IránLibanonHezbollahIzraelEgyesült ÁllamokTrumpWHO

Tíz nap után sem enyhült a feszültség a Közel-Keleten + videók

Az Egyesült Államok hadserege a háború első tíz napjában ötezer iráni célpont ellen intézett támadást – közölte az amerikai Központi Parancsnokság. Pete Hegseth hadügyminiszter az amerikai támadások fokozását ígérte, Donald Trump pedig azt hangoztatta: szükség esetén az amerikai haderő olyan mértékű csapásokat mérhet, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik Irán számára, hogy nemzetként ismét újjáépítse magát. Egyre több figyelmeztetés érkezik, a helyzet tovább eszkalálódhat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 3:04
Egyre több figyelmeztetés érkezik, a helyzet tovább eszkalálódhat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok hadserege 5 ezer iráni célpont ellen intézett támadást a háború első 10 napja során – közölte az amerikai Központi Parancsnokság kedden. A közel-keleti térségért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint február 28-a óta az iráni tengeri erők 50 hajóját semmisítették meg, vagy okoztak benne súlyos károkat. Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke kedden a Pentagonban tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a konfliktus első napjához képest az iráni rakétatámadások 90 százalékkal estek vissza, míg Irán területéről 83 százalékkal kevesebb drónt indítanak külföldi célpontok ellen.

Az Egyesült Államok hadserege a háború első tíz napjában ötezer iráni célpont ellen intézett támadást
Az Egyesült Államok hadserege a háború első tíz napjában ötezer iráni célpont ellen intézett támadást Fotó: AFP

Fokozódnak az amerikai támadások?

Pete Hegseth hadügyminiszter a washingtoni idő szerint kedden reggel tartott tájékoztatón az amerikai támadások fokozását ígérte, és azt mondta, hogy a keddi nap lesz az eddigi legintenzívebb. A miniszter hozzátette, hogy az előző 24 órában az iráni fél minden korábbinál kevesebb rakétát tudott kilőni.

Hegseth egyben megerősítette Donald Trump elnök korábbi szavait, miszerint amennyiben Irán akadályozza az energiahordozók szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül, még súlyosabb következményekkel kell szembenéznie. Az amerikai elnököt idézve a miniszter kijelentette, hogy 

amennyiben Irán bármit tesz annak érdekében, hogy megállítsa az olaj áramlását a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok részéről 20-szor keményebb csapásokat fog elszenvedni.

Donald Trump hétfő éjszaka a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében egyben azt hangoztatta, hogy amennyiben szükséges, az amerikai haderő „kiiktatja a könnyen elpusztítható célpontokat olyan mértékben, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi Irán számára, hogy nemzetként ismét újjáépítse magát”. Trump üzenetét Ali Laridzsani, Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára a közösségi médiában megjelent bejegyzésében „üres fenyegetésnek” minősítette, és azt állította, hogy 

Irán az Amerika által jelentettnél komolyabb fenyegetéseket is legyőzött már, valamint saját biztonságát illetően óvatosságra intette az amerikai elnököt.

Irán izraeli finomítot vett célba

Az Iráni Forradalmi Gárda vasárnap közölte, hogy megtorló támadást indított az izraeli Haifában található olajfinomító ellen. A lépést azzal indokolták, hogy Izrael korábban Tel-Avivból kiinduló csapásokkal Teherán üzemanyag-létesítményeit vette célba, írja a Livemint.

A WHO az Iránban észlelt „fekete eső” veszélyeire figyelmeztetett

Légzési problémákhoz vezethet az iráni olajlétesítményekre mért légicsapások nyomán keletkező „fekete eső” és a levegőbe kerülő méreganyagok az Egészségügyi Világszervezet szóvivőjének keddi figyelmeztetése szerint.

Genfi sajtótájékoztatóján Christian Lindmeier hangsúlyozta, hogy a légicsapások nyomán jelentős mennyiségű mérgező szénhidrogének, kén-oxidok és nitrogénvegyületek kerültek a levegőbe. Mint mondta, 

szakértők szerint az ilyen részecskék belélegzése vagy a velük való érintkezés fejfájást, légzési nehézséget, illetve bőr- és szemirritációt okozhat, a hosszabb kitettség pedig akár rákos megbetegedéshez is vezethet.

Hozzátette: a WHO egyetért az iráni hatóságok felszólításával, amelyben az embereket arra kérik, maradjanak otthonaikban.

