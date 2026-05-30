Bajnokok LigájaPSGBL-döntőArsenal

Párizsban rettegnek, pedig a PSG egy dologban már lenyomta az Arsenalt a BL-döntő előtt + videó

18 órakor kezdődik a BL-döntő a Puskás Arénában, a PSG és az Arsenal szurkolói a napközben már megrohamozták Budapestet, mindeközben Párizsban is hatalmas a készülődés. A Puskás Arénában a kezdés előtt úgy másfél órával a PSG-szurkolók szinte megtöltötték a stadion rájuk eső részét, az angolok ekkor még sehol nem voltak.

Perlai Bálint
2026. 05. 30. 16:26
Fotó: Mirkó István
Videó a Puskás Arénából:

Délelőtt nagyjából ezer PSG-szurkoló a bazilikához ment, ahol a fáklyák is előkerültek, illetve több induló is. Innen rendőri kísérlettel és külön metróval mentek a drukkerek a sportparkba vagy a Puskás Arénába. A hivatalos vonulás a parkból 15 órakor kezdődött meg a Kerepesi úton a Puskás felé. 

Nagy a készülődés Párizsban is

Arról már a döntő előtt írtunk, hogy a francia fővárosban hivatalos szurkolói zóna sincsen a döntőre, ugyanis a főpolgármester és a kormány is tart attól, hogy a többi mai rendezvény miatt elszabadul a káosz. Ez valószínűleg így is meg fog történni, amennyiben a PSG megvédi a címét. Ezért pénteken már több bolt is barikádot épített, hogy a vandáloktól megóvják az üzleteiket. 

Hogy tetszett a karmelita? Sztárparádé a Várnegyedben a BL-döntő előtt

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
