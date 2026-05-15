Párizsban már előre félnek attól, ami a budapesti BL-döntő után fog történni

Elképesztő összegek, ér ennyit egy mérkőzés?

De mi a helyzet azon francia drukkerekkel, akik Budapesten szurkolnának a csapatuknak? A francia és az angol klub is 17 200 jegyet kapott a Puskás Arénába. Egy biztos, nekik alaposan a zsebükbe kell nyúlni. A Wizz Air pénteken öt járatot is indít Budapestre,

a legolcsóbb úton is 325 euró egy jegy (116 ezer forint), a többi pedig 600 euró (215 ezer forint) fölött van – ugyanez az útvonal nyáron úgy 30-40 ezer forintból kijön. A visszaút már kicsit olcsóbb május 30-án, vasárnap, azt már 230 euróból (82 ezer forint) meg lehet úszni.

S ha a szurkoló mondjuk pénteken repül Budapestre, akkor egy vagy két éjszakára szállás sem ártana. A napokban a szállásfoglalási oldalakon már a belvárosban 600 ezer forinttól egészen hárommillió forintot elkérnek egyetlen estéért (!), ha valaki a BL-döntő után megpihenne még a hazaút előtt. Persze, ha többen busszal vagy autóval érkeznek Budapestre, az sokkal olcsóbb, a két főváros között csaknem 1500 kilométer van, ez megállások nélkül is mintegy 16 órás út.

Mindezt olvasva a kérdés azonban jogos lehet: ér ennyit a kedvenc csapatunk Bajnokok Ligája döntője a helyszínen?

A PSG szurkolói mindig kitesznek magukért, ez a kép például a Bayern München elleni BL-elődöntő odavágóján készült (Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto)

Jegy nélkül is útnak indulnak a PSG-szurkolók

A francia RMC Sport a katari pénzből felépített kirakatcsapat drukkereit kérdezett arról, hogy a helyszínen néznék-e meg a BL-döntőt.

Párizsnak nincs ára. Bármit megteszek, hogy ott legyek. Gyerekkorom óta a PSG-nek drukkolok, ez az én klubom, az életem része. Ott kell lennem! Megpróbáljuk 1000 euró alatt tartani az utat

– mondta az egyikük, utóbbi célkitűzés viszont igazi bravúrkategória lenne.