A levegő minőségét vizsgáló szakértők azt mondták, a „fekete esőt” a térségbe érkező időjárási jelenség okozza, a Readingi Egyetem egyik kutatója, Akshay Deoras pedig úgy vélte, bár nincsenek pontos értesüléseik a térség levegőminőségéről, az előrejelzések szerint száraz napok várhatóak, így a levegő minősége feltehetően javulni fog.

Figyelmeztetett mindazonáltal, hogy a helyzet rosszabbra fordulhat, amennyiben újabb légicsapások sújtják a területet.

Hétfőn az iráni főváros fölötti eget sűrű, sötét felhők borították

A WHO – amely irodát működtet Teheránban – azt közölte, a héten már több jelentést kapott olajjal szennyezett csapadékról. Hétfőn az iráni főváros fölötti eget sűrű, sötét felhők borították. Hétfőn Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója már közegészségügyi károkra figyelmeztetett a közel-keleti térségben a háború miatt. Az X-en közzétett üzenetében a főigazgató kiemelte, hogy 

az iráni olajlétesítményekben okozott károk növelik az élelmiszerek, ivóvíz és a levegő elszennyeződésének kockázatát, és felhívta a figyelmet arra, hogy különösen a gyerekeket, az időseket és az alapbetegségekkel rendelkező embereket fenyegeti veszély.

Szergej Lavrov a feszültség csökkentéséről tárgyalt iráni hivatali partnerével

A feszültség csökkentése mellett érvelt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az iráni hivatali partnerével, Abbász Arakcsival folytatott telefonbeszélgetése során – közölte kedden az orosz diplomáciai tárca. A minisztérium közleménye szerint Lavrov és Arakcsi folytatta az eszmecserét a Közel-Keleten kialakult helyzetről, „amely az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított, ki nem provokált agressziója következtében jelentősen romlott”.

Lavrov a Moszkvában kiadott tájékoztatás értelmében ismételten kifejtette a feszültség mielőbbi csökkentése és a politikai-diplomáciai rendezéshez való visszatérés melletti „elvi álláspontját”. 

Mint hangoztatta, az orosz fél ehhez változatlanul kész hozzájárulni, figyelembe véve Irán és a régió biztonsági érdekeit.

Párizs: a Hezbollahot le kell fegyverezni, Izraelnek tartózkodnia kell egy nagyobb beavatkozástól

Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését megelőzően „jelentős aggodalmának” adott hangot a Libanonban tapasztalható erőszak fokozódása miatt, felszólítva a Hezbollahot „a fegyverek letételére”, Izraelt pedig arra, hogy tartózkodjon „minden nagyobb beavatkozástól”. A francia külügyminisztérium szóvivőjének tájékoztatása szerint 

Párizs elítéli a libanoni Irán-barát síita fegyveres mozgalomnak azt a „felelőtlen döntését”, hogy csatlakozott az iráni támadásokhoz Izrael ellen, és felszólítja „a műveletei befejezésére”.

Izraelt pedig arra szólítja fel, hogy „tartózkodjon minden földi vagy tartós nagyobb beavatkozástól Libanonban, amelynek területi integritását és szuverenitását tiszteletben kell tartani”. 

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága: jelentősen megnőtt a menekülők száma Libanonban

Libanonban egy nap alatt 100 ezerrel, 667 ezerre növekedett a belföldi menekültek száma – közölte Karolina Lindholm Billing, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) libanoni képviselője kedden. A UNHCR kormányzati adatokra hivatkozva közölte, hogy mintegy 120 ezer ember tartózkodik a kormány által kijelölt menedékhelyeken, míg mások még mindig szállást keresnek. 

Sokan rokonoknál, barátoknál húzzák meg magukat, és sokan az utcákon parkoló autókban vagy a járdákon alszanak

– mondta a főbiztosság tisztviselője.

Libanon azzal sodródott bele a hónap elején az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított háborújába, hogy a Hezbollah síita fegyveres szervezet rakétákat és drónokat lőtt ki Izraelre, amely bombázásokkal válaszolt az ország egész területén.

Borítókép: Égő olajraktár Teheránban a március 7-i légitámadás után (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhatósági

Semmibe veszik…

Bayer Zsolt avatarja

Íme, semmibe veszik a hatósági tiltást. Felháborító!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu