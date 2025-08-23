Példa a Fradi előtt, a Qarabag váratlan problémája a visszavágó előtt

Bár jól indult a BL-selejtező utolsó fordulója, az FTC az 1-0-s első félidő után végül 3-1-re kikapott hazai pályán az azeri Qarabag ellen, így nagyon nehéz helyzetbe került a jövő szerdai visszavágó előtt. A Fradi nem játszik bajnokit a hétvégén, a Kisvárda elleni meccsét decemberre halasztották, a Qarabag viszont nem pihent, péntek este a Sumqayit ellen kezdte meg az azeri bajnokságot.

A Qarabag játékosai Budapesten nagy ünneplést rendeztek az FTC elleni győzelem után, pénteken Bakuban nem készülhettek hasonló képek. Fotó: Ladóczki Balázs

Persze nem a legerősebb összeállításában szerepelt a Qarabag, de vélhetően így is jobb eredményben bíztak a csapatnál, mint amit hozott a meccs: 1-0-ra kikapott az azeri bajnok.

Mi lehet az FTC esélye a Qarabag ellen?

Az FTC-nél minden bizonnyal árgus szemekkel figyelik a Qarabag gyengeségeit a visszavágó előtt, talán még a Sumqayit példájából is meríthetnek a zöld-fehérek.