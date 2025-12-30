Orbán Viktor videóban idézte fel az év legemlékezetesebb pillanatait

Az idei év legemlékezetesebb pillanatairól osztott meg közösségi oldalán egy videót a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor a kisfilm mellett üzent is:
2025-ös évadzáró. Jövőre folytatjuk!
A miniszterelnök néhány nappal ezelőtt először az év első negyedének jelentős momentumait, majd A tavasz 14 pillanata címmel már megosztott egy fotóalbumot és egy videót is, akkor a második negyedév jelentősebb eseményeit mutatta be közösségi oldalán. Utóbb természetesen a harmadik és a negyedik negyedév összegzése is sorra került.
