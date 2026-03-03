Kupadráma a javából: alig bírt el másodosztályú ellenfelével az NB I éllovasa

A Magyar Kupa ötödik fordulójában a Győr hazai pályán győzte le, és ejtette ki a másodosztályú Videotont, míg a Kecskemét az élvonalbeli MTK vendégeként harcolta ki a továbbjutást. A negyeddöntőben Zalaegerszeg–Soroksár, Kazincbarcika–Ferencváros és Honvéd–Diósgyőr párharcokat rendeznek még.

A Kecskemét szerezte meg a vezetést a Magyar Kupa-negyeddöntőben (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

Meglepte a KTE az ETO-t

A találkozó elején egy komoly kecskeméti lehetőség volt feljegyezhető, majd a 12. percben be is talált a KTE. Bolgár félmagasan érkező beadását Bolyki fejelte be kissé kicsavart testhelyzetből (0-1).

A bekapott gól után még feljebb kapcsolt az ETO, a 28. percben Ruisz bravúrja őrizte meg a vendégek előnyét: a kecskeméti kapus Stefulj 15 méterről leadott kapáslövését tolta a léc fölé. Hat perccel később ismét Stefulj járt közel az egyenlítéshez, ezúttal a kapufa mentette meg a KTE-t. Hiába futballozott fölényben, és járt többször is közel a gólhoz a Győr, mégis hátrányban volt a szünetben.

Nem született döntés a rendes játékidőben

Lendületesen kezdte a második félidőt az ETO: az 50. percben Vitális lepattanó lövése Njie elé került, aki középről, hat méterről szintén megkísérelte bevenni a kecskeméti kaput, de Ruisz ismét a helyzet magaslatán volt, mellkassal hárított.

A 68. percben érett góllá a győri fölény: Derekas vesztett labdát a kecskeméti tizenhatos előterében, Gavrics lecsapott, majd kegyetlenül a léc alá bombázott (1-1).

Innentől a győzelemért támadtak a győriek: előbb Njie hagyott ki egy óriási helyzetet, lyukat rúgott a kapu torkában, majd Vitális szabadrúgása adott munkát Ruisznak. A véghajrában is bemutatott két védést a KTE hálóőre, mindkétszer Piscsur veszélyeztetett.

Drámai körülmények között jutott tovább az ETO

Jöhetett a kétszer tizenöt perc hosszabbítás. A ráadás első félideje lényegében helyzet nélkül csordogált le, elfáradt az ETO is. A 107. percben kis híján jött az újabb csavar egy kecskeméti gól formájában: Beke bal lábas tekerését szedte ki bravúrral Petrás. A 113. percben Schön lövését tolta a lécre Ruisz, majd nem sokkal később Stefulj ziccerét fogta.

A 116. percben fordította meg a meccset az ETO: Bánáti beadására Piscsur érkezett, és fejelt a hálóba, itt már Ruisz is tehetetlen volt (2-1). A 120. percben vitte be a kegyelemdöfést az NB I éllovasa: Piscsur lövését ugyan védte Ruisz, de a kipattantót Gavrics értékesítette (3-1).

A Győr ezzel a négy között a Magyar Kupában.