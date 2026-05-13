Még idei győztes sincs, de már gyorsan fogynak a következő BL-szezon helyei

Magyarország a Fradi bajnoki címével kerülne előnybe a BL-ben
Magyarország esetében a pontos besorolás a bajnoki hajrá függvénye. Amennyiben a Ferencváros nyeri a bajnokságot, rendkívül kedvező helyzetben lesz, hiszen a Fradi jelenleg 51,250-es koefficienssel rendelkezik. Ez az érték olyan magas, hogy a 2. selejtezőkörben kezdene, és minden körben, egészen a rájátszásig bezárólag kiemelt lenne.
Amennyiben a Győri ETO lesz a bajnok – az utolsó forduló előtt egy ponttal vezeti a bajnokságot –, a helyzete sokkal nehezebb. A győriek alacsonyabb együtthatója (3,950) miatt a csapatnak már az 1. selejtezőkörben meg kell kezdenie a küzdelmeket. Ráadásul már ebben a körben sem lenne kiemelt, így rögtön olyan erős ellenfeleket kaphatna, mint például a bolgár Levszki Szófia vagy az azeri Sabah.
Az a csapat, amelyik bekerül az alapszakaszba, 18,62 millió eurót keres a BL-ben
A 2026/27-es szezon a 2024–2027 közötti pénzügyi ciklus utolsó éve, így a díjazás az UEFA által korábban bevezetett, jelentősen megemelt összegeket követi. A selejtezőben részt vevő klubok minden egyes lejátszott körért fix összeget kapnak – 175 000 euró minden lejátszott selejtezőkörért –, illetve a kieséskor egy egyszeri fájdalomdíjat: akik nem jutnak be egyik európai kupa főtáblájára sem, további 260 000 eurót kapnak, míg a rájátszásból kiesők fix 4,29 millió euróval vigasztalódhatnak. A továbbjutók itt már nem kapnak külön díjat, mert bekerülnek az alapszakasz központi díjazásába.
Alapszakasz bevételei
- minden résztvevőnek fix 18,62 millió euró jár
- győzelmi bónusz: 2,1 millió euró meccsenként
- döntetlen bónusz: 700 000 euró meccsenként
Helyezési bónusz (az alapszakasz végeredménye alapján osztják szét)
- a 36. helyezett 275 000 eurót kap, az 1. helyezett pedig ennek 36-szorosát, 9,9 milliót
- az 1–8. helyen végzők további 2 milliót,
- a 9–16. helyezettek 1 milliót kapnak.
Egyenes kieséses szakaszbevételei
- rájátszás a nyolcaddöntőért: 1 millió euró
- nyolcaddöntő: 11 millió euró
- negyeddöntő: 12,5 millió euró
- elődöntő: 15 millió euró
- döntő: Mindkét döntős 18,5 millió eurót kap, míg a bajnok további 6,5 millió eurót kap a trófea mellé
A győztes csapat az összesített bevételeivel – az értékalapú kifizetésekkel és tévés jogdíjakkal együtt – akár 110–140 millió eurót is kereshet a szezonban. Azaz akárki lesz is a magyar bajnok, igencsak megérné neki, ha sikerülne feljutnia a BL főtáblájára.
A tavalyi BL-döntő rövid összefoglalója:
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!