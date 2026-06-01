Visszatért a halálból, majd megtörte az átkot, így lesz ott a világbajnokságon

Másodszor lesz Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság a nyitómeccs párosítása, 2010-ben az afrikai országban 1-1 lett az eredmény, s akkor is ­Aguirre ült a mexikói kispadon, akárcsak a 2002-es tornán, mindkétszer a nyolcaddöntőbe vezette a csapatot.

Hong, Koeman: vb-gólszerzőként a kispadon

Ha már 2002: Spanyolország ekkor is a negyeddöntőben, ekkor is tizenegyesekkel búcsúzott: a párharcot Hong Mjungbo sikeres lövése zárta le, amellyel Dél-Korea első és eddig egyetlen ázsiai csapatként bejutott a legjobb négy közé.

A dél-koreai legenda négy évvel később már asszisztensedzőként kapott szerepet a vb-n, 2014-ben pedig szövetségi kapitányként, azaz az idei már a hetedik világbajnoksága lesz.

Hong ugyanis négy tornán is játszott, a hazai vb-t megelőző három a csoportkörben ért véget, annak ellenére, hogy 1994-ben Spanyolország és Németország kapuját is bevette. Rajta kívül még egy szövetségi kapitány lesz az idei tornán, akinek van vb-gólja: Ronald Koeman az 1990-es nyolcaddöntőben büntetőből vette be a későbbi győztes németek kapuját. Előtte a csoportkörben ő is összehozott egy tizenegyest: azzal az egyiptomi Hosszam Hasszannal szemben szabálytalankodott, aki szintén hazája válogatottját vezeti az idei tornán.