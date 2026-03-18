Kane történelmet írt, teljessé vált a BL-negyeddöntő mezőnye

Kialakult a negyeddöntő mezőnye a legrangosabb európai kupasorozatban. A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a Bayern München hazai pályán is legyőzte az Atalantát, a 4-1-re diadalmaskodó bajorok így tükörsimán jutottak tovább. A Tottenham háromszor is vezetést szerzett az Atlético Madrid ellen, ám a 3-2-es győzelem csupán a szép búcsúhoz volt elég.

2026. 03. 18. 22:58
Harry Kane duplájának is köszönhetően a Bayern München a visszavágót is simán nyerte Fotó: Alexandra Beier Forrás: AFP
Szerdán rendezték a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő utolsó visszavágóit, a kora esti Barcelona-gólfesztivált követően két olyan párharc zárult, melyek jó eséllyel már az első mérkőzésen eldőltek. A visszavágón egyik hátrányban lévő csapat sem tudott csodát tenni, így meglepetés nélkül alakult ki a negyeddöntő mezőnye.

Az Atlético Madrid is ott van a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében
Az Atlético Madrid is ott van a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében Fotó: José Breton / NurPhoto/AFP

Bayern München–Atalanta

A Bayern München óriási pofont adott idegenben az utolsó versenyben maradt olasz csapatnak, az Atalanta csupán a ráadásban tudott válaszolni a hat bajor gólra, és az erőviszonyokat ismerve benne volt egy nagy különbségű német siker a visszavágón is. A legnagyobb kérdés az volt, hogy bekerül-e a Bayern kezdőcsapatába a mindössze 16 esztendős kapus, Leonard Prescott, aki négy kollégája sérülése miatt került szóba. Jonas Urbig végül tudta vállalni a játékot, Prescott így a kispadról figyelte az összecsapást.

Február vége óta először volt ott a kezdőben a vádlisérülése óta Harry Kane, az angol válogatott támadó az odavágón végig a kispadon ült, a Leverkusen ellen 1-1-re végződött rangadón viszont csereként már vállalni tudott fél órát. A teljes értékű visszatérést alaposan megünnepelte, az első félidőben tizenegyesből szerzett vezetést a házigazdának, majd a fordulás után akcióból is betalált. Kane idénybeli 39. tétmérkőzésén a 47. gólját jegyezte, ilyen eredményes évadja még sosem volt ezelőtt.

A 32 éves csatár egyben az 50. gólját ünnepelhette a Bajnokok Ligájában, ezzel ő lett az első angol futballista, aki elérte ezt a mérföldkövet. Ehhez csupán 66 meccsre volt szüksége, ennél gyorsabban csak Erling Haaland (49 mérkőzés) és Ruud van Nistelrooy (62) volt képes erre.

Lennart Karl tett róla, hogy Prescott távollétében is lehessen tiniről beszélni, a 18 éves játékos a nyolcadik gólját jegyezte az idényben, és a negyediket a BL-ben. A meccs utolsó harmadában Luis Díaz is betalált, a több nagy lehetőséget elpuskázó Atalantának végül a szépítés összejött, de így is 10-2-es (!) gólkülönbséggel búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.

A Bayern München ellenfele a Real Madrid lesz a negyeddöntőben, a német csapat idegenben kezdi meg a párharcot. Amennyiben a sorozat rekordgyőztesét is kiejti Vincent Kompany együttese, úgy a Paris Saint-Germain és a Liverpool párharcának továbbjutójával találkozna a legjobb négy között.

Tottenham–Atlético Madrid

A Tottenhamnek és Antonín Kinskynek szörnyű estéje volt Madridban: az angol csapat a kapus két óriási hibája miatt is 5-2-re kikapott az Atléticótól, Igor Tudor ráadásul bő negyedóra után lecserélte a cseh futballistát, aki a visszavágón a kispadon kapott helyet.

A Spurs egyedül a jó hazai mérlegében bízhatott: az alapszakaszban mind a négy meccsét megnyerte a gárda, 10-0-s összesített gólkülönbséggel. Az észak-londoni együttes sokkal összeszedettebben futballozott ezúttal, és Kolo Muani fejesével meg is szerezte a vezetést az első félidőben. A vendégek meglepően idegesen játszottak, ám a szünet előtt nem tudott újabb gólt szerezni a Spurs.

A második játékrészben gyorsan lehűtötte a kedélyeket a spanyol gárda, az odavágón két gólt és egy gólpasszt jegyző Julián Álvarez ezúttal is betalált, visszaállítva összetettben a háromgólos különbséget. Xavi Simons öt perccel később ismét előnyhöz juttatta az angolokat, az utolsó negyedórához érve azonban Dávid Hancko szöglet után megint egalizált, s ezzel eldőlt a továbbjutás kérdése. A Tottenham a győzelmet ugyan megszerezte Xavi Simons tizenegyesével, ám a 3-2-es siker csupán szépségtapasz lehetett.

Az Atlético Madrid a Barcelonával találkozik a negyeddöntőben, a katalánok kiejtése esetén a Sporting CP–Arsenal párharc nyertese jöhetne az elődöntőben.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók

Kedd

Szerda

  • FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol), 7-2 (3-2) gólszerzők: Raphinha (6., 72.), Bernal (18.), Yamal (45+7. – 11-esből), Fermín (51.), Lewandowski (56., 61.), ill. Elanga (15., 28.). Továbbjutott a Barcelona, 8-3-as összesítéssel.
  • Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4-0 (1-0), gólszerzők: Szoboszlai (25.), Ekitiké (52.), Gravenberch (53.), Szalah (62.). Továbbjutott a Liverpool, 4-1-es összesítéssel.
  • Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 4-1 (1-0), gólszerzők: Kane (25. – 11-esből, 54.), Karl (56.), Díaz (70.), ill. Szamardzsics (86.). Továbbjutott a Bayern München, 10-2-es összesítéssel. 
  • Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (1-0), gólszerzők: Kolo Muani (30.), Simons (52., 90. – 11-esből), ill. Álvarez (47.), Hancko (75.). Továbbjutott az Atlético Madrid, 8-4-es összesítéssel. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu