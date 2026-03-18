menczer tamásVálasztás 2026budakalászgulyás gergely

Menczer Tamás: A Tisza az olcsó orosz energiáról választaná le Magyarországot + videó

A Tisza Párt végleg leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami a magyar embereknek ezerforintos benzint és háromszoros rezsit jelentene – jelentette ki Menczer Tamás Budakalászon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 23:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt végleg leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ez pedig a magyar embereknek ezer forintos benzint és háromszoros rezsit jelentene, miközben a párt vezetői degeszre keresik magukat – jelentette ki Menczer Tamás, a a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a pártszövetség helyi jelöltje a Budakalászon megtartott kampányfórum előtt.

Közölte, hogy információi szerint Bujdosó Andreának, a Tisza Párt helyi jelöltjének 12 322 darab Shell-részvénye van, Kapitány Istvánnak, a Shell energetikai szakértőjének pedig sokkal több. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet:

a Shell-részvények árfolyama és értéke a háború kezdete óta megduplázódott, és mióta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta az olajcsapot, még 10 százalékkal nőtt.

Tehát a Kapitány nevű Tisza-alelnök másfél milliárd forintot kaszált a tiszás-ukrán olajblokádon pluszban, Bujdosó Andrea nagyjából 35-40 millió forintot.

Menczer Tamás felidézte: a választókörzetéhez tartozó Pátyról jelzést kapott arról, hogy a településen megjelentek a drogkereskedők, crackpipákat, eldobott fecskendőket látni a közterületeken és betépett autósok száguldoznak a község utcáin. Ebben a helyzetben egyeztetett Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával arról, hogy hajtóvadászatot indítanak a drogkereskedők ellen, és elfogják őket.

Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt legalizálni akarja a drogfogyasztást, sőt a termesztést is. Ezértmegkérdezte Fodor Bettinát, a körzet kutyapártos jelöltjét, hogy a drogkereskedőket vagy az áldozatokat támogatja-e. Facebook-posztban olyan választ kapott, hogy

a kutyapártos ellenfele nem az áldozatok, hanem a drogkereskedők mellé áll.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy az országgyűlési választáson az ország békéje és biztonsága a tét, mert Európa úgy döntött, hogy háborúba megy. Hozzátette: Európa arra is nyitott, hogy – egy Oroszország részéről történő támadástól félve – akár Ukrajna területén is hajlandó volna megütközni Oroszországgal, ami hihetetlen felelőtlenség.

Erről ma az Európa Unió jónéhány országában politikai és katonai vezetők egyre nyíltabban beszélnek. A lengyel és balti vezetők mellett a francia vezérkari főnök és német vezető politikusok nyilatkoztak erről – tette hozzá.

A politikus szerint 

nem csupán azért veszíthetünk el mindent, mert egy Tisza–DK-koalíció megsemmisítené mindazt, amit a családtámogatás és a nyugdíjak területén elértek, hanem azért is, mert ha akarna, se tudna nemet mondani arra a Kijevből és Brüsszelből érkező követelésre, ami a háborúba sodródás politikáját jelenti.

Látjuk ugyanis, hogy azon országok, amelyek gyengék egy szuverén, önálló politika folytatásához, nem tudják elkerülni a háborúba sodródás veszélyét. Vagyis a béke és biztonság a feltétele minden további fejlődésnek, ezért arra biztat mindenkit, hogy szavazzon a Fidesz–KDNP listájára és Menczer Tamásra, a Fidesz–KDNP választókerületi egyéni jelöltjére.

Felidézte: a háborús fenyegetés ellenére bevezették a 3 százalékos fix lakásvásárlási hitelt, megduplázták a családi adókedvezmény mértékét, személyijövedelemadó-mentessé váltak a háromgyermekes anyák, valamint 40, illetve 30 éves korig a két- és egygyermekes anyák is. Sikerült megőrizni a 13. havi nyugdíjat és megkezdték a 14. havi nyugdíj bevezetését is.

Gulyás Gergely riasztónak nevezte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt engedélyezné a drogfogyasztást és a „Tisza Párt drogos partiba járó elnöke és a drogot liberalizálni akaró Kutyapárt lehet a magyar parlamentben”.

A kormánynak az a határozott álláspontja, hogy aki a drogliberalizáció pártján áll, az a következő nemzedék életével játszik.

Mert mindenhol, ahol engedélyezték a drogot, ugrásszerűen megnőtt a kábítószerfogyasztás. Ezért kell nemet mondani a drogfogyasztásra –hangsúlyozta.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy

a Tisza Párt elnökének állításával szemben Orbán Viktor vidéki választási gyűléseire nem buszoztatják az embereket, a fórumokon azért vannak sokan, mert sokan szeretnék meghallgatni a miniszterelnököt.

Arra az újságírói felvetésre válaszolva, hogy Tárkányi Zsoltról, a Tisza Párt sajtófőnökéről és debreceni képviselő-jelöltjéről egy olyan fotó jelent meg amelyen a karját lendíti, azt mondta, hogy ilyen mozdulatokat a nácik tesznek. Ezért sem javasolná a debreceni választópolgároknak, hogy ilyen képviselőjük legyen.

Borítókép: Gulyás Gergely és Menczer Tamás Budakalászon (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
