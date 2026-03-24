Ne a visszataszító kapus, hanem Lionel Messi jusson eszünkbe!

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 21. részben nem teszünk nagy időutazást, mert a négy évvel ezelőtti Argentína–Franciaország vb-döntőt idézzük fel. Azt a meccset, amelyet sokan minden idők legjobb vb-mérkőzésének tartanak. Meg Lionel Messi mennybemenetelének.

Lantos Gábor
2026. 03. 24. 5:40
Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
Sorozatunk 20. részében meséltünk az 1970-es mexikói labdarúgó-világbajnokság elődöntőjéről, amelyet az olasz és a nyugatnémet válogatott vívott egymással. Az a 4-3-as meccs, az olasz és a német csapat drámai csatája volt minden idők legjobb vb-meccse? Vagy ez a dohai finálé leváltotta az Azték Stadionban 56 évvel ezelőtt zajló drámát? Nehéz igazságot tenni, és nem is biztos, hogy érdemes. Pláne azért nem, mert ennek a sorozatnak a következő, vagyis a 22. része idéz majd egy olyan meccset, amely méltán pályázhat erre a címre, azaz versenyben lehet a „minden idők legjobb vb-mérkőzése” jelzőért. És amely – a világ számára – Lionel Messi mennybemeneteléről is szólt.

Ez nem jött össze a 2022-es vb-döntőben, azaz Lionel Messi és Cristiano Ronaldo nagy találkozása   Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Az azonban biztos, hogy 2022-ben nem mindennapi döntő kerekedett Dohában. És ez akkor is igaz volt, ha a világ kissé más párosításban reménykedett. 2022 ugyanis minden tekintetben két, a futballt uraló fenoménról szólt. Az argentin Lionel Messiről, aki ezt megelőzően soha nem nyert világbajnokságot, de 2014-ben elveszített egy vb-döntőt. És a portugálok világsztárjáról, Cristiano Ronaldóról, aki sosem játszott vb-döntőt, a legnagyobb válogatottsikere a 2016-os Európa-bajnokság megnyerése volt.

A világ nagy része abban reménykedett, hogy ez a két fenomenális képességű labdarúgó összecsap a döntőben.

Az argentin csapat kisebb döccenőkkel, de eljutott a fináléba. A portugálnak azonban esélye sem volt erre. A katari vb-n a legnagyobb szenzációt okozó marokkói válogatott a negyeddöntőben 1-0-ra verte Portugáliát. Amikor az argentin bíró, Fernando Rapallini 2022. december 6-án lefújta a Marokkó–Portugália negyeddöntőt, eldőlt, hogy Dohában a vb-döntőben nem csaphat össze egymással Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. A világ hamar túllépett mindezen, új hősök születtek. Marokkó arra már nem volt képes, hogy folytassa a csodát, az argentinok mellé a döntőre egy másik óriás, Franciaország érkezett.

Most akkor tényleg ez volt minden idők legjobb vb-döntője?

E sorok írója a helyszínen nézte végig a tényleg drámai döntőt. Kezdem akkor a végén: azt kellene eldönteni, hogy ez volt-e minden idők legjobb világbajnoki döntője? Szerintem igen, de, ott, akkor Dohában végeztem egy mini-közvélemény-kutatást, amelyben volt olyan válasz, hogy nem, mert az 1970-es és az 1958-as jobb volt. 

Egyiket sem láttam, nem tudom azt mondani, hogy igen vagy nem.

De amióta nézem ezt a sportágat, azóta ez volt a legjobb vb-döntő. 

A meccs:

XXII. labdarúgó-világbajnokság, döntő: Argentína–Franciaország 3-3 (2-0, 2-2, 2-2), tizenegyesekkel 4-2 Argentína javára.
Doha, Loszaíl Nemzeti Stadion, 88.966 néző. Vezette: Marciniak (lengyel).

