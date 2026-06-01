Visszatért a halálból, majd megtörte az átkot, így lesz ott a világbajnokságon

Dupla déja vu a labdarúgó-vb nyitómeccsén
Ancelottihoz hasonlóan a mexikói Javier Aguirre is a hazai világbajnokságon játszott, s ő az egyetlen szövetségi kapitány az idei tornán, aki játékosként kapott piros lapot vb-n: az 1986-os negyeddöntőben, az NSZK ellen állították ki, Mexikó aztán elveszítette a tizenegyespárbajt. Akkor Belgium és Spanyolország negyeddöntőjében is szétlövés döntött, valamennyi belga játékos belőtte a maga tizenegyesét, köztük Hugo Broos is, aki az idei vb-t a Dél-afrikai Köztársaság szövetségi kapitányaként ugyanúgy Aguirre és Mexikó ellen kezdi, mint az 1986-ost játékosként (akkor 2-1-re Mexikó győzött).
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!