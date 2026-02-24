magyar férfi kosárlabda-válogatottSomogyi ÁdámFérfi kosárlabda vb-selejtezőfrancia kosárlabda-válogatottGasper Okorn

Bravúrra készül a magyar férfi-kosárlabdaválogatott az olimpiai ezüstérmes ellen

Gasper Okorn szövetségi kapitány szerint a férfi kosárlabdázók készen állnak arra a kihívásra, amelyet a franciák elleni két világbajnoki selejtező jelent pénteken Szombathelyen, majd vasárnap Le Mans-ban. A magyar férfi-kosárlabdaválogatott két fontos játékosát nélkülözi az olimpiai ezüstérmes ellen, de ennek ellenére bizakodók a játékosok, akik az első mérkőzésen nagyon bíznak a magyar szurkolók támogatásában a vasi vármegyeszékhelyen.

2026. 02. 24. 17:28
A magyar férfi kosárlabda-válogatott készen áll a franciák elleni meccsre Forrás: FIBA/Basketball
A magyar férfi kosarasok vezetik a vb-selejtezők G csoportját, de a kvartett favoritját fogadják három nap múlva. Péntek este ugyanis 18 órától Franciaország ellen játszik világbajnoki selejtező mérkőzést a magyar férfi-kosárlabdaválogatott, amely két fontos játékosára nem számíthat az olimpiai ezüstérmes ellen. A szövetségi kapitány, Gasper Okorn optimistán beszélt a csoportfavorit elleni rangadóról.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya Gasper Okorn bizakodó a meccs előtt
Gasper Okorn bizakodó a meccs előtt. Forrás: FIBA/Basketball

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott készen áll a kihívásra

A szombathelyi Schaeffler Arena Savariában rendezett keddi sajtónyilvános edzésen a szakvezető közölte, hogy néhány fiatal játékossal már Budapesten elkezdték a felkészülést a múlt héten. – Tudtunk velük egyénileg is foglalkozni, és nagyon tetszett az is, amit a hétvégén láttam a Magyar Kupa négyes döntőjében – utalt Okorn arra, hogy a vasárnapi fináléban a Szolnok kemény meccsen legyőzte a nagy rivális Falcót.

– Most egyértelműen a csoportunk legjobb csapata ellen készülünk, a franciák minden tornán favoritnak számítanak az aktuális összeállításuktól függetlenül. Azon túl, hogy sokan az NBA-ben vagy az Euroligában edződnek, a francia bajnokság is Európa legerősebbjei közé tartozik. 

Mi egyelőre csak az itthoni meccsre koncentrálunk. Nagyon nehéz dolgunk lesz egy rendkívül fizikális ellenféllel szemben, de mi készen állunk a kihívásra. Nem tartjuk fel a fehér zászlót, megvan a tervünk, minden energiánkat beletesszük ebbe a két mérkőzésbe, és nem félünk senkitől

– hangsúlyozta a nemzeti csapat trénere, akinek azért lesznek fontos hiányzói a vb-selejtezőkön. A magyar szövetség hétfői híre szerint a székesfehérvári Vojvoda Dávid az egyik edzésen kisebb sérülést szenvedett, emiatt egy-két hetes kihagyás vár rá. Gasper Okorn szövetségi kapitány a szombathelyi Váradi Benedeket hívta be a helyére. A korábbi találkozókon remeklő Nate Reuvers sincs ezúttal a csapatban, mert a Valencia Euroliga-meccseket játszik még csütörtök este. Ennek ellenére vannak új játékosok, akik nagy segítségére lehetnek a nemzeti csapatnak.

 

A szurkolók plusz energiát adhatnak

A német élvonalbeli Towers Hamburgot erősítő Maronka Zsombor az elmúlt hónapokban sérülésekkel küszködött, ezért nem állt a válogatott rendelkezésére. – A srácok előző két meccse eléggé motivált, úgyhogy nagyon vártam már, hogy itt lehessek – utalt arra, hogy a válogatott ősszel két sikerrel kezdte meg a kvalifikációs sorozatot: 89-82-re verte a finneket Szombathelyen, majd Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re.

– Az itthoni szurkolói segítséggel bármire képesek lehetünk, szerintem lesz esélyünk a franciák ellen. Fizikálisan tökéletes állapotban kell lennünk, de ez egy fiatal csapat, gyorsan regenerálódunk, úgyhogy elégnek kell lennie a kétnapos pihenőnek a két meccs között. Egyébként együtt utazunk majd a franciákkal szombaton Le Mans-ba – tette hozzá a Bundesligában játszó magyar kosárlabdázó.

A magyar válogatott otthona Szombathely, ahol a hazai szurkolók mindig kitartóan buzdítják a csapatot
A magyar válogatott otthona Szombathely, ahol a hazai szurkolók mindig kitartóan buzdítják a csapatot. Forrás: FIBA/Basketball

Az orosz Nyizsnyij Novgorodban légióskodó Lukács Norbert szerint a sikeres őszi rajt után mindenki elszántan érkezett meg az összetartásra.

Remélem, hogy ezek a győzelmek plusz energiát adnak nekünk. Most a legerősebb csoportellenfél következik, a franciák 1/1-es mérleggel állnak, így biztosan mindent megtesznek azért, hogy behúzzák ezt a két győzelmet ellenünk. Nagyon bízom a hazai pályában, hiba nélkül kell játszanunk negyven percig

 – fejtette ki a 24 éves kosaras.

 

A franciák is sebezhetők

Az utóbbi néhány évben a franciák felemás eredményeket hoztak. A 2022-es Eb-n másodikok lettek, a spanyoloktól kaptak ki a fináléban. Itt hozzá kell tennünk, hogy ezen a kontinenstornán találkozott egymással legutóbb a magyar és a francia válogatott. Akkor egy kifejezetten jó mérkőzésen mindössze 78-74-re kaptunk ki attól a francia csapattól, amely később ezüstöt nyert az Eb-n. A 2023-as világbajnokság nem jött össze nekik a 18. hellyel, a párizsi olimpián viszont megint ezüstöt nyertek a Kékek: az Egyesült Államok ellen maradtak alul egy szoros, nagyszerű döntőben

A tavalyi Európa-bajnokságon már a 16 között vereséget szenvedtek Georgiától, így a 9. helyen zárták a tornát. A franciák kerete egy másik szintet képvisel, viszont ők is képesek hibázni: a második fordulóban kikaptak Finnországban (83-76). Előtte azért legyőzték a belgákat (79-63), úgyhogy 1-1-gyel várják a mérkőzést, míg a magyar válogatott két győzelemmel áll két fordulót követően.

A négyes első három helyezettje jut majd tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül azonos hatosba. Ebből az első három utazhat majd a világbajnokságra, amelyet 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendeznek Katarban.
A magyar csapat további menetrendje:

  • február 27.: Magyarország–Franciaország 18.00
  • március 1.: Franciaország–Magyarország 18.00
  • július 3.: Finnország–Magyarország
  • július 6.: Magyarország–Belgium
     
  • A magyar válogatott kerete:
     Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Filipovity Péter (Kaposvár), Flasár Zalán (Sopron), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Hőgye Patrik (Debrecen), Lukács Norbert (Nizsnyij Novgorod, orosz), Lukácsi Gábor (Pécs), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, német), Meleg Gergő (Pécs), Perl Zoltán (Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Somogyi Ádám (Szolnok), Tanoh Dez András (Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (EPS-Honvéd), Váradi Benedek (Szombathely)

A 2022-es Európa-bajnokság csoportmérkőzése:

 

