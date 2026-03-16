mráz ágoston sámuel

Mráz Ágoston Sámuel: A Fidesz szavazótábora sokszínű, de abban egyetértünk, hogy Orbán Viktor az, aki alkalmas miniszterelnöknek

Ki fog nyerni? Betekintés a közvéleménykutatások színfalai mögé címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) az intézmény fennállásának 15. évfordulója alkalmából a Ludovika 15 programsorozat keretében március 16-án, a Széchenyi díszteremben. A beszélgetésen részt vett Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Nagy Attila Tibor politikai elemző. A beszélgetést Szabó Anett, az NKA sajtófőnöke moderálta.

2026. 03. 16. 23:35
– Az előttünk álló időszak különösen izgalmas: nem egészen négy hét múlva, április 12-én országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Hogy áll az öt párt, aki képes volt arra hogy listát állítson? Ki fog nyerni 2026-ban? – tette fel a kérdést Szabó Anett, aki a beszélgetést moderálta, majd hozzátette, a közvélemény-kutatások hónapok óta a figyelem középpontjában állnak, a különböző intézetek olykor egészen eltérő eredményeket publikálnak. Sokan egyetértenek abban, hogy rendkívül intenzív kampány zajlik, a számok értelmezése gyakran vitákat vált ki.

Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője a a hallgatóságnak mesélt arról, hogyan készülnek a közvélemény-kutatások, mi áll a számok mögött. – A közvélemény-kutatás működése kívülről egyszerűnek tűnik, de valójában rengeteg apró részleten múlik az eredmény. Az egyik legfontosabb kérdés a mintavétel. Ideális esetben minden választópolgárnak azonos esélye lenne bekerülni a mintába. A gyakorlatban azonban különböző módszerekkel dolgoznak az intézetek, személyes kérdezés, telefonos módszer, mi véletlen-generátor segítségével kérdezünk, hogy mindenki számára legyen esély bekerülni a mintába. A másik fontos tényező Mráz Ágoston Sámuel szerint, hogy a minta tükrözze a társadalom összetételét, ugyanis például ha túl sok idősebb válaszadó kerül a mintába, akkor a fiatalok válaszait súlyozással kell korrigálni. A harmadik fontos tényező a kérdésfeltevés. A közvélemény-kutató nemcsak azt kérdezi meg, hogy kire szavaz valaki, számos egyéb kérdést is feltesz. Fontos, hogy ezek a kérdések semlegesek legyenek, mert egy rosszul megfogalmazott kérdés torzíthatja az eredményeket – számolt be a kutatások hátteréről a Nézőpont Intézet alapítója. 

Nagy Attila Tibor politológus hangsúlyozta az előttünk álló választás fontosságát. Úgy fogalmazott: – Az Orbán-rendszer immár több mint másfél évtizede van hatalmon. Orbán Viktor rekordhosszúságú miniszterelnöki időszakot tölt ki a magyar politikában. A politológus azt is hozzátette, a miniszterelnök még Tisza Kálmán idejét is megdöntötte. Nagy Attila Tibor úgy fogalmazott: 

– Nincs diktatúra Magyarországon. A Fidesz illiberális államot épít, de nincs diktatúra. A mostani választás az elemző szerint arról is szól, ez a politikai korszak folytatódik-e, vagy változás következik. 

– Négy évvel ezelőtt egyetértés volt abban, hogy a Fidesz győz, nyerésre áll, egy kivétel volt, a Publicus, aki más eredményt jósolt. Most szélsőségesen eltérőek a számok. Egyik ponton húsz százalékos különbség a biztos szavazók körében a Tiszánál, a másik oldalon látunk öt-hat százalékpontos Fidesz előnyt. Magyarországon a közvélemény-kutató szakma válságba került. Valamelyik kínos magyarázkodásba fog kezdeni a végén – mondta a politológus.

Mráz Ágoston Sámuel elmondta, a magyar politikában hosszú ideig centrális erőtér működött. Ez azt jelentette, hogy egy domináns párt állt a politikai rendszer középpontjában. Az elmúlt években azonban új helyzet alakult ki, a Tisza Párt megjelenésével kétpólusú verseny rajzolódott ki. 

Nagy Attila Tibor a kampány legfontosabb témájaként a biztonságot nevezte meg. 

A kormánypárt kommunikációjában a béke és a stabilitás hangsúlyos elem, különösen az ukrajnai háborúval kapcsolatban. A Fidesz azt az üzenetet közvetíti, hogy a jelenlegi kormány képes megőrizni az ország biztonságát.

