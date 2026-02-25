UkrajnaBarátság kőolajvezetékMagyar Honvédség

Újabb lépéseket tett a kormány a magyarok védelme érdekében + videó

Megalakult az egyeztető törzs.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 21:50
Fotó: MTI/Soós Lajos
– A Magyar Honvédséggel erősítjük a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában. A honvédelmi miniszter elmondta: Orbán Viktor a védelmi tanács ülésén felkérte, hogy alapítsa meg azt az egyeztető törzset, amely gondoskodik az energetikai infrastruktúrák védelmének fokozásáról.

Hódmezővásárhely, 2026. január 20. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx szimulációs központ alapkőletételén a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában 2026 január 20-án. MTI/Oláh Tamás
Fotó: MTI/Oláh Tamás

Ukrajna folyamatosan fenyegeti Magyarországot, további lépéseket helyezett kilátásba a tekintetben, hogy Magyarországra nyomást helyezzen és az energetikai rendszer gyengítésével idézzen elő káoszt

– hívta fel a figyelmet a miniszter. Rámutatott: ennek az a célja, hogy Magyarországon bizonytalanságot teremtsen, és ezen keresztül beavatkozzon a magyarországi választásokba. Hiszen Ukrajnának az a célja, hogy egy Kijev- és Brüsszel-, azaz háborúpárti kormányt segítsen Magyarországon hatalomra – magyarázta. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette: szükséges megvédenünk az infrastruktúránkat. Ezért több intézkedést is bevezettek: 

  • Megalakult az egyeztető törzs, amelyben több minisztérium is részt vesz. 
  • Az intézkedések miatt a Magyar Honvédség állománya ki fog települni az ország számos pontjára. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak.

Kérem a lakosság támogatását és megértését ebben a fontos intézkedésben, amelynek az a célja, hogy biztosítsuk a magyar emberek energiaellátását

– mondta a miniszter. Hozzátette: ezzel egy időben elrendelték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a drónrepülés tilalmát is.


Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Soós Lajos)

