réka (Tarr KSC Szekszárd), Dubei Debóra (Uni Győr), Dúl Panka, Josepovits Kinga, Rátkai Eszter, Studer Ágnes, Török Ágnes, Varga Alíz (mind NKA Universitas Pécs), Gereben Lívia, Mérész Beatrix (mindkettő ACS Sepsi-SIC, romániai), Juhász Dorka (Galatasaray Cagdas Faktoring, török), Széki-Barnai Judit (VBW CEKK Cegléd), Takács-Kiss Virág (Perfumerías Avenida Salamanca, spanyol), Turner Yvonne (Nesibe Aydin, török) 

Völgyi Péter interjúja a világbajnoki selejtezők előtt:

