Kane történelmet írt, teljessé vált a BL-negyeddöntő mezőnye

Szerdán rendezték a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő utolsó visszavágóit, a kora esti Barcelona-gólfesztivált követően két olyan párharc zárult, melyek jó eséllyel már az első mérkőzésen eldőltek. A visszavágón egyik hátrányban lévő csapat sem tudott csodát tenni, így meglepetés nélkül alakult ki a negyeddöntő mezőnye.

Az Atlético Madrid is ott van a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében Fotó: José Breton / NurPhoto/AFP

Bayern München–Atalanta

A Bayern München óriási pofont adott idegenben az utolsó versenyben maradt olasz csapatnak, az Atalanta csupán a ráadásban tudott válaszolni a hat bajor gólra, és az erőviszonyokat ismerve benne volt egy nagy különbségű német siker a visszavágón is. A legnagyobb kérdés az volt, hogy bekerül-e a Bayern kezdőcsapatába a mindössze 16 esztendős kapus, Leonard Prescott, aki négy kollégája sérülése miatt került szóba. Jonas Urbig végül tudta vállalni a játékot, Prescott így a kispadról figyelte az összecsapást.

Február vége óta először volt ott a kezdőben a vádlisérülése óta Harry Kane, az angol válogatott támadó az odavágón végig a kispadon ült, a Leverkusen ellen 1-1-re végződött rangadón viszont csereként már vállalni tudott fél órát. A teljes értékű visszatérést alaposan megünnepelte, az első félidőben tizenegyesből szerzett vezetést a házigazdának, majd a fordulás után akcióból is betalált. Kane idénybeli 39. tétmérkőzésén a 47. gólját jegyezte, ilyen eredményes évadja még sosem volt ezelőtt.

A 32 éves csatár egyben az 50. gólját ünnepelhette a Bajnokok Ligájában, ezzel ő lett az első angol futballista, aki elérte ezt a mérföldkövet. Ehhez csupán 66 meccsre volt szüksége, ennél gyorsabban csak Erling Haaland (49 mérkőzés) és Ruud van Nistelrooy (62) volt képes erre.

Lennart Karl tett róla, hogy Prescott távollétében is lehessen tiniről beszélni, a 18 éves játékos a nyolcadik gólját jegyezte az idényben, és a negyediket a BL-ben. A meccs utolsó harmadában Luis Díaz is betalált, a több nagy lehetőséget elpuskázó Atalantának végül a szépítés összejött, de így is 10-2-es (!) gólkülönbséggel búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.

A Bayern München ellenfele a Real Madrid lesz a negyeddöntőben, a német csapat idegenben kezdi meg a párharcot. Amennyiben a sorozat rekordgyőztesét is kiejti Vincent Kompany együttese, úgy a Paris Saint-Germain és a Liverpool párharcának továbbjutójával találkozna a legjobb négy között.