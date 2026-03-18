Orbán Viktor Brüsszelbe indult: Ha nincs olaj, nincs pénz

Orbán Viktor a közösségi oldalára töltött fel egy videót a dunaújvárosi felszólalásáról. A miniszterelnök a videóhoz azt írta: „Indulás Brüsszelbe, ahol nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására!”

Ha nincs olaj, nincs pénz

– fogalmazott.

A miniszterelnök elmondta, az ukránok és Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá veszi Magyarországot és elzárta a Barátság olajvezetéket.

Azért teszi ezt, mert követelései vannak Magyarországgal szemben, amit mi, és személyesen én nem vagyok hajlandó teljesíteni. Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja belőlünk, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról, és holnap Brüsszelben ezt én nem is fogom megengedni

– emelte ki Orbán Viktor.

