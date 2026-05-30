Párizsban rettegnek, pedig a PSG egy dologban már lenyomta az Arsenalt a BL-döntő előtt + videó

Videó a Puskás Arénából:
Délelőtt nagyjából ezer PSG-szurkoló a bazilikához ment, ahol a fáklyák is előkerültek, illetve több induló is. Innen rendőri kísérlettel és külön metróval mentek a drukkerek a sportparkba vagy a Puskás Arénába. A hivatalos vonulás a parkból 15 órakor kezdődött meg a Kerepesi úton a Puskás felé.
Nagy a készülődés Párizsban is
Arról már a döntő előtt írtunk, hogy a francia fővárosban hivatalos szurkolói zóna sincsen a döntőre, ugyanis a főpolgármester és a kormány is tart attól, hogy a többi mai rendezvény miatt elszabadul a káosz. Ez valószínűleg így is meg fog történni, amennyiben a PSG megvédi a címét. Ezért pénteken már több bolt is barikádot épített, hogy a vandáloktól megóvják az üzleteiket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!