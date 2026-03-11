Zelenszkij sorozói veréssel viszik a frontra az embereket Ukrajnában + videó

A videóban az látszik, hogy a katonák több esetben erőszakkal lépnek fel a civilekkel szemben: a férfiakat megragadják, az utcán vonszolják, majd egy járműbe tuszkolják.

A felvételhez mellékelt leírásban olvasható:

Ukrajna, kemény jelenetek: férfiakat vonszolnak végig az utcán, megverik őket, majd arra kényszerítik, hogy a fronton harcoljanak. A videón több katona látható, amint erőszakot alkalmaznak civil férfiakkal szemben: elszakítják őket a családjuktól, és arra kényszerítik őket, hogy részt vegyenek a háborúban.

Ivano-Frankivszk városában a sorozók szintén erőszakkal tuszkoltak be egy férfit egy járműbe. A jelenetet egy nő is végignézte, aki a felvételek alapján a férfi hozzátartozója lehet. A videón az látható, hogy hiába próbál közbelépni, a hatóság emberei végül elviszik a férfit.