A tiszás Ruszin-Szendi azt javasolja a kormánynak, hogy ne csináljon semmit + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza Párt jelöltje tétlenséget javasolna a kormánynak az ukrán olajszállítási korlátozások idején, ami veszélyeztetné Magyarország energiabiztonságát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 21:03
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán élesen bírálta Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjét. A miniszter szerint Ruszin-Szendi azt javasolja a kormánynak, hogy ne tegyen semmit abban a helyzetben, amikor Ukrajna olajszállítási korlátozásai bizonytalanságot és üzemanyagár-emelkedést idézhetnek elő Magyarországon. Szalay-Bobrovniczky kijelentette: 

a kormány nem enged a zsarolásnak, és minden szükséges lépést megtesz az ország energiabiztonságának érdekében.

A miniszter kritizálta Ruszin-Szendi korábbi katonai teljesítményét is, felidézve a 2022-es esetet, amikor – állítása szerint – egy ukrán drón húzott át a volt vezérkari főnök felett.  Szalay-Bobrovniczky emellett kifogásolta, hogy Ruszin-Szendi a NATO-ban „Slava Ukraini!” köszönéssel búcsúzott el. 

A miniszter szavai szerint mindez a Tisza Párt hozzáállását jelzi.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

