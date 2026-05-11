Az UEFA szembement a FIFA-val: a BL-döntő játékvezetője a vb-keretbe nem fért be
Kijelölte az UEFA az idei nemzetközi kupadöntők játékvezetői csapatait. Az Arsenal és a PSG BL-döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában a német Daniel Siebert vezeti, aki az Arsenal negyeddöntős és elődöntős párharcában is a londoniak győztes meccsén fújt, s utóbbi találkozó után éles kritikákat kapott. Siebert 2006 óta az első játékvezető, aki úgy kapta meg a BL-döntőt, hogy az adott évi vb-keretben nem kapott helyet.
