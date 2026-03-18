Nem fértek el az emberek a téren Orbán Viktor beszéde alatt + videó

Amikor néztem a városok listáját, hogy hová látogat Orbán Viktor, akkor nem számítottam arra, hogy Dunaújvárosban lesz az egyik legjobb hangulat – mondta a közösségi oldalán megosztott videóban Deák Dániel a miniszterelnök országjárásának dunaújvárosi rendezvénye után.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte, hogy a drónfelvételeken az látszott, hogy az emberek nem fértek el a főtéren, és még az út túloldalán is álltak.

Brutális látvány, hogy nem férnek be a főtérre

– vélekedett a szakértő, aki elképesztőnek nevezte a tömeget.

Majd tudatta, hogy eközben Magyar Péter nagyjából 150-200 ember előtt beszélt Pakson. Felidézte, hogy a Tisza vezére azt állította, hogy kényszerből viszik az embereket a miniszterelnök országjárására, de a Békemenet kapcsán is felmerültek ezek a vádak.

Nem, itt magyar emberek vannak, akik szeretik a hazájukat, és nem kérnek abból a Magyar Péterből, aki összejátszik az ukránokkal, és megállapodott Zelenszkijjel arról, hogy leválik Magyarország az olcsó orosz energiáról

– húzta alá Deák Dániel.

Orbán Viktor országjárása sikeres (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Szerinte az egyik legfelemelőbb pillanat az volt, amikor a miniszterelnök arról beszélt, hogy Dunaújvárosból rögtön indul Brüsszelbe, és bekiabálták az emberek, hogy „csak keményen!” A kormányfőtől azt várják el a magyar választók, hogy határozottan, energikusan és ellentmondást nem tűrő módon képviselje a magyar érdeket Brüsszelben. A szakértő úgy véli, hogy a dunaújvárosi eseménye a miniszterelnököt lelkileg is megerősítette.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)