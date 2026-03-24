Ne a visszataszító kapus, hanem Lionel Messi jusson eszünkbe!

Sorozatunk 20. részében meséltünk az 1970-es mexikói labdarúgó-világbajnokság elődöntőjéről, amelyet az olasz és a nyugatnémet válogatott vívott egymással. Az a 4-3-as meccs, az olasz és a német csapat drámai csatája volt minden idők legjobb vb-meccse? Vagy ez a dohai finálé leváltotta az Azték Stadionban 56 évvel ezelőtt zajló drámát? Nehéz igazságot tenni, és nem is biztos, hogy érdemes. Pláne azért nem, mert ennek a sorozatnak a következő, vagyis a 22. része idéz majd egy olyan meccset, amely méltán pályázhat erre a címre, azaz versenyben lehet a „minden idők legjobb vb-mérkőzése” jelzőért. És amely – a világ számára – Lionel Messi mennybemeneteléről is szólt.

Ez nem jött össze a 2022-es vb-döntőben, azaz Lionel Messi és Cristiano Ronaldo nagy találkozása Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Nem jött össze Lionel Messi és Cristiano Ronaldo nagy találkozása

Az azonban biztos, hogy 2022-ben nem mindennapi döntő kerekedett Dohában. És ez akkor is igaz volt, ha a világ kissé más párosításban reménykedett. 2022 ugyanis minden tekintetben két, a futballt uraló fenoménról szólt. Az argentin Lionel Messiről, aki ezt megelőzően soha nem nyert világbajnokságot, de 2014-ben elveszített egy vb-döntőt. És a portugálok világsztárjáról, Cristiano Ronaldóról, aki sosem játszott vb-döntőt, a legnagyobb válogatottsikere a 2016-os Európa-bajnokság megnyerése volt.

A világ nagy része abban reménykedett, hogy ez a két fenomenális képességű labdarúgó összecsap a döntőben.

Az argentin csapat kisebb döccenőkkel, de eljutott a fináléba. A portugálnak azonban esélye sem volt erre. A katari vb-n a legnagyobb szenzációt okozó marokkói válogatott a negyeddöntőben 1-0-ra verte Portugáliát. Amikor az argentin bíró, Fernando Rapallini 2022. december 6-án lefújta a Marokkó–Portugália negyeddöntőt, eldőlt, hogy Dohában a vb-döntőben nem csaphat össze egymással Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. A világ hamar túllépett mindezen, új hősök születtek. Marokkó arra már nem volt képes, hogy folytassa a csodát, az argentinok mellé a döntőre egy másik óriás, Franciaország érkezett.

Most akkor tényleg ez volt minden idők legjobb vb-döntője?

E sorok írója a helyszínen nézte végig a tényleg drámai döntőt. Kezdem akkor a végén: azt kellene eldönteni, hogy ez volt-e minden idők legjobb világbajnoki döntője? Szerintem igen, de, ott, akkor Dohában végeztem egy mini-közvélemény-kutatást, amelyben volt olyan válasz, hogy nem, mert az 1970-es és az 1958-as jobb volt.

Egyiket sem láttam, nem tudom azt mondani, hogy igen vagy nem.

De amióta nézem ezt a sportágat, azóta ez volt a legjobb vb-döntő.

A meccs: XXII. labdarúgó-világbajnokság, döntő: Argentína–Franciaország 3-3 (2-0, 2-2, 2-2), tizenegyesekkel 4-2 Argentína javára.

Doha, Loszaíl Nemzeti Stadion, 88.966 néző. Vezette: Marciniak (lengyel). Argentína: E. Martínez – Molina (Montiel, 91.), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dybala, 120+1.) – De Paul (Paredes, 102.), Enzo Fernández, Mac Allister (Pezzella, 116.) – Messi, Julián Álvarez (La. Martínez, 103.), Di María (Acuna, 64.).

Franciaország: Lloris – Koundé (Disasi, 120+1.), Varane (Konaté, 113.), Upamecano, Théo Hernandez (Camavinga, 71.) – Griezmann (Coman, 71.), Tchouaméni, Rabiot (Y. Fofana, 96.) – O. Dembélé (Kolo Muani, 41.), Giroud (Thuram, 41.), Mbappé.

Gólszerző: Messi (23., 109.), Di María (36.), ill. Mbappé (80., 81., 118.).

79 percig tükörsima vb-döntőnek tűnt. Az argentin csapat elképesztő első félidőt produkált. Messi a szokásoknak megfelelően belőtt egy tizenegyest – már a negyediket ezen a vb-n –, majd a dél-amerikai csapat igazi Jogo Bonitót produkálva nyomott végig egy olyan támadást, amilyen csak a mesében van. Labdaszerzés után Messi adott körömpasszt Julian Alvareznek, aki egyből indította a félpályáról kiugró Alexis Mac Allistert, aki egy az egyben mehetett a franciák kapusára, Llorisra, de lövés helyett a túloldalon érkező Di Maria elé tálalt, és ő közelről a kapuba belsőzött. 2-0 Argentína javára. Messi gólkirályként vonult be az öltözőbe.