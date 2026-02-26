Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Magyar PéterTisza PártBarátság kőolajvezetékkőolajvezeték

Felszólították Magyar Pétert, hívja fel Zelenszkijt Kijevben

Nekünk Magyarország az első, lássuk, Magyar Péternek mi az első, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 15:24
Forrás: AFP
Magyar Péter hívja fel Zelenszkijt – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter emlékezetet: az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek bennünket. 

A magyar családok számára az energiabiztonság a legfontosabb kérdés a mai napon: az, hogy mennyi lesz az üzemanyag ára, az ukránok miatt ezer forint lesz-e a benzin – mutatott rá a tárcavezető.

Fölszólítjuk Magyar Pétert, hívja föl Zelenszkijt Kijevben, és nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket

– emelte ki a Tisza elnökére, illetve az ukrán államfőre utalva. Majd rámutatott: ők zárták el közösen, most nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket. Nekünk Magyarország az első, lássuk, Magyar Péternek mi az első – tette hozzá.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Magyar Nemzet
