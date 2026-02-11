Magyar KupaDVTKPaks

A Fradi nem vághat vissza a Paksnak, a címvédő brutális, megalázó verést kapott

A címvédő Paks hazai pályán 6-2-re kikapott a Diósgyőrtől a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Bognár György a bajnokságban a negyedik helyen álló csapatát sokkolták az NB I-ben kieső pozícióban lévő vendégek. Bő negyedóra alatt 3-0-ra elhúztak Croizeték, akik akkor sem jöttek zavarba, amikor a hazaiak kétszer is szépítettek. A Magyar Kupát 2024-ben és 2025-ben megnyerő Paks kiesett, ezúttal biztosan nem játszik döntőt a legutóbbi két fináléban legyőzött Ferencváros ellen a Puskás Arénában.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 11. 21:51
Bognár György (balra) és a Paks nem játszik döntőt Robbie Keane Ferencvárosával Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nem hitt a szemének Bognár György, a Paks szinte kivégezte magát a DVTK ellen a mérkőzés elején. A tolnaiak hibát hibára halmoztak, míg a vendégek remekül használták ki a lehetőségeiket. Néhányszor felcsillant a címvédő reménye, ám Lamine Colley-ék rendre azonnal gólt szereztek. A Csákvár ellen gálázva továbbjutó Ferencváros idén biztosan nem kap ki a Magyar Kupa döntőjében a Pakstól.

A Paks kapusa, Kovácsik Ádám sokszor hiába nyújtózott a DVTK elleni Magyar Kupa-mérkőzésen
A Paks kapusa, Kovácsik Ádám sokszor hiába nyújtózott a DVTK elleni Magyar Kupa-mérkőzésen Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Alig hangzott el a „Hajrá, hajrá!” kiálltás, máris hátrányban volt a Paks. Az első perc végén Lamine Colley lépett meg a bal oldalon, önzetlen keresztbe gurításából Yohan Croizet-Kollár az üres kapuba passzolt (0-1). A 12. percben szögletből kapott gólt a házigazda, Kovácsik Ádám kapus, majd Hinora Kristóf szerencsétlenkedett, az ex-paksi Sajbán Máté néhány centiméterről bekotorta a második DVTK-gólt (0-2). 

A harmadik is még az első 20 percben összejött a borsodiaknak: a rendezetlenül szaladgáló paksi védők között jó ütemben kilépő Mucsányi Márk a kapust kicselezve talált be (0-3). 

A Paks reményeit hamar eltiporta a DVTK

Éledezett a sokkból Bognár György csapata, két gólt is szerzett a szünetig. Mindkétszer balról, Sillyétől érkezett a lapos visszagurítás, előbb Windecker József jobbal helyezett a rövid sarokba takarásból, majd Ádám Martin lőtt ballal nagy erővel a léc alá. Csakhogy a kettő között Colley meglépett, és a rövid felső sarokba emelt, a félidőben 4-2-re vezetett a Diósgyőr.

Kiütés lett a vége a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében

Bognár György két új szerzeményt is bevetett. Alaxai Áront már a 31. percben beküldte az indiszponált Lenzsér Bence helyére, a félidőben Bévárdi Zsombor váltotta Hinora Kristófot. Fordulás után Tóth Barna közeli fejesét reflexszel védte Megyeri Gábor, az ellenakcióból Colley a tizenhatoson kívülről, Vécsei Bálint lábai között laposan lőtt a jobb alsó sarokba (2-5). Ugyanott tartott a Paks, mint a 20. percben, háromgólos hátrányban volt ismét. És még nem volt vége! A 60. percben Mucsányi vezette lendületből a labdát a paksi védőkre, 18 méteres lövése gellert kapott, Kovácsik repült, de nem érte el a bal felső sarokba vágódó labdát (2-6). a hajrában Sillye betalált, de lesről, a hazaiaknak szinte semmi sem sikerült.

A Paks hazai pályán hatalmas pofonba szaladt bele, 6-2-re kikapott a Diósgyőrtől, amely bejutott a legjobb 8 közé. 

Bognár György a Magyar Kupát 2024-ben és 2025-ben megnyerő csapata ezúttal biztosan nem játszik döntőt a legutóbbi két fináléban legyőzött Ferencváros ellen a Puskás Arénában.

 Inkább azt kell gyorsan kitalálniuk a tolnaiaknak, mihez kezdjenek a DVTK-val Valentin-napon, azaz a két csapat szombati, paksi bajnoki mérkőzésén…

 

