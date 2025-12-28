A tavasz 14 pillanata: Orbán Viktor második negyedéve képekben

Újabb fotóalbumot osztott meg közösségi oldalá n Orbán Viktor az első negyedéves összeállítás után.
A képek a miniszterelnök legemlékezetesebb pillanatait, találkozóit,
eseményeit mutatják be áprilistól egészen júniusig.
Láthatunk képet a Harcosok Klubja első rendezvényéről, amelyen mások mellett a miniszterelnök is felszólalt, ahogy arról is, amint a kormányfő Kapu Tiborral beszél, aki éppen második magyarként teljesített küldetést a világűrben.
De láthatjuk megörökítve azt is, ahogy Orbán Viktor a török elnökkel, Recep Tayyip Erdogannal találkozik. Mindemellett a miniszterelnök azokra a pillanatokra is visszaemlékezett, amikor idős és fiatal magyarokkal egyaránt találkozott.
