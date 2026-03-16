Mráz Ágoston Sámuel: A Fidesz szavazótábora sokszínű, de abban egyetértünk, hogy Orbán Viktor az, aki alkalmas miniszterelnöknek

– Az előttünk álló időszak különösen izgalmas: nem egészen négy hét múlva, április 12-én országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Hogy áll az öt párt, aki képes volt arra hogy listát állítson? Ki fog nyerni 2026-ban? – tette fel a kérdést Szabó Anett, aki a beszélgetést moderálta, majd hozzátette, a közvélemény-kutatások hónapok óta a figyelem középpontjában állnak, a különböző intézetek olykor egészen eltérő eredményeket publikálnak. Sokan egyetértenek abban, hogy rendkívül intenzív kampány zajlik, a számok értelmezése gyakran vitákat vált ki.

Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője a a hallgatóságnak mesélt arról, hogyan készülnek a közvélemény-kutatások, mi áll a számok mögött. – A közvélemény-kutatás működése kívülről egyszerűnek tűnik, de valójában rengeteg apró részleten múlik az eredmény. Az egyik legfontosabb kérdés a mintavétel. Ideális esetben minden választópolgárnak azonos esélye lenne bekerülni a mintába. A gyakorlatban azonban különböző módszerekkel dolgoznak az intézetek, személyes kérdezés, telefonos módszer, mi véletlen-generátor segítségével kérdezünk, hogy mindenki számára legyen esély bekerülni a mintába. A másik fontos tényező Mráz Ágoston Sámuel szerint, hogy a minta tükrözze a társadalom összetételét, ugyanis például ha túl sok idősebb válaszadó kerül a mintába, akkor a fiatalok válaszait súlyozással kell korrigálni. A harmadik fontos tényező a kérdésfeltevés. A közvélemény-kutató nemcsak azt kérdezi meg, hogy kire szavaz valaki, számos egyéb kérdést is feltesz. Fontos, hogy ezek a kérdések semlegesek legyenek, mert egy rosszul megfogalmazott kérdés torzíthatja az eredményeket – számolt be a kutatások hátteréről a Nézőpont Intézet alapítója.

Nagy Attila Tibor politológus hangsúlyozta az előttünk álló választás fontosságát. Úgy fogalmazott: – Az Orbán-rendszer immár több mint másfél évtizede van hatalmon. Orbán Viktor rekordhosszúságú miniszterelnöki időszakot tölt ki a magyar politikában. A politológus azt is hozzátette, a miniszterelnök még Tisza Kálmán idejét is megdöntötte. Nagy Attila Tibor úgy fogalmazott:

– Nincs diktatúra Magyarországon. A Fidesz illiberális államot épít, de nincs diktatúra. A mostani választás az elemző szerint arról is szól, ez a politikai korszak folytatódik-e, vagy változás következik.

– Négy évvel ezelőtt egyetértés volt abban, hogy a Fidesz győz, nyerésre áll, egy kivétel volt, a Publicus, aki más eredményt jósolt. Most szélsőségesen eltérőek a számok. Egyik ponton húsz százalékos különbség a biztos szavazók körében a Tiszánál, a másik oldalon látunk öt-hat százalékpontos Fidesz előnyt. Magyarországon a közvélemény-kutató szakma válságba került. Valamelyik kínos magyarázkodásba fog kezdeni a végén – mondta a politológus.