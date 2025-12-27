Új fotóalbumot töltött fel közösségi oldalára Orbán Viktor. A képek a miniszterelnök legemlékezetesebb pillanatait, találkozóit, eseményeit mutatják be januártól egészen márciusig. Láthatunk fotókat többek között Robert Fico szlovák kormányfő, Emmanuel Macron francai elnök és Alice Weidel, a legnagyobb német ellenzéki párt, az AfD vezetőjével történt találkozásról, de még arról is, unokáival hogyan szurkolt együtt a magyar futballválogatott mérkőzésén.
Itt van Orbán Viktor első negyedéve képekben, mutatjuk!
Fotóalbumban mutatja meg 2025 első negyedévének legemlékezetesebb pillanatait a miniszterelnök. Orbán Viktornak nem csak munkájába, hanem kikapcsolódásába is betekinthetünk.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
