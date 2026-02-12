A Győr elintézte, a Videoton már a kupában sem mentheti meg az idényét

Még egy mérkőzés hátra volt a Magyar Kupa 5. fordulójából, de már megállapíthattuk, hogy az alacsonyabb osztályú csapatok nem borították a papírformát – egy kivétellel. Az NB II-ben 4. Kecskemét idegenben győzte le és ejtette ki az élvonalban 8. MTK-t, bár a fővárosiak formáját tekintve ez nem óriási meglepetés. A kék-fehérek két fájó vereséggel a hátuk mögött vágtak neki a kupameccsnek, amelyet aztán 2-1-re buktak el. A többi párharcot a magasabb osztályban szereplő csapat nyerte, a Ferencváros a Kazincbarcika, a Honvéd a Diósgyőr, a Zalaegerszeg pedig a Soroksár ellen folytatja a negyeddöntőben. A már említett Kecskemét még ellenfélre várt, ugyanis egy mérkőzést csütörtökön rendeztek meg, az ETO FC és a Videoton összecsapását, itt dőlt el, hogy három vagy négy NB II-es együttes vitézkedhet-e majd a legjobb nyolc között.

Az ETO FC jutott utolsóként a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A Videoton vezetőedzője, Pető Tamás inkább háromra számított, maga is elismerte, csoda lenne, ha ők nyernének Győrben. A fehérváriakat mindössze három pont választja el a kiesőzónától a másodosztályban, míg az ETO az élen telelt az NB I-ben, és jelenleg is második, ugyanannyi ponttal áll, mint a listavezető Ferencváros.

Benbouali lőtte tovább az ETO FC-t

A találkozó első tizenöt perce alapján bizony csoda lett volna a Videoton sikere, a hazaiak kilencven százalékban birtokolták a labdát, és a felezővonalon sem engedték át vendégeket, akik képtelenek voltak megtartani a labdát. Ugyanakkor a győriek nem tudták megtörni az ellenfél rendezett védelmét, az átlövések és a beadások sem hoztak nekik sikert. Éppen ezért a Vidi kapusa, Kemenes Botond nyugodtan nézhette a mérkőzést, még csak védenie sem kellett a 21. percig, amikor Nfansu Njie próbálkozott elsőként. A szünet előtt állt legközelebb a vezetés megszerzéséhez az ETO, Kemenes ejtette el a labdát, amire Njie csapott le, de egy blokkban halt el a támadás. Több kellett ennél a Győrtől a második félidőben.

Az 53. percben kevés hiányzott az áttöréshez, Vitális Milán szöglete után Njie fejjel vette célba a kaput, ám Kemenes bravúrral hárított. Borbély Balázs a 60. percben küldte pályára az NB I góllövőlistájának éllovasát, Nadir Benboualit, aki rögtön igazolta edzője döntését: Claudiu Bumba ugratta ki az algír csatárt, aki kilőtte a jobb alsót a 64. percben. A Videoton igyekezett ritmust váltani, ez azonban nem volt elég az egyenlítéshez, sőt, a hajrában Benbouali fejese után Köllő Kende öngóljával végleg eldőlt a meccs. Az ETO FC jutott utolsóként a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe, ahol tehát a Kecskemét ellen folytatja.