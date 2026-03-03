A tiszás Ruszin-Szendi azt javasolja a kormánynak, hogy ne csináljon semmit + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán élesen bírálta Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjét. A miniszter szerint Ruszin-Szendi azt javasolja a kormánynak, hogy ne tegyen semmit abban a helyzetben, amikor Ukrajna olajszállítási korlátozásai bizonytalanságot és üzemanyagár-emelkedést idézhetnek elő Magyarországon. Szalay-Bobrovniczky kijelentette:

a kormány nem enged a zsarolásnak, és minden szükséges lépést megtesz az ország energiabiztonságának érdekében.

A miniszter kritizálta Ruszin-Szendi korábbi katonai teljesítményét is, felidézve a 2022-es esetet, amikor – állítása szerint – egy ukrán drón húzott át a volt vezérkari főnök felett. Szalay-Bobrovniczky emellett kifogásolta, hogy Ruszin-Szendi a NATO-ban „Slava Ukraini!” köszönéssel búcsúzott el.

A miniszter szavai szerint mindez a Tisza Párt hozzáállását jelzi.