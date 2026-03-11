Az Instagrmra feltöltött videó az ukrajnai mozgósítás durva módszereit mutatja meg. A felvételen több egymás utáni jelenet is látható, amelyeken ukrán sorozó katonák civil férfiakat visznek el fizikai kényszert alkalmazva.
Zelenszkij sorozói veréssel viszik a frontra az embereket Ukrajnában + videó
Egy Instagramra feltöltött videóban több kemény jelenet is látható az ukrajnai mozgósításról. A felvételen az látszik, hogy ukrán sorozó katonák erőszakkal visznek el férfiakat, durva fizikai erőszakot alkalmazva velük szemben.
A videóban az látszik, hogy a katonák több esetben erőszakkal lépnek fel a civilekkel szemben: a férfiakat megragadják, az utcán vonszolják, majd egy járműbe tuszkolják.
A felvételhez mellékelt leírásban olvasható:
Ukrajna, kemény jelenetek: férfiakat vonszolnak végig az utcán, megverik őket, majd arra kényszerítik, hogy a fronton harcoljanak. A videón több katona látható, amint erőszakot alkalmaznak civil férfiakkal szemben: elszakítják őket a családjuktól, és arra kényszerítik őket, hogy részt vegyenek a háborúban.
Ivano-Frankivszk városában a sorozók szintén erőszakkal tuszkoltak be egy férfit egy járműbe. A jelenetet egy nő is végignézte, aki a felvételek alapján a férfi hozzátartozója lehet. A videón az látható, hogy hiába próbál közbelépni, a hatóság emberei végül elviszik a férfit.
További Külföld híreink
Azt megelőzően pedig egy olyan felvétel került fel a közösségi hálóra, amelyen az látható, hogy az ukrán sorozó katonák ellenőrzést tartottak a buszon, ahol több férfit is igazoltattak. A videón az is látható, hogy a katonák erőszakoskodnak az utasokkal.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A KISS legendája nekiment a Trumpot támadó sztároknak: Fogjátok be, és maradjatok a szakmátoknál
A magyar származású zenész üzent Ben Stillernek és Mark Ruffalónak is.
Halálos busztűz Svájcban: benzinnel locsolhatta le magát egy férfi, többen meghaltak + videó
Az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló járműből.
Belgium hamarosan narkóállammá válhat
Az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság elnöke szerint kritikus a helyzet.
Trump türelme elfogyott: az Egyesült Államok lecsapott
Az amerikai elnök figyelmeztette Teheránt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A KISS legendája nekiment a Trumpot támadó sztároknak: Fogjátok be, és maradjatok a szakmátoknál
A magyar származású zenész üzent Ben Stillernek és Mark Ruffalónak is.
Halálos busztűz Svájcban: benzinnel locsolhatta le magát egy férfi, többen meghaltak + videó
Az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló járműből.
Belgium hamarosan narkóállammá válhat
Az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság elnöke szerint kritikus a helyzet.
Trump türelme elfogyott: az Egyesült Államok lecsapott
Az amerikai elnök figyelmeztette Teheránt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!