Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

Nem fértek el az emberek a téren Orbán Viktor beszéde alatt + videó

Deák Dániel szerint brutális látvány volt, hogy nem fértek el az emberek a dunaújvárosi főtéren Orbán Viktor beszéde közben. A szakértő úgy véli, hogy a dunaújvárosi eseménye a miniszterelnököt lelkileg is megerősítette.

2026. 03. 18. 22:10
Amikor néztem a városok listáját, hogy hová látogat Orbán Viktor, akkor nem számítottam arra, hogy Dunaújvárosban lesz az egyik legjobb hangulat – mondta a közösségi oldalán megosztott videóban Deák Dániel a miniszterelnök országjárásának dunaújvárosi rendezvénye után.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte, hogy a drónfelvételeken az látszott, hogy az emberek nem fértek el a főtéren, és még az út túloldalán is álltak.

Brutális látvány, hogy nem férnek be a főtérre

– vélekedett a szakértő, aki elképesztőnek nevezte a tömeget.

Majd tudatta, hogy eközben Magyar Péter nagyjából 150-200 ember előtt beszélt Pakson. Felidézte, hogy a Tisza vezére azt állította, hogy kényszerből viszik az embereket a miniszterelnök országjárására, de a Békemenet kapcsán is felmerültek ezek a vádak.

Nem, itt magyar emberek vannak, akik szeretik a hazájukat, és nem kérnek abból a Magyar Péterből, aki összejátszik az ukránokkal, és megállapodott Zelenszkijjel arról, hogy leválik Magyarország az olcsó orosz energiáról

– húzta alá Deák Dániel.

Orbán Viktor országjárása sikeres (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Szerinte az egyik legfelemelőbb pillanat az volt, amikor a miniszterelnök arról beszélt, hogy Dunaújvárosból rögtön indul Brüsszelbe, és bekiabálták az emberek, hogy „csak keményen!” A kormányfőtől azt várják el a magyar választók, hogy határozottan, energikusan és ellentmondást nem tűrő módon képviselje a magyar érdeket Brüsszelben. A szakértő úgy véli, hogy a dunaújvárosi eseménye a miniszterelnököt lelkileg is megerősítette.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
