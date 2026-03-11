Tíz nap után sem enyhült a feszültség a Közel-Keleten + videók

Az Egyesült Államok hadserege 5 ezer iráni célpont ellen intézett támadást a háború első 10 napja során – közölte az amerikai Központi Parancsnokság kedden. A közel-keleti térségért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint február 28-a óta az iráni tengeri erők 50 hajóját semmisítették meg, vagy okoztak benne súlyos károkat. Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke kedden a Pentagonban tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a konfliktus első napjához képest az iráni rakétatámadások 90 százalékkal estek vissza, míg Irán területéről 83 százalékkal kevesebb drónt indítanak külföldi célpontok ellen.

Az Egyesült Államok hadserege a háború első tíz napjában ötezer iráni célpont ellen intézett támadást Fotó: AFP

Fokozódnak az amerikai támadások?

Pete Hegseth hadügyminiszter a washingtoni idő szerint kedden reggel tartott tájékoztatón az amerikai támadások fokozását ígérte, és azt mondta, hogy a keddi nap lesz az eddigi legintenzívebb. A miniszter hozzátette, hogy az előző 24 órában az iráni fél minden korábbinál kevesebb rakétát tudott kilőni.

🚨 Explosions rock Tehran as US–Israel strikes on Iran continue



🛑 Regional tensions have escalated since the US and Israel launched a large-scale attack on Iran, killing more than 1,000 people pic.twitter.com/0DMitLo8OW — Anadolu English (@anadoluagency) March 10, 2026

Hegseth egyben megerősítette Donald Trump elnök korábbi szavait, miszerint amennyiben Irán akadályozza az energiahordozók szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül, még súlyosabb következményekkel kell szembenéznie. Az amerikai elnököt idézve a miniszter kijelentette, hogy

amennyiben Irán bármit tesz annak érdekében, hogy megállítsa az olaj áramlását a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok részéről 20-szor keményebb csapásokat fog elszenvedni.

Donald Trump hétfő éjszaka a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében egyben azt hangoztatta, hogy amennyiben szükséges, az amerikai haderő „kiiktatja a könnyen elpusztítható célpontokat olyan mértékben, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi Irán számára, hogy nemzetként ismét újjáépítse magát”. Trump üzenetét Ali Laridzsani, Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára a közösségi médiában megjelent bejegyzésében „üres fenyegetésnek” minősítette, és azt állította, hogy