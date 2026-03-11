antonín kinskyDiego SimeoneBajnokok LigájaPeter SchmeichelAtlético MadridJoe HartTottenham

„Tönkretette a karrierjét” – szétszedik az edzőt, aki lecserélte a kapusát Madridban

Szörnyű kedd estéje volt a Tottenhamnek és Antonín Kinskynek. Az angol csapat 5-2-re kikapott az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén, a cseh kapus pedig két gólban is vastagon benne volt – edzője, Igor Tudor ezért úgy döntött, bő negyedóra után lecseréli Antonín Kinskyt. A mérkőzés után többen is felszólaltak a futballista mellett, a Tottenham trénerét viszont elítélték.

2026. 03. 11. 10:30
A Tottenham kapusának pocsék estéje volt Fotó: José Breton Forrás: NurPhoto/AFP
Antonín Kinsky az Atlético Madrid első és harmadik góljánál is nagyot hibázott a végül 5-2-re elbukott Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a Tottenhamet irányító Igor Tudor a második bakit követően, a találkozó 17. percében lecserélte a cseh kapust.

Antonín Kinskyt csapattársai is vigasztalták
Antonín Kinskyt csapattársai is vigasztalták. Fotó: AFP/Javier Soriano

 

Antonín Kinskyt többen is támogatják

A 23. életévét pénteken betöltő futballista mindössze a harmadik tétmeccsén szerepelt az idényben, a legrangosabb európai kupasorozatban pedig csak négy selejtezőmérkőzésen védett, így egyáltalán nem volt rutinja ilyen magas szinten. Tudor döntése teljesen összetörte a fiatal kapust, akit a lecserélése után csapattársai vigasztaltak, a meccs után pedig mások is kiálltak mellette. – Aki nem volt kapus, nem értheti, milyen nehéz ezen a poszton játszani. Fel a fejjel, és újra menni fog – üzent Kinskynek a Fiorentinában védő David de Gea.

Ha valaki, Joe Hart pontosan tudja, milyen nyomás nehezedik a kapusokra: a Manchester Citynél 12 évet eltöltő, de később a Tottenhamnél is megfordult 75-szörös angol válogatott játékos nem értette, Tudor miért így kezelte a helyzetet. – Összetörik a szívem. Volt rossz 14 perce, ezt nem lehet tagadni. Még a stadionban lévők is sajnálják őt. Tudor még csak rá sem nézett a kapusára. Ha ez az emberkezelése, az teljesen megdöbbentő. Úgy viselkedik, mintha nem a 14. percben járnánk. Ilyesmi semmilyen szinten nem történik meg. Még a vasárnapi amatőr ligákban sem. Ha nem törődnek vele, nagyon nemkívánatosnak fogja érezni magát a klubnál. Biztosan úgy fogja érezni, hogy a vezetőség részéről nincs szívesen látva. Emberként kell bánni az emberekkel.

Peter Schmeichel, a Manchester United legendás dán kapusa ennél is továbbment: a Paramount BL-közvetítésében elmondta, ez a döntés kihatással lesz Kinsky karrierjének hátralévő részére. – Nagyon-nagyon sajnálom őt. Ez egy olyan pillanat lesz, amelyre a futballban mindenki emlékezni fog, valahányszor meglátja vagy meghallja a nevét. Ki kellett volna tartani mellette, legalább a félidőig.

Ezzel gyakorlatilag tönkretette a karrierjét. Nagyon nehéz lesz feldolgoznia.

Az Atlético Madridot irányító Diego Simeone már kevésbé volt együttérző. – Nem, nem láttam még ilyesmit profi szinten. De ez nem az én problémám, hanem az övék, az edzőé és a játékosé. Mi saját magunkra koncentrálunk, nem pedig más döntéshozatalára.

 