A politológus szerint a biztonság kiemelten fontos a magyar szavazók körében, hiszen akkor érezzük magunkat komfortosan, ha uralni tudjuk az életünket. A magyar emberek többsége elvárja a politikusoktól a biztonság megteremtését. Szociálpszichológiai kutatások szerint az emberek akkor érzik magukat komfortosan, ha stabilnak érzik a környezetüket. Ez nemcsak a gazdasági helyzetre vonatkozik, hanem a mindennapi élet biztonságára is. Hazánkban kifejezetten növeli a lakosság biztonságérzetét, hogy a lakosság jelentős része saját ingatlannal rendelkezik, nem úgy, mint a nyugati országokban. Az ellenzéki narratíva ezzel szemben inkább a változás szükségességét emeli ki. A Tisza Párt azt üzeni a választóknak, hogy hosszú idő után új politikai korszakra van szükség. Nagy Attila Tibor szerint a Tiszának érdemes lenne Tarr Zoltánt visszaszorítania. 

A Fidesznek jelentős támogatói bázisa van

A beszélgetés során szóba került az is, hogy a gazdasági helyzet mennyire befolyásolja a választást. Nagy Attila Tibor véleménye alapján a jelenlegi gazdasági környezet nem olyan kedvező, mint a 2010-es évek második felében. Az elmúlt években a gazdasági növekedés mérsékelt volt, és az infláció is jelentős terhet rótt a lakosságra. 

Mráz Ágoston Sámuel szerint ugyanakkor a választások nem mindig kizárólag gazdasági kérdésekről szólnak. – A választások kimenetelét gyakran nem az dönti el, hogy hány támogatója van egy pártnak, hanem az, hogy mennyien mennek el szavazni – hívta fel a figyelmet a Nézőpont Intézet kutatási vezetője. Azt is hozzátette: – A kutatásokból az látszik, hogy a Fidesznek továbbra is jelentős támogatói bázisa van, de a kihívás az, hogy ezek a szimpatizánsok valóban elmenjenek szavazni, a Tisza Párt támogatói viszont jelenleg rendkívül aktívnak tűnnek. 

Rekordközeli választás

Mindkét szakértő egyet értett abban a beszélgetés során, hogy az idei választás részvételi aránya akár rekord-közeli is lehet. A kiélezett politikai verseny és az intenzív kampány miatt akár 75 százalék körüli részvétel is elképzelhető, ami a magyar választások történetében nagyon magas arány lenne.

Nagy Attila Tibor szerint 

a Fidesznek az elmúlt évtizedekben nagyon erős helyi hálózata épült ki. Ez a hálózat a legkisebb településeken is jelen van, mely igen komoly előnyt jelent a mozgósításban. A Tisza Párt ezzel szemben egy viszonylag új politikai szervezet, ami az elmúlt időszakban nagyon gyorsan növekedett, de a helyi szervezeti struktúrája még nem olyan erős. 

Mráz Ágoston Sámuel felhívta a figyelmet arra, óvatosnak kell lenni az online aktivitás értelmezésével, ugyanis hiába aktív a közösségi médiában egy politikai közösség, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egész társadalomban ugyanilyen erős támogatása van. A választásokon sok olyan választópolgár is részt vesz, aki egyáltalán nem aktív az online térben.

Személyiségek versenye

A beszélgetés végén szóba került a politikai vezetők személyes megítélése is. A politikai versenyben fontos tényező, hogy a választók hogyan viszonyulnak a pártok vezetőihez. Orbán Viktor több mint másfél évtizede vezeti az országot, ezért politikai tapasztalata és ismertsége rendkívül magas. Magyar Péter ezzel szemben új szereplő a politikában, de rövid idő alatt jelentős figyelmet és támogatást szerzett. 

Mráz Ágoston Sámuel megerősítette: – A Fidesz szavazótábora sokszínű, de egy dologban egyetértünk, Orbán Viktor alkalmas miniszterelnöknek. Magyar Péter mögé azért sorakoztak fel az emberek, mert elhitette velük, hogy ő le tudja győzni Orbán Viktort. Ha úgy értelmezzük ezt a kérdést, hogy ez a személyiségek versenye, az megfelel annak, hogy ez a pártok versenye. 

A jelenlegi miniszterelnök 16 éve vezeti a kormányt, a másik jelölt két éve létezik a politikai térben. Amennyiben Magyar Péter nem nyeri meg a választásokat, nagyon sok szavazója hátat fordít neki, mert nem a miniszterelnöki képességeiben bíznak, hanem abban, hogy le tudja győzni a jelenlegi miniszterelnököt.

 A személyiségek versenyében tehát Orbán Viktor hatalmas előnnyel indul. 

Nagy Attila Tibor azt mondta, 

Magyar Péter személyét többen elutasítják, mint Orbán Viktorét. 

A Tisza az egyetlen kormányváltó erő, de vannak olyan választók, akik a Tisza nagy áradása ellenére megmaradtak a DK-nál. 

Magyar Péter személye többek számára taszító. 

Előfordul, amikor Magyar Péter is tesz arról hogy ne tűnjön szimpatikusnak. Tegnap este tartott egy sajtótájékoztatót, melyen szintén ráförmedt egy újságíróra, belé fojtotta a szót, ugyanúgy, ahogyan korábban a Telexes újságírót is kioktatta. Van itt egy imázs-probléma, ami okozhat még problémát a Tisza Párt számára. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

