Párizsban rettegnek, pedig a PSG egy dologban már lenyomta az Arsenalt a BL-döntő előtt + videó

Délelőtt nagyjából ezer PSG-szurkoló a bazilikához ment, ahol a fáklyák is előkerültek, illetve több induló is. Innen rendőri kísérlettel és külön metróval mentek a drukkerek a sportparkba vagy a Puskás Arénába. A hivatalos vonulás a parkból 15 órakor kezdődött meg a Kerepesi úton a Puskás felé.

Paris SG fans warming up for the Champions League Final between their PSG and Arsenal tonight 👏🏻 pic.twitter.com/7l4l22ZF2o — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 30, 2026

Nagy a készülődés Párizsban is

Arról már a döntő előtt írtunk, hogy a francia fővárosban hivatalos szurkolói zóna sincsen a döntőre, ugyanis a főpolgármester és a kormány is tart attól, hogy a többi mai rendezvény miatt elszabadul a káosz. Ez valószínűleg így is meg fog történni, amennyiben a PSG megvédi a címét. Ezért pénteken már több bolt is barikádot épített, hogy a vandáloktól megóvják az üzleteiket.