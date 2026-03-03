HezbollahLibanonIzrael

Hezbollah: Elfogyott a türelmünk

Ismét háborúval fenyegette meg Izraelt az Irán támogatását élvező Hezbollah libanoni síita milícia. „Elfogyott a türelmünk” – jelentette ki egy keddi közleményében Mahmúd Komáti, a Hezbollah egyik magas rangú tisztségviselője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 21:20
Illusztráció Fotó: HAIDAR MOHAMMED ALI Forrás: ANADOLU
A Hezbollah hosszú időn át önmérsékletet tanúsított, de a libanoni állam nem képes megvédeni az országot a rendszeres izraeli támadásoktól – írta. „Nem tűrhetjük tovább állampolgáraink megölését és otthonaink lerombolását” – szögezte le. 

Members of Iraq's pro-Iran paramilitary group Hezbollah Brigades (Kataeb Hezbollah) march with the group's banners in a funeral for slain fighters killed in a US-Israeli airstrike on their headquarters in al-Qaim near the border with Syria, during a ceremony in Baghdad on March 2, 2026. Eight Iran-backed fighters were killed on March 1 in separate strikes in Iraq, as the region was embroiled in violence after the United States and Israel launched strikes on Iran. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)
„Elfogyott a türelmünk” – jelentette ki a Hezbollah egyik magas rangú tisztségviselője. Fotó: AFP

Amennyiben Izrael a konfrontációt keresi, akkor legyen nyílt háború!

– hangoztatta.

A libanoni egészségügyi minisztérium szóvivője szerint hétfőn és kedden legkevesebb negyven ember vesztette életét és 246-an megsebesültek a légitámadásokban, amelyeket Izrael azzal párhuzamosan indított Libanonban, hogy közben Iránt is támadta az Egyesült Államokkal együtt. Hozzátette, hogy a minisztérium hétfőn tévesen közölte az áldozatszámot, miszerint 52-en haltak volna meg a bombázásokban.

A Hezbollah hétfőre virradóra rakétákkal támadta Izraelt, válaszul Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető halálára, aki szombaton az egyik izraeli–amerikai légitámadásban vesztette életét. Megtorlásul a zsidó állam Hezbollah-célpontokat kezdett el támadni Libanonban, elsősorban az ország déli részében és a főváros, Bejrút külvárosaiban. 

Ezek a térségek a Hezbollah befolyási övezetének számítanak.

Kedden egy izraeli katonai szóvivő bejelentette, hogy az izraeli hadsereg mélyebbre hatol Dél-Libanonban, a Hezbollah jelentette fenyegetés miatt növeli az ütközőzóna szélességét, és felszólította több tucatnyi dél-libanoni település lakosait, hogy hagyják el a térséget. Ezután a légierő délben újra bombázta Bejrút déli külvárosát. A szélsőségesek parancsnokait vették célba. Az utóbbi napokban több mint 160 Hezbollah-célpontot támadtak Libanonban – tette hozzá a hadsereg.

 

Borítókép: Hezbollah-harcosok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

