Még idei győztes sincs, de már gyorsan fogynak a következő BL-szezon helyei

Nagy a versenyfutás az NB I-ben, hogy a Győr vagy a Fradi nyerje meg a bajnokságot és a BL-indulás jogát

Magyarország a Fradi bajnoki címével kerülne előnybe a BL-ben

Magyarország esetében a pontos besorolás a bajnoki hajrá függvénye. Amennyiben a Ferencváros nyeri a bajnokságot, rendkívül kedvező helyzetben lesz, hiszen a Fradi jelenleg 51,250-es koefficienssel rendelkezik. Ez az érték olyan magas, hogy a 2. selejtezőkörben kezdene, és minden körben, egészen a rájátszásig bezárólag kiemelt lenne.

Amennyiben a Győri ETO lesz a bajnok – az utolsó forduló előtt egy ponttal vezeti a bajnokságot –, a helyzete sokkal nehezebb. A győriek alacsonyabb együtthatója (3,950) miatt a csapatnak már az 1. selejtezőkörben meg kell kezdenie a küzdelmeket. Ráadásul már ebben a körben sem lenne kiemelt, így rögtön olyan erős ellenfeleket kaphatna, mint például a bolgár Levszki Szófia vagy az azeri Sabah.

A világ klubfutballjának szó szerint legértékesebb trófeája

Az a csapat, amelyik bekerül az alapszakaszba, 18,62 millió eurót keres a BL-ben

A 2026/27-es szezon a 2024–2027 közötti pénzügyi ciklus utolsó éve, így a díjazás az UEFA által korábban bevezetett, jelentősen megemelt összegeket követi. A selejtezőben részt vevő klubok minden egyes lejátszott körért fix összeget kapnak – 175 000 euró minden lejátszott selejtezőkörért –, illetve a kieséskor egy egyszeri fájdalomdíjat: akik nem jutnak be egyik európai kupa főtáblájára sem, további 260 000 eurót kapnak, míg a rájátszásból kiesők fix 4,29 millió euróval vigasztalódhatnak. A továbbjutók itt már nem kapnak külön díjat, mert bekerülnek az alapszakasz központi díjazásába.

Alapszakasz bevételei minden résztvevőnek fix 18,62 millió euró jár

győzelmi bónusz: 2,1 millió euró meccsenként

döntetlen bónusz: 700 000 euró meccsenként Helyezési bónusz (az alapszakasz végeredménye alapján osztják szét) a 36. helyezett 275 000 eurót kap, az 1. helyezett pedig ennek 36-szorosát, 9,9 milliót

az 1–8. helyen végzők további 2 milliót,

a 9–16. helyezettek 1 milliót kapnak. Egyenes kieséses szakaszbevételei rájátszás a nyolcaddöntőért: 1 millió euró

nyolcaddöntő: 11 millió euró

negyeddöntő: 12,5 millió euró

elődöntő: 15 millió euró

döntő: Mindkét döntős 18,5 millió eurót kap, míg a bajnok további 6,5 millió eurót kap a trófea mellé

A győztes csapat az összesített bevételeivel – az értékalapú kifizetésekkel és tévés jogdíjakkal együtt – akár 110–140 millió eurót is kereshet a szezonban. Azaz akárki lesz is a magyar bajnok, igencsak megérné neki, ha sikerülne feljutnia a BL főtáblájára.

