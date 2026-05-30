Donald Trump különmegbízott megbízatás

Trump régi bizalmasa új szerepben folytathatja

Tom Barrack mandátuma ugyan lejárt szíriai különmegbízottként, Washington azonban továbbra is kulcsszerepet szán az amerikai diplomatának a Közel-Kelet stratégiai ügyeiben. Donald Trump régi bizalmasa az elmúlt időszakban meghatározó szerepet vállalt a szíriai politikai fordulatok kezelésében, miközben aktívan dolgozott a térség stabilitásának erősítésén és az Iszlám Állam elleni együttműködés összehangolásán.

2026. 05. 30. 16:40
Forrás: AFP
Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy Barrack mandátuma ugyan lejár, de továbbra is vezető szerepet vállal majd az Egyesült Államok Szíriával és Irakkal kapcsolatos diplomáciai irányvonalának alakításában. A milliárdos ingatlanbefektető 2025 májusától látta el a washingtoni adminisztráció első számú szíriai megbízotti feladatait, miközben párhuzamosan az Egyesült Államok törökországi nagyköveteként is dolgozott.

Marco Rubio az X-en közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Barrack kiemelkedő munkát végzett szíriai különmegbízottként.

A külügyminiszter hangsúlyozta: bár a különmegbízotti cím megszűnik, Barrack továbbra is meghatározó szereplő marad a Trump-kormányzat Szíriával és Irakkal kapcsolatos politikájában, ahol tapasztalata, kapcsolati hálója és az America First irányvonal ismerete továbbra is fontos eredményeket hozhat az Egyesült Államok számára.

Nanar Hawach, az International Crisis Group vezető szíriai elemzője arról beszélt, hogy Barrack hivatalos megbízatása lejárt, de tényleges feladatai változatlanok maradtak, és továbbra is ő Washington legfontosabb embere Szíria, Irak és Törökország ügyében.

Barrack hivatali ideje alatt az Egyesült Államok politikája jelentősen közeledett az Ahmed al-Sharaa vezette, Aszad utáni ideiglenes szíriai vezetéshez.

Komoly hatással volt az amerikai döntéshozatalra azzal, hogy a damaszkuszi szankciók enyhítését szorgalmazta, valamint koordinálta az Iszlám Állam elleni fellépést a régió szövetségeseivel, köztük Törökországgal és az Öböl menti arab országokkal.

Az elismerések mellett kritikák is érték

Az üzletember jelentős befektetéseket szerzett emirátusi állami alapoktól. Habár 2022-ben felmentették az alól a vád alól, hogy Abu-Dzabi érdekében be nem jegyzett ügynökként tevékenykedett volna, kapcsolatrendszere miatt rendszeresen felmerültek aggályok az Öböl menti pénzügyi körök amerikai politikára gyakorolt befolyásával kapcsolatban.

Szíriai szerepvállalása is heves vitákat váltott ki. A damaszkuszi vezetés és a kurd irányítású Szíriai Demokratikus Erők közötti tűzszüneti és integrációs megállapodás közvetítése miatt a kurd vezetők azzal bírálták Washingtont, hogy korábbi szövetségesei helyett inkább a központi hatalom érdekeit támogatja.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

