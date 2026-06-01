Didier Deschampslionel scalonilabdarúgó VBFabio CannavaroRonald Koeman

Visszatért a halálból, majd megtörte az átkot, így lesz ott a világbajnokságon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az idei lesz az első labdarúgó-vb, amelyen 48 válogatott, s ennek megfelelően 48 szövetségi kapitány vesz részt. A szakemberek éppen egyharmada, 16 edző léphetett pályára futballistaként világbajnokságon, ketten közülük aranyéremig is eljutottak: mind Didier Deschamps, mind Fabio Cannavaro csapatkapitányként emelhette magasba a vb-trófeát. Deschamps rekordot dönthet az edzők között, az ellene is készülő Staale Solbakken története igazán megdöbbentő.

Koczó Dávid
2026. 06. 01. 5:25
Didier Deschamps (alsó sor, balról a második) és Staale Solbakken (fölötte, balról a második) egymás ellen is készülhet szövetségi kapitányként, mindketten játszottak az 1998-as labdarúgó-vb-n Fotó: AFP/Pedro Ugarte
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dupla déja vu a labdarúgó-vb nyitómeccsén

Ancelottihoz hasonlóan a mexikói Javier Aguirre is a hazai világbajnokságon játszott, s ő az egyetlen szövetségi kapitány az idei tornán, aki játékosként kapott piros lapot vb-n: az 1986-os negyeddöntőben, az NSZK ellen állították ki, Mexikó aztán elveszítette a tizenegyespárbajt. Akkor Belgium és Spanyolország negyeddöntőjében is szétlövés döntött, valamennyi belga játékos belőtte a maga tizenegyesét, köztük Hugo Broos is, aki az idei vb-t a Dél-afrikai Köztársaság szövetségi kapitányaként ugyanúgy Aguirre és Mexikó ellen kezdi, mint az 1986-ost játékosként (akkor 2-1-re Mexikó győzött).

Másodszor lesz Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság a nyitómeccs párosítása, 2010-ben az afrikai országban 1-1 lett az eredmény, s akkor is ­Aguirre ült a mexikói kispadon, akárcsak a 2002-es tornán, mindkétszer a nyolcaddöntőbe vezette a csapatot.

Hong, Koeman: vb-gólszerzőként a kispadon

Ha már 2002: Spanyolország ekkor is a negyeddöntőben, ekkor is tizenegyesekkel búcsúzott: a párharcot Hong Mjungbo sikeres lövése zárta le, amellyel Dél-Korea első és eddig egyetlen ázsiai csapatként bejutott a legjobb négy közé.

A dél-koreai legenda négy évvel később már asszisztensedzőként kapott szerepet a vb-n, 2014-ben pedig szövetségi kapitányként, azaz az idei már a hetedik világbajnoksága lesz.

Hong ugyanis négy tornán is játszott, a hazai vb-t megelőző három a csoportkörben ért véget, annak ellenére, hogy 1994-ben Spanyolország és Németország kapuját is bevette. Rajta kívül még egy szövetségi kapitány lesz az idei tornán, akinek van vb-gólja: Ronald Koeman az 1990-es nyolcaddöntőben büntetőből vette be a későbbi győztes németek kapuját. Előtte a csoportkörben ő is összehozott egy tizenegyest: azzal az egyiptomi Hosszam Hasszannal szemben szabálytalankodott, aki szintén hazája válogatottját vezeti az idei tornán.

Argentína a csúcstartó: hat szövetségi kapitány a vb-n

Mauricio Pochettino lelkén drágább büntető szárad: 2002-ben az esélyesként érkező Argentína az ő szabálytalanságáért ítélt tizenegyessel kapott ki Angliától, s ez csoportkörös búcsúhoz vezetett. Az argentinok az idei vb csúcstartói, hat szövetségi kapitányt adnak a tornára, s közülük háromnak van játékosként vb-múltja: Pochettino az Egyesült Államok, az 1990-es, németek ellen elveszített döntőben is pályára lépett Néstor Lorenzo Kolumbia kispadján ül, míg Lionel Scaloni a második szövetségi kapitány lenne idén az olasz Vittorio Pozzo után, aki két egymás utáni vb-n aranyig vezeti hazája válogatottját.

Scaloni játékosként egyetlen vb-meccsen, a 2006-os, Mexikó ellen hosszabbításban megnyert nyolcaddöntőn szerepelt, hasonlóan a mostani szenegáli szövetségi kapitányhoz: az idei ANK-döntőn hírhedtté vált Pape Thiaw 2002-ben, Svédország ellen gólpasszt is adott Henri Camara aranygóljához. Szenegál ugyanúgy Franciaország ellen kezd idén, mint tette akkor, Thiaw a kispadról figyelte hazája 1-0-s sikerét, amely sokkolta a világot.

Solbakken a halálból tért vissza, most szövetségi kapitány

Szenegál és Franciaország mellett Norvégia is az I csoportban szerepel, Staale Solbakken irányításával, aki az 1998-as tornán három meccsen játszott, mielőtt 2001-ben kis híján tragikus véget ért a karrierje. 

Solbakken edzésen szívrohamot kapott, a mentősök a klinikai halál állapotából hozták vissza.

 Az eset után beültetett pacemakerével a stresszmentesnek nem mondható edzői pályára lépett, s Norvégia az ő vezetésével megtörte az átkot, 1998 óta először jutott ki a vb-re.

Solbakken ellen játszhatott volna a franciaországi tornán a csoportban Dzsamal Szellami, aki végül Skócia ellen kapott három percet a marokkói válogatottban, most pedig az újonc Jordánia szövetségi kapitányaként tér vissza a vb-re. Szintén egy vb-meccse van az ausztrál Tony Popovicnak, 2006-ban Brazília ellen sérülés miatt le kellett cserélni. Ugyanabban az évben az elefántcsontparti Emerse Faé nem játszó kerettag volt, ahogy 1994-ben a most Katart irányító spanyol Julen Lopetegui is. Akkor talán nem örültek ennek, most viszont bíznak benne, hogy a torna során végig a kispadon ülhetnek, ugyanis mindketten pontosan tudják, hogy ez sem garantált: Lopeteguit a spanyol szövetség nyolc éve két nappal a vb-rajt előtt rúgta ki, míg Faét a 2024-ben megrendezett Afrika-kupa alatt nevezték ki a csoportkör után kirúgott Jean-Louis Gasset helyére, s ha már így adódott, aranyéremig vezette Elefántcsonpartot.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojelekdigitális világ

Harmadik lutheri kulturális forradalom

Kiss Károly avatarja

Az információtechnológia fantasztikus vívmányait nem használjuk ki, sőt azok a megtévesztés és az elsekélyesedés eszközei lettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu