Hezbollah: Elfogyott a türelmünk

A Hezbollah hosszú időn át önmérsékletet tanúsított, de a libanoni állam nem képes megvédeni az országot a rendszeres izraeli támadásoktól – írta. „Nem tűrhetjük tovább állampolgáraink megölését és otthonaink lerombolását” – szögezte le.

„Elfogyott a türelmünk” – jelentette ki a Hezbollah egyik magas rangú tisztségviselője. Fotó: AFP

Amennyiben Izrael a konfrontációt keresi, akkor legyen nyílt háború!

– hangoztatta.

A libanoni egészségügyi minisztérium szóvivője szerint hétfőn és kedden legkevesebb negyven ember vesztette életét és 246-an megsebesültek a légitámadásokban, amelyeket Izrael azzal párhuzamosan indított Libanonban, hogy közben Iránt is támadta az Egyesült Államokkal együtt. Hozzátette, hogy a minisztérium hétfőn tévesen közölte az áldozatszámot, miszerint 52-en haltak volna meg a bombázásokban.

A Hezbollah hétfőre virradóra rakétákkal támadta Izraelt, válaszul Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető halálára, aki szombaton az egyik izraeli–amerikai légitámadásban vesztette életét. Megtorlásul a zsidó állam Hezbollah-célpontokat kezdett el támadni Libanonban, elsősorban az ország déli részében és a főváros, Bejrút külvárosaiban.

Ezek a térségek a Hezbollah befolyási övezetének számítanak.