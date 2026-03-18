Rendkívüli

Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

Orbán ViktorEU-csúcsUkrajna

Orbán Viktor Brüsszelbe indult: Ha nincs olaj, nincs pénz

Brüsszelbe indult a miniszterelnök. Orbán Viktor Dunaújvárosban is elmondta: az ukránok és Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá veszi Magyarországot és elzárta a Barátság olajvezetéket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 21:22
Orbán Viktor Dunaújvárosban szólalt fel Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a közösségi oldalára töltött fel egy videót a dunaújvárosi felszólalásáról. A miniszterelnök a videóhoz azt írta: „Indulás Brüsszelbe, ahol nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására!”

Ha nincs olaj, nincs pénz

– fogalmazott. 

A miniszterelnök elmondta, az ukránok és Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá veszi Magyarországot és elzárta a Barátság olajvezetéket.

Azért teszi ezt, mert követelései vannak Magyarországgal szemben, amit mi, és személyesen én nem vagyok hajlandó teljesíteni. Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja belőlünk, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról, és holnap Brüsszelben ezt én nem is fogom megengedni

– emelte ki Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

