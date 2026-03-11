kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Zelenszkij sorozói veréssel viszik a frontra az embereket Ukrajnában + videó

Egy Instagramra feltöltött videóban több kemény jelenet is látható az ukrajnai mozgósításról. A felvételen az látszik, hogy ukrán sorozó katonák erőszakkal visznek el férfiakat, durva fizikai erőszakot alkalmazva velük szemben.

2026. 03. 11. 6:01
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elégedetten mosolyog Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett (Fotó: AFP)
Az Instagrmra feltöltött videó az ukrajnai mozgósítás durva módszereit mutatja meg. A felvételen több egymás utáni jelenet is látható, amelyeken ukrán sorozó katonák civil férfiakat visznek el fizikai kényszert alkalmazva.

Durva kényszersorozás zajlik nap mint nap Ukrajnában (Fotó: AFP)
A videóban az látszik, hogy a katonák több esetben erőszakkal lépnek fel a civilekkel szemben: a férfiakat megragadják, az utcán vonszolják, majd egy járműbe tuszkolják. 

A felvételhez mellékelt leírásban olvasható:

Ukrajna, kemény jelenetek: férfiakat vonszolnak végig az utcán, megverik őket, majd arra kényszerítik, hogy a fronton harcoljanak. A videón több katona látható, amint erőszakot alkalmaznak civil férfiakkal szemben: elszakítják őket a családjuktól, és arra kényszerítik őket, hogy részt vegyenek a háborúban.

Ivano-Frankivszk városában a sorozók szintén erőszakkal tuszkoltak be egy férfit egy járműbe. A jelenetet egy nő is végignézte, aki a felvételek alapján a férfi hozzátartozója lehet. A videón az látható, hogy hiába próbál közbelépni, a hatóság emberei végül elviszik a férfit.

Azt megelőzően pedig egy olyan felvétel került fel a közösségi hálóra, amelyen az látható, hogy az ukrán sorozó katonák ellenőrzést tartottak a buszon, ahol több férfit is igazoltattak. A videón az is látható, hogy a katonák erőszakoskodnak az utasokkal.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

