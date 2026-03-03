etoBorbély BalázsKecskemétGyőrKTEMagyar Kupa

Kupadráma a javából: alig bírt el másodosztályú ellenfelével az NB I éllovasa

Élesedik a küzdelem. Az ETO FC Győr és a Kecskemét szereplésével indult meg a Magyar Kupa negyeddöntős fázisa. Az első félidőben előnybe került a KTE, a Győr a második játékrészben egyenlített, végül nem született döntés a rendes játékidőben. Az ETO hosszabbítás után tudta 3-1-re legyűrni másodosztályú ellenfelét, és jutott a négy közé.

Tóth Norbert
2026. 03. 03. 22:44
Az ETO és a KTE játszotta az első Magyar Kupa-negyeddöntőt.
Az ETO és a KTE játszotta az első Magyar Kupa-negyeddöntőt Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Kupa ötödik fordulójában a Győr hazai pályán győzte le, és ejtette ki a másodosztályú Videotont, míg a Kecskemét az élvonalbeli MTK vendégeként harcolta ki a továbbjutást. A negyeddöntőben Zalaegerszeg–Soroksár, Kazincbarcika–Ferencváros és Honvéd–Diósgyőr párharcokat rendeznek még.

A Kecskemét szerezte meg a vezetést a Magyar Kupa-negyeddöntőben. (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
A Kecskemét szerezte meg a vezetést a Magyar Kupa-negyeddöntőben (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

Meglepte a KTE az ETO-t

A találkozó elején egy komoly kecskeméti lehetőség volt feljegyezhető, majd a 12. percben be is talált a KTE. Bolgár félmagasan érkező beadását Bolyki fejelte be kissé kicsavart testhelyzetből (0-1).

A bekapott gól után még feljebb kapcsolt az ETO, a 28. percben Ruisz bravúrja őrizte meg a vendégek előnyét: a kecskeméti kapus Stefulj 15 méterről leadott kapáslövését tolta a léc fölé. Hat perccel később ismét Stefulj járt közel az egyenlítéshez, ezúttal a kapufa mentette meg a KTE-t. Hiába futballozott fölényben, és járt többször is közel a gólhoz a Győr, mégis hátrányban volt a szünetben.

Nem született döntés a rendes játékidőben

Lendületesen kezdte a második félidőt az ETO: az 50. percben Vitális lepattanó lövése Njie elé került, aki középről, hat méterről szintén megkísérelte bevenni a kecskeméti kaput, de Ruisz ismét a helyzet magaslatán volt, mellkassal hárított.

A 68. percben érett góllá a győri fölény: Derekas vesztett labdát a kecskeméti tizenhatos előterében, Gavrics lecsapott, majd kegyetlenül a léc alá bombázott (1-1).

Innentől a győzelemért támadtak a győriek: előbb Njie hagyott ki egy óriási helyzetet, lyukat rúgott a kapu torkában, majd Vitális szabadrúgása adott munkát Ruisznak. A véghajrában is bemutatott két védést a KTE hálóőre, mindkétszer Piscsur veszélyeztetett.

Drámai körülmények között jutott tovább az ETO

Jöhetett a kétszer tizenöt perc hosszabbítás. A ráadás első félideje lényegében helyzet nélkül csordogált le, elfáradt az ETO is. A 107. percben kis híján jött az újabb csavar egy kecskeméti gól formájában: Beke bal lábas tekerését szedte ki bravúrral Petrás. A 113. percben Schön lövését tolta a lécre Ruisz, majd nem sokkal később Stefulj ziccerét fogta.

A 116. percben fordította meg a meccset az ETO: Bánáti beadására Piscsur érkezett, és fejelt a hálóba, itt már Ruisz is tehetetlen volt (2-1). A 120. percben vitte be a kegyelemdöfést az NB I éllovasa: Piscsur lövését ugyan védte Ruisz, de a kipattantót Gavrics értékesítette (3-1).

A Győr ezzel a négy között a Magyar Kupában.

Mol Magyar Kupa, negyeddöntő

Kedd:

  • ETO FC–Kecskemét (NB II) hu. 3-1 (0-1), Győr, ETO Park, 3720 néző. Vezette: Káprály, gólszerzők: Gavric (68., 120.), Piscsur (116.) illetve Bolyki (12.)

Szerda:

  • Zalaegerszeg–Soroksár (NB II) (17.15)
  • Kazincbarcika–Ferencváros (20.00)

Csütörtök:

  • Budapest Honvéd (NB II)–Diósgyőr (20.00)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.