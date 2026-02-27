Magyar PéterTisza Pártmedián

Utazó cirkusz: több az autó, mint a néző Magyar Péter kudarcos országjárásán

A Tisza-vezér utaztatott híveinek autói elfoglalják a fél falut.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 17:36
Főhet Magyar Péter feje Máté Krisztián
Ezt még a Medián sem tudja tömegnek hazudni: ismét több volt a kocsi, mint az ember Magyar Péter országjárásán – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán, utalva korábbi leleplezésére, amely bebizonyította, hogy a Medián nem a valóban mért pártpreferencia-számokat mutatta be, hanem a Tisza Párt javára kozmetikázottakat. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy a kevés ember egy újabb kudarca Magyar Péter országjárásának.

Forrás: Facebook/Deák Dániel

A kép Uraiújfalun negyed 4 után készült, mikor Magyar Péter már a színpadon volt. Azonban jól láthatóan a Tisza elnökére nem sokan voltak kíváncsiak, főleg azok után, hogy az ukránok zsarolása ellen nem szólalt fel. Sőt, azt egyenesen riogatásnak, pánikkeltésnek tartja, miközben a magyar energiaellátást fenyegetik, ami bizony mindenkit súlyosan érintene – mutatott rá az elemző.

Emellett jól látszik a drónfelvételen, hogy a környező utcák autókkal vannak tele, hiszen Magyar Péter utaztatja a híveit egyik településről a másikra

– hívta fel a figyelmet Deák Dániel.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

