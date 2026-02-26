Felszólították Magyar Pétert, hívja fel Zelenszkijt Kijevben

Magyar Péter hívja fel Zelenszkijt – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter emlékezetet: az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek bennünket.

A magyar családok számára az energiabiztonság a legfontosabb kérdés a mai napon: az, hogy mennyi lesz az üzemanyag ára, az ukránok miatt ezer forint lesz-e a benzin – mutatott rá a tárcavezető.

Fölszólítjuk Magyar Pétert, hívja föl Zelenszkijt Kijevben, és nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket

– emelte ki a Tisza elnökére, illetve az ukrán államfőre utalva. Majd rámutatott: ők zárták el közösen, most nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket. Nekünk Magyarország az első, lássuk, Magyar Péternek mi az első – tette hozzá.