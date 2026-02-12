Győri ETOVideotonMagyar Kupa

A Győr elintézte, a Videoton már a kupában sem mentheti meg az idényét

Kialakult a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntős mezőnye. Utolsóként az ETO FC jutott a legjobb nyolc közé, miután csütörtök este hazai pályán 2-0-ra legyőzte a másodosztályú Videotont.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 19:51
Ahmed Nadhir Benbouali a Magyar Kupában is betalált Fotó: Kisalföld/Krizsán Csaba
Még egy mérkőzés hátra volt a Magyar Kupa 5. fordulójából, de már megállapíthattuk, hogy az alacsonyabb osztályú csapatok nem borították a papírformát – egy kivétellel. Az NB II-ben 4. Kecskemét idegenben győzte le és ejtette ki az élvonalban 8. MTK-t, bár a fővárosiak formáját tekintve ez nem óriási meglepetés. A kék-fehérek két fájó vereséggel a hátuk mögött vágtak neki a kupameccsnek, amelyet aztán 2-1-re buktak el. A többi párharcot a magasabb osztályban szereplő csapat nyerte, a Ferencváros a Kazincbarcika, a Honvéd a Diósgyőr, a Zalaegerszeg pedig a Soroksár ellen folytatja a negyeddöntőben. A már említett Kecskemét még ellenfélre várt, ugyanis egy mérkőzést csütörtökön rendeztek meg, az ETO FC és a Videoton összecsapását, itt dőlt el, hogy három vagy négy NB II-es együttes vitézkedhet-e majd a legjobb nyolc között.

Az ETO FC jutott utolsóként a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe
Az ETO FC jutott utolsóként a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A Videoton vezetőedzője, Pető Tamás inkább háromra számított, maga is elismerte, csoda lenne, ha ők nyernének Győrben. A fehérváriakat mindössze három pont választja el a kiesőzónától a másodosztályban, míg az ETO az élen telelt az NB I-ben, és jelenleg is második, ugyanannyi ponttal áll, mint a listavezető Ferencváros.

Benbouali lőtte tovább az ETO FC-t

A találkozó első tizenöt perce alapján bizony csoda lett volna a Videoton sikere, a hazaiak kilencven százalékban birtokolták a labdát, és a felezővonalon sem engedték át vendégeket, akik képtelenek voltak megtartani a labdát. Ugyanakkor a győriek nem tudták megtörni az ellenfél rendezett védelmét, az átlövések és a beadások sem hoztak nekik sikert. Éppen ezért a Vidi kapusa, Kemenes Botond nyugodtan nézhette a mérkőzést, még csak védenie sem kellett a 21. percig, amikor Nfansu Njie próbálkozott elsőként. A szünet előtt állt legközelebb a vezetés megszerzéséhez az ETO, Kemenes ejtette el a labdát, amire Njie csapott le, de egy blokkban halt el a támadás. Több kellett ennél a Győrtől a második félidőben. 

Az 53. percben kevés hiányzott az áttöréshez, Vitális Milán szöglete után Njie fejjel vette célba a kaput, ám Kemenes bravúrral hárított. Borbély Balázs a 60. percben küldte pályára az NB I góllövőlistájának éllovasát, Nadir Benboualit, aki rögtön igazolta edzője döntését: Claudiu Bumba ugratta ki az algír csatárt, aki kilőtte a jobb alsót a 64. percben. A Videoton igyekezett ritmust váltani, ez azonban nem volt elég az egyenlítéshez, sőt, a hajrában Benbouali fejese után Köllő Kende öngóljával végleg eldőlt a meccs. Az ETO FC jutott utolsóként a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe, ahol tehát a Kecskemét ellen folytatja.

Mol Magyar Kupa, 5. forduló

Szerda:

  • DEAC (NB III)–Soroksár (NB II) 0-1
  • Ajka (NB II)–Kazincbarcika 0-1
  • Budapest Honvéd (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0
  • Zalaegerszeg–Vasas (NB II) 2-1
  • Ferencváros–Csákvár (NB II) 4-0
  • MTK–Kecskemét (NB II) 1-2
  • Paks–Diósgyőr 2-6

Csütörtök:

  • ETO FC–Videoton (NB II) 2-0

 

