Újabb lépéseket tett a kormány a magyarok védelme érdekében + videó

– A Magyar Honvédséggel erősítjük a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában. A honvédelmi miniszter elmondta: Orbán Viktor a védelmi tanács ülésén felkérte, hogy alapítsa meg azt az egyeztető törzset, amely gondoskodik az energetikai infrastruktúrák védelmének fokozásáról.

Fotó: MTI/Oláh Tamás

Ukrajna folyamatosan fenyegeti Magyarországot, további lépéseket helyezett kilátásba a tekintetben, hogy Magyarországra nyomást helyezzen és az energetikai rendszer gyengítésével idézzen elő káoszt

– hívta fel a figyelmet a miniszter. Rámutatott: ennek az a célja, hogy Magyarországon bizonytalanságot teremtsen, és ezen keresztül beavatkozzon a magyarországi választásokba. Hiszen Ukrajnának az a célja, hogy egy Kijev- és Brüsszel-, azaz háborúpárti kormányt segítsen Magyarországon hatalomra – magyarázta.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette: szükséges megvédenünk az infrastruktúránkat. Ezért több intézkedést is bevezettek:

Megalakult az egyeztető törzs, amelyben több minisztérium is részt vesz.

Az intézkedések miatt a Magyar Honvédség állománya ki fog települni az ország számos pontjára. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak.

Kérem a lakosság támogatását és megértését ebben a fontos intézkedésben, amelynek az a célja, hogy biztosítsuk a magyar emberek energiaellátását

– mondta a miniszter. Hozzátette: ezzel egy időben elrendelték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a drónrepülés tilalmát is.