Párizsban már előre félnek attól, ami a budapesti BL-döntő után fog történni

Kicsit több mint két hét múlva, május 30-án, szombaton Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája-döntőt. Több tízezer külföldi szurkoló fog a magyar fővárosba özönleni a Paris Saint-Germain és az Arsenal mérkőzésére. A botrányt kedvelő PSG-szurkolók Párizsban már nem egyszer okoztak balhét, ez minden bizonnyal eredménytől függetlenül most is így lesz a francia fővárosban. De mi a helyzet azokkal, akik Budapesten néznék meg a francia kirakatcsapat mérkőzését?

Perlai Bálint
2026. 05. 15. 5:08
A PSG szurkolói Párizsban, miután csapatuk bejutott a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe Fotó: GIULIA MORICI Forrás: NurPhoto
Ugyanakkor nem véletlen, hogy a tavalyi BL-döntő után sem Münchenben voltak nagy zavargások, hanem Párizsban. A francia fővárosban élő kisebbségek és radikálisok kerülnek ilyenkor a középpontba, akik minden bizonnyal ezúttal is Párizsban várják majd a mérkőzés végét.

Elképesztő összegek, ér ennyit egy mérkőzés?

De mi a helyzet azon francia drukkerekkel, akik Budapesten szurkolnának a csapatuknak? A francia és az angol klub is 17 200 jegyet kapott a Puskás Arénába. Egy biztos, nekik alaposan a zsebükbe kell nyúlni. A Wizz Air pénteken öt járatot is indít Budapestre, 

a legolcsóbb úton is 325 euró egy jegy (116 ezer forint), a többi pedig 600 euró (215 ezer forint) fölött van – ugyanez az útvonal nyáron úgy 30-40 ezer forintból kijön. A visszaút már kicsit olcsóbb május 30-án, vasárnap, azt már 230 euróból (82 ezer forint) meg lehet úszni.

S ha a szurkoló mondjuk pénteken repül Budapestre, akkor egy vagy két éjszakára szállás sem ártana. A napokban a szállásfoglalási oldalakon már a belvárosban 600 ezer forinttól egészen hárommillió forintot elkérnek egyetlen estéért (!), ha valaki a BL-döntő után megpihenne még a hazaút előtt. Persze, ha többen busszal vagy autóval érkeznek Budapestre, az sokkal olcsóbb, a két főváros között csaknem 1500 kilométer van, ez megállások nélkül is mintegy 16 órás út. 

Mindezt olvasva a kérdés azonban jogos lehet: ér ennyit a kedvenc csapatunk Bajnokok Ligája döntője a helyszínen? 

A PSG szurkolói mindig kitesznek magukért, ez a kép például a Bayern München elleni BL-elődöntő odavágóján készült (Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto)

Jegy nélkül is útnak indulnak a PSG-szurkolók

A francia RMC Sport a katari pénzből felépített kirakatcsapat drukkereit kérdezett arról, hogy a helyszínen néznék-e meg a BL-döntőt.

Párizsnak nincs ára. Bármit megteszek, hogy ott legyek. Gyerekkorom óta a PSG-nek drukkolok, ez az én klubom, az életem része. Ott kell lennem! Megpróbáljuk 1000 euró alatt tartani az utat

– mondta az egyikük, utóbbi célkitűzés viszont igazi bravúrkategória lenne. 

Valentin Münchenben is csapatot biztatta – az 1-1-es döntetlen végül döntőt ért Luis Enrique gárdájának –, az egy rövidebb túra volt, de a fókusz már Budapesten van. – Épphogy hazaértünk, de már mindenki a logisztikáról beszélt, az utazásról. Mindenki nézi a lehetőségeket, a szállásokat.

– Budapest álomhelyszín. Tavaly ott voltunk Münchenben, és nem akarjuk kihagyni ezt sem. Hiszünk benne, ott leszünk! – tette hozzá Johan.

De vannak akik már előre sejtik, képtelenség lesz jegyet szerezniük. Ez viszont nem tántorítja el őket, hogy Budapesten szurkoljanak csapatuknak, majd hatalmas ünneplést is csapjanak. – Jeggyel vagy jegy nélkül, szállással vagy anélkül, a döntő estéjén Budapesten leszünk, hogy a lehető legközelebb lehessünk a játékosainkhoz – mondta az egyikőjük, aki egy éve úgy volt Münchenben a BL-döntőn, hogy Stuttgartban szállt meg, most Bécset nézték ki szálláshelynek. 

Párizsban azonban a BL-döntő előtt még egy másik ünneplésen vot a sor. Szerdán ugyanis a PSG a második Lens otthonában zsinórban ötödször is bajnok lett egy fordulóval a vége előtt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
