Bravúrra készül a magyar férfi-kosárlabdaválogatott az olimpiai ezüstérmes ellen

A magyar férfi kosarasok vezetik a vb-selejtezők G csoportját, de a kvartett favoritját fogadják három nap múlva. Péntek este ugyanis 18 órától Franciaország ellen játszik világbajnoki selejtező mérkőzést a magyar férfi-kosárlabdaválogatott, amely két fontos játékosára nem számíthat az olimpiai ezüstérmes ellen. A szövetségi kapitány, Gasper Okorn optimistán beszélt a csoportfavorit elleni rangadóról.

Gasper Okorn bizakodó a meccs előtt. Forrás: FIBA/Basketball

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott készen áll a kihívásra

A szombathelyi Schaeffler Arena Savariában rendezett keddi sajtónyilvános edzésen a szakvezető közölte, hogy néhány fiatal játékossal már Budapesten elkezdték a felkészülést a múlt héten. – Tudtunk velük egyénileg is foglalkozni, és nagyon tetszett az is, amit a hétvégén láttam a Magyar Kupa négyes döntőjében – utalt Okorn arra, hogy a vasárnapi fináléban a Szolnok kemény meccsen legyőzte a nagy rivális Falcót.

– Most egyértelműen a csoportunk legjobb csapata ellen készülünk, a franciák minden tornán favoritnak számítanak az aktuális összeállításuktól függetlenül. Azon túl, hogy sokan az NBA-ben vagy az Euroligában edződnek, a francia bajnokság is Európa legerősebbjei közé tartozik.

Mi egyelőre csak az itthoni meccsre koncentrálunk. Nagyon nehéz dolgunk lesz egy rendkívül fizikális ellenféllel szemben, de mi készen állunk a kihívásra. Nem tartjuk fel a fehér zászlót, megvan a tervünk, minden energiánkat beletesszük ebbe a két mérkőzésbe, és nem félünk senkitől

– hangsúlyozta a nemzeti csapat trénere, akinek azért lesznek fontos hiányzói a vb-selejtezőkön. A magyar szövetség hétfői híre szerint a székesfehérvári Vojvoda Dávid az egyik edzésen kisebb sérülést szenvedett, emiatt egy-két hetes kihagyás vár rá. Gasper Okorn szövetségi kapitány a szombathelyi Váradi Benedeket hívta be a helyére. A korábbi találkozókon remeklő Nate Reuvers sincs ezúttal a csapatban, mert a Valencia Euroliga-meccseket játszik még csütörtök este. Ennek ellenére vannak új játékosok, akik nagy segítségére lehetnek a nemzeti csapatnak.

A szurkolók plusz energiát adhatnak

A német élvonalbeli Towers Hamburgot erősítő Maronka Zsombor az elmúlt hónapokban sérülésekkel küszködött, ezért nem állt a válogatott rendelkezésére. – A srácok előző két meccse eléggé motivált, úgyhogy nagyon vártam már, hogy itt lehessek – utalt arra, hogy a válogatott ősszel két sikerrel kezdte meg a kvalifikációs sorozatot: 89-82-re verte a finneket Szombathelyen, majd Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re.