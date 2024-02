Megvan az új sikerrecept: rúgd ki a torna közben a kapitányt! + videó

Az Afrika-kupára mindig is lehetett számítani, hogy egy-két őrült történettel színesíti az izgalmakat. Elefántcsontpart idei sikere azonban ezeken belül is előkelő helyre kívánkozik. Három hete kisebb utcai zavargások törtek ki az országban: az elkeseredett szurkolók nem tudták kordában tartani érzelmeiket, miután Egyenlítői-Guinea 4-0-ra legyőzte kedvenceiket, s úgy tűnt, Elefántcsontpart három ponttal, 2-5-ös gólkülönbséggel még az egyenes kieséses fázisba sem jut be. Jean-Louis Gasset szövetségi kapitányt kirúgták, de végül Elefántcsontpart sikeresen kiizgulta a továbbjutást, miután Ghána és az utolsóként véget ért csoportban Zambia is két ponttal végzett a csoportja harmadik helyén. A kispadon az addigi asszisztensedző, Emerse Faé vette át az irányítást.

A torna közben kirúgták az elődjét, Emerse Faé viszont Afrika-kupa-győzelemre vezette Elefántcsontpart válogatottját. Fotó: AFP/Issouf Sanogo

Faé maga is futballista volt, 2006-ban végigjátszotta az Egyiptom elleni tizenegyespárbajban elveszített döntőt, majd abban az évben szerepelt Elefántcsontpart első világbajnoki keretében is. 2008-ban viszont maláriás lett az Afrika-kupán, s végül mindössze huszonnyolc évesen felhagyott a futballal egészségügyi problémák miatt.