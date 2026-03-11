Tíz nap után sem enyhült a feszültség a Közel-Keleten + videók

Az Egyesült Államok hadserege 5 ezer iráni célpont ellen intézett támadást a háború első 10 napja során – közölte az amerikai Központi Parancsnokság kedden. A közel-keleti térségért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint február 28-a óta az iráni tengeri erők 50 hajóját semmisítették meg, vagy okoztak benne súlyos károkat. Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke kedden a Pentagonban tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a konfliktus első napjához képest az iráni rakétatámadások 90 százalékkal estek vissza, míg Irán területéről 83 százalékkal kevesebb drónt indítanak külföldi célpontok ellen.
Fokozódnak az amerikai támadások?
Pete Hegseth hadügyminiszter a washingtoni idő szerint kedden reggel tartott tájékoztatón az amerikai támadások fokozását ígérte, és azt mondta, hogy a keddi nap lesz az eddigi legintenzívebb. A miniszter hozzátette, hogy az előző 24 órában az iráni fél minden korábbinál kevesebb rakétát tudott kilőni.
Hegseth egyben megerősítette Donald Trump elnök korábbi szavait, miszerint amennyiben Irán akadályozza az energiahordozók szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül, még súlyosabb következményekkel kell szembenéznie. Az amerikai elnököt idézve a miniszter kijelentette, hogy
amennyiben Irán bármit tesz annak érdekében, hogy megállítsa az olaj áramlását a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok részéről 20-szor keményebb csapásokat fog elszenvedni.
Donald Trump hétfő éjszaka a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében egyben azt hangoztatta, hogy amennyiben szükséges, az amerikai haderő „kiiktatja a könnyen elpusztítható célpontokat olyan mértékben, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi Irán számára, hogy nemzetként ismét újjáépítse magát”. Trump üzenetét Ali Laridzsani, Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára a közösségi médiában megjelent bejegyzésében „üres fenyegetésnek” minősítette, és azt állította, hogy
Irán az Amerika által jelentettnél komolyabb fenyegetéseket is legyőzött már, valamint saját biztonságát illetően óvatosságra intette az amerikai elnököt.
