Még idei győztes sincs, de már gyorsan fogynak a következő BL-szezon helyei

Alig pár napja ismerhettük meg az idei BL-döntő két résztvevőjének a nevét, s már 19 csapat biztosította a sorozat alapszakaszában a helyét a következő kiírásban. A Bajnokok Ligája továbbra is a nagycsapatok játszótere marad, például az eddigi négy helyett öt spanyol csapat indulhat a legnagyobb európai kupasorozatban. Egy biztos, amelyik gárda csatlakozik a már főtáblás csapatokhoz, az nem kevesebb, mint 18,62 millió euróval lesz gazdagabb.

Molnár László
2026. 05. 13. 4:50
Az Arsenal nemcsak az idei döntőben, hanem a BL következő kiírásának alapszakaszában is ott van Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Nagy a versenyfutás az NB I-ben, hogy a Győr vagy a Fradi nyerje meg a bajnokságot és a BL-indulás jogát
Nagy a versenyfutás az NB I-ben, hogy a Győr vagy a Fradi nyerje meg a bajnokságot és a BL-indulás jogát

Magyarország a Fradi bajnoki címével kerülne előnybe a BL-ben

Magyarország esetében a pontos besorolás a bajnoki hajrá függvénye. Amennyiben a Ferencváros nyeri a bajnokságot, rendkívül kedvező helyzetben lesz, hiszen a Fradi jelenleg 51,250-es koefficienssel rendelkezik. Ez az érték olyan magas, hogy a 2. selejtezőkörben kezdene, és minden körben, egészen a rájátszásig bezárólag kiemelt lenne.

Amennyiben a Győri ETO lesz a bajnok – az utolsó forduló előtt egy ponttal vezeti a bajnokságot –, a helyzete sokkal nehezebb. A győriek alacsonyabb együtthatója (3,950) miatt a csapatnak már az 1. selejtezőkörben meg kell kezdenie a küzdelmeket. Ráadásul már ebben a körben sem lenne kiemelt, így rögtön olyan erős ellenfeleket kaphatna, mint például a bolgár Levszki Szófia vagy az azeri Sabah.

A világ klubfutballjának szó szerint legértékesebb trófeája (Fotó: uefa.com)

Az a csapat, amelyik bekerül az alapszakaszba, 18,62 millió eurót keres a BL-ben

A 2026/27-es szezon a 2024–2027 közötti pénzügyi ciklus utolsó éve, így a díjazás az UEFA által korábban bevezetett, jelentősen megemelt összegeket követi. A selejtezőben részt vevő klubok minden egyes lejátszott körért fix összeget kapnak – 175 000 euró minden lejátszott selejtezőkörért –, illetve a kieséskor egy egyszeri fájdalomdíjat: akik nem jutnak be egyik európai kupa főtáblájára sem, további 260 000 eurót kapnak, míg a rájátszásból kiesők fix 4,29 millió euróval vigasztalódhatnak. A továbbjutók itt már nem kapnak külön díjat, mert bekerülnek az alapszakasz központi díjazásába.

Alapszakasz bevételei

  • minden résztvevőnek fix 18,62 millió euró jár
  • győzelmi bónusz: 2,1 millió euró meccsenként
  • döntetlen bónusz: 700 000 euró meccsenként

Helyezési bónusz (az alapszakasz végeredménye alapján osztják szét)

  • a 36. helyezett 275 000 eurót kap, az 1. helyezett pedig ennek 36-szorosát, 9,9 milliót
  • az 1–8. helyen végzők további 2 milliót,
  • a 9–16. helyezettek 1 milliót kapnak.

Egyenes kieséses szakaszbevételei

  • rájátszás a nyolcaddöntőért: 1 millió euró
  • nyolcaddöntő: 11 millió euró
  • negyeddöntő: 12,5 millió euró
  • elődöntő: 15 millió euró
  • döntő: Mindkét döntős 18,5 millió eurót kap, míg a bajnok további 6,5 millió eurót kap a trófea mellé

A győztes csapat az összesített bevételeivel – az értékalapú kifizetésekkel és tévés jogdíjakkal együtt – akár 110–140 millió eurót is kereshet a szezonban. Azaz akárki lesz is a magyar bajnok, igencsak megérné neki, ha sikerülne feljutnia a BL főtáblájára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

