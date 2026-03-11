„Tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam” – ezért cseréltek kapust a BL-ben

Borzasztóan kezdte az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonását a Tottenham, és ebben a kapusa is vastagon benne volt: az idénybeli harmadik tétmérkőzését és karrierje első BL-főtáblás találkozóját játszó Antonín Kinsky kétszer is nagyot hibázott, így kulcsszerepet játszott abban, hogy a spanyol együttes negyedóra után háromgólos előnybe került. A Tottenham végül megúszta 5-2-es vereséggel, a továbbjutás azonban így is nagyon messze van, közben ráadásul a bajnokságban is helyt kell állnia a csapatnak, amely a kiesés ellen küzd a Premier League-ben.

Antonín Kinsky (jobbra) rémes BL-debütálása: a Tottenham már a mérkőzés elején kapust cserélt az Atlético Madrid otthonában. Fotó: NurPhoto/AFP/Guillermo Martinez

Antonín Kinsky lecserélése után a Tottenham edzője megvédte kapusát

A mérkőzés után az angol együttest irányító Igor Tudor elmondta, miért döntött a cseh kapus szerepeltetése mellett, és miért cserélte le aztán 17 perc játék után.

– Nagyon ritkán történik ilyesmi.

Tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam. Szükséges volt, hogy megvédjem őt és a csapatot.

Elképesztő helyzet volt. A meccs előtt ez volt a helyes döntés abban a pillanatban, mivel Vicarión nyomás volt. Tony jó kapus, helyesen döntöttem. Utána persze könnyű azzal jönni, hogy nem volt jó döntés. Beszéltem vele utána, elmondtam, hogy jó srác, remek kapus, ilyesmi sajnos megtörténhet, nagy hibák fontos mérkőzéseken. Egy ilyen kezdés túl sok volt nekünk abban a pillanatban, törékenyek voltunk, gyengék.

A 47 esztendős horvát szakember pocsékul kezdett a Spurs kispadján: négy mérkőzésből négyet elveszített, miközben a csapat csak öt gólt szerzett, viszont tizennégyet kapott. Nem véletlen, hogy egyesek attól tartanak, nem lesz hosszú életű Tudor londoni kalandja.

– Ez nem a munkámról szól, hanem hogy miként segítsek a csapatnak. Mindig ezt tartom szem előtt. Felismerem, hol tartunk, milyen problémáink vannak. Minden meccsen történik valami, néha olyasmi, amit nehéz megmagyarázni. Azt is látom, hogy a játékosok mindent megtesznek. Jól kezdtünk ma is, két-három perc után azt éreztem, hogy meccsben vagyunk. De amikor ezek a dolgok megtörténnek, egy ilyen pillanatban, annak ez lesz az eredménye. A pálya mindkét csapatnak ugyanolyan volt – mondta Tudor, aki arra a kérdésre, hogy szerinte megérdemli-e, hogy megtartsa a munkáját, nem kívánt válaszolni.