Argentína:  E. Martínez – Molina (Montiel, 91.), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dybala, 120+1.) – De Paul (Paredes, 102.), Enzo Fernández, Mac Allister (Pezzella, 116.) – Messi, Julián Álvarez (La. Martínez, 103.), Di María (Acuna, 64.).
Franciaország: Lloris – Koundé (Disasi, 120+1.), Varane (Konaté, 113.), Upamecano, Théo Hernandez (Camavinga, 71.) – Griezmann (Coman, 71.), Tchouaméni, Rabiot (Y. Fofana, 96.) – O. Dembélé (Kolo Muani, 41.), Giroud (Thuram, 41.), Mbappé. 
Gólszerző: Messi (23., 109.)Di María (36.)ill. Mbappé (80., 81., 118.). 

79 percig tükörsima vb-döntőnek tűnt. Az argentin csapat elképesztő első félidőt produkált. Messi a szokásoknak megfelelően belőtt egy tizenegyest – már a negyediket ezen a vb-n –, majd a dél-amerikai csapat igazi Jogo Bonitót produkálva nyomott végig egy olyan támadást, amilyen csak a mesében van. Labdaszerzés után Messi adott körömpasszt Julian Alvareznek, aki egyből indította a félpályáról kiugró Alexis Mac Allistert, aki egy az egyben mehetett a franciák kapusára, Llorisra, de lövés helyett a túloldalon érkező Di Maria elé tálalt, és ő közelről a kapuba belsőzött. 2-0 Argentína javára. Messi gólkirályként vonult be az öltözőbe.

Lionel Messi a csúcsra ért  Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

A második félidő első 34 perce maga volt a dögunalom. A francia csapat szédülten kóválygott, Argentína pedig nem akart támadni. Úgy voltak vele, hogyha a gallok nem jönnek, akkor miért szaggassák szét magukat. Erre pedig majdnem ráfizettek. A 79. perctől kezdve ugyanis felgyorsultak az események. Az addig tetszhalott francia csapat feltámadt, Mbappé két perc alatt két gólt lőtt (az elsőt tizenegyesből), majd 2-2 után következett a 2x15 perces hosszabbítás. 

Őrület volt már addig is, ami történt, de a folytatás is.

A hosszabbításban esett még két gól, előbb Messi megint gólkirálynak érezhette magát, majd Mbappé mesterhármasig jutott, de a 3-3 után dönteni kellett. Erre pedig maradtak a tizenegyesek.

A döntő két legnagyobb sztárja, Mbappé és Messi belőtte. Ők tehát megtették a kötelességüket. Ám a francia Coman és Tchouaméni kihagyta, s ez már sok volt a franciáknak. Argentína ezzel lett világbajnok, Messi tombolt és sírt, ölelték és csókolták és a világ megállt egy pillanatra, mert szentül hitte az a néhány milliárd ember, aki ezt a tévén látta, hogy egy kis időre tényleg jobb hely lett a mi Földünk.

Életem egyik nagy tévedése

2022-ben, Dohában ezt írtam le: „Lionel Messinek ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése, többet nem látjuk őt a földkerekség legnépszerűbb és legnézettebb sporteseményén. Innentől a sportág egy kicsit más lesz, hálát adhatunk minden olyan napnak, amikor klubjában, a PSG-ben, vagy épp az argentin válogatottban láthatjuk játszani. Most már ő a jelenkor legjobb focistája, miközben felemelkedett a háromszoros világbajnok Pelé mellé. És ez így van jól, azt hiszem.”

Nos, be kell látnom, valószínűleg tévedtem. Ha minden jól megy, az idei, 2026-os világbajnokságon is ott lesz az argentin keretben Lionel Messi. 

A meccs után a franciák legnagyobb csillaga, Mbappé gólkirályként sírt, Messi világbajnokként zokogott. Nem kell hangsúlyozni, hogy e két sírás között mekkora különbség van. De a legvégére tényleg minden kirakósdarab a helyére került. Argentína harmadszor, Lionel Messi először lett világbajnok.

Messi egyetlen szóval elintézett mindent

A lefújás után Lionel Messi, ahogy kiszabadult az őt ölelők gyűrűjéből, egyből a családjához rohant. Amikor észrevette az élettársát, Antonela Roccuzzót és három gyermeküket, a következőt mondta: „Ennyi.” Ezzel az egy szóval tudta összefoglalni azt a rengeteg megpróbáltatást, amellyel évekig kellett küzdenie, hogy ő is és Argentína is világbajnok legyen. Nem sokkal később nyilatkozott is az argentin tévének. Ezt mondta: 

Egyelőre nem vonulok vissza a válogatottságtól, szeretnék még néhány meccset világbajnokként játszani az argentin csapatban. Imádom a futballt, egész életemben azért küzdöttem, hogy egyszer világbajnok lehessek, és ez most megadatott nekem.

„Hálát szeretnék adni az Istennek, hogy a pályafutásom végén ez sikerült. Az egész karrierem során végig harcoltam és küzdöttem. Alig várom, hogy megünnepelhessem az országban, hogy lássam az otthoni őrületet. Sokat szenvedtünk. A futball valóban őrült sport. A világbajnokság megnyerése minden gyerek álma. Ez a győzelem az argentin népnek szól. Élvezem, amit csinálok, s amíg ez így marad, addig játszani is fogok” ” így fejezte be nyilatkozatát Lionel Messi.

Csalódott franciák

„Nagyon csalódottak vagyunk, mert mindent beleadtunk – nyilatkozta a lefújás után a végig remekül teljesítő Raphaël Varane. – A torna során rengeteg nehézséggel szembesültünk, de küzdöttünk a végsőkig. A döntő első felében nem voltunk egy súlycsoportban az ellenféllel, de aztán váltani tudtunk, s akár meg is nyerhettük volna ezt az összecsapást. Büszke vagyok a franciákra, nagyon büszke vagyok erre a csapatra. Mindent beleadtunk, felemelt fejjel térhetünk haza!”

Mbappé, aki Katarban nem lehetett világbajnok - Fotó: MOHAMMED DABBOUS / ANADOLU AGENCY

Nagyon elkeseredetten beszélt a döntő után Hugo Lloris, a francia csapat kapusa. „Későn ébredtünk, majdnem teljesen kiütöttek bennünket, de utána még talpra tudtunk állni. Csak azt bánhatjuk nagyon, hogy az első félidőt elszórakoztuk. Ennek ellenére a meccsen egyetlen pillanatra sem adtuk fel a küzdelmet.

Kellett egy győztes, kellett egy világbajnok, és ennek tizenegyesekkel kellett eldőlnie. Idő kell ahhoz, hogy ezt az egészet megemésszük. Gratulálok az argentin csapatnak, nagyszerűen játszottak és megérdemelten nyertek.

„Fájdalmas este ez minden játékosnak, a stábnak, a vezetőségnek és az összes szurkolónak, még akkor is, ha nagyszerű dolgokat értünk el."

Az obszcén kapus nem viheti el a show-t

A világ 2022-re teljesen megváltozott. Néhány órával a döntő után a világsajtó már nem az argentin csapat nagyszerűségéről és nem is arról beszélt, mit tett Lionel Messi. Az internetes portálok azzal a történettel voltak tele, hogy az eredményhirdetéskor mit csinált az argentin csapat örömittas kapusa. A találkozó egyik hőse ezúttal volt Emiliano Martínez volt, aki a 123. percben hatalmas bravúrral megmentette Argentínát a vereségtől, majd a tizenegyespárbajban is kivédett egy lövést. A meccs után az Aston Villa hálóőrét választották a vb legjobb kapusának, 

ő pedig visszataszítóan ünnepelte meg ezt a sikert.

Az argentin kapus miután megkapta az aranyból készült kapuskesztyűt ábrázoló díjat, fogta magát, majd a nemi szervéhez tartotta, miközben grimaszolt a kameráknak és a közönségnek. 

Emiliano Martinez botrányos mozdulata Katarban Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Martinez ezzel elvitte a show-t, de ezt csak abban a világban tudta elvinni, amely már régen nem a futballról és a sportról szólt. Ezért aztán ehelyütt, ebben a cikkben nem is írnék erről többet. A 2022-es vb-döntő ne így maradjon meg az emlékezetben, hanem úgy, hogy ez volt minden idők legjobb világbajnoki fináléja. Vagy ha nem a legjobb, az sem baj. Örökké emlékezetes. Csak ez az egy biztos.

 

