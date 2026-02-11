A Fradi nem vághat vissza a Paksnak, a címvédő brutális, megalázó verést kapott

Nem hitt a szemének Bognár György, a Paks szinte kivégezte magát a DVTK ellen a mérkőzés elején. A tolnaiak hibát hibára halmoztak, míg a vendégek remekül használták ki a lehetőségeiket. Néhányszor felcsillant a címvédő reménye, ám Lamine Colley-ék rendre azonnal gólt szereztek. A Csákvár ellen gálázva továbbjutó Ferencváros idén biztosan nem kap ki a Magyar Kupa döntőjében a Pakstól.

A Paks kapusa, Kovácsik Ádám sokszor hiába nyújtózott a DVTK elleni Magyar Kupa-mérkőzésen Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Alig hangzott el a „Hajrá, hajrá!” kiálltás, máris hátrányban volt a Paks. Az első perc végén Lamine Colley lépett meg a bal oldalon, önzetlen keresztbe gurításából Yohan Croizet-Kollár az üres kapuba passzolt (0-1). A 12. percben szögletből kapott gólt a házigazda, Kovácsik Ádám kapus, majd Hinora Kristóf szerencsétlenkedett, az ex-paksi Sajbán Máté néhány centiméterről bekotorta a második DVTK-gólt (0-2).

A harmadik is még az első 20 percben összejött a borsodiaknak: a rendezetlenül szaladgáló paksi védők között jó ütemben kilépő Mucsányi Márk a kapust kicselezve talált be (0-3).

A Paks reményeit hamar eltiporta a DVTK

Éledezett a sokkból Bognár György csapata, két gólt is szerzett a szünetig. Mindkétszer balról, Sillyétől érkezett a lapos visszagurítás, előbb Windecker József jobbal helyezett a rövid sarokba takarásból, majd Ádám Martin lőtt ballal nagy erővel a léc alá. Csakhogy a kettő között Colley meglépett, és a rövid felső sarokba emelt, a félidőben 4-2-re vezetett a Diósgyőr.

Kiütés lett a vége a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében

Bognár György két új szerzeményt is bevetett. Alaxai Áront már a 31. percben beküldte az indiszponált Lenzsér Bence helyére, a félidőben Bévárdi Zsombor váltotta Hinora Kristófot. Fordulás után Tóth Barna közeli fejesét reflexszel védte Megyeri Gábor, az ellenakcióból Colley a tizenhatoson kívülről, Vécsei Bálint lábai között laposan lőtt a jobb alsó sarokba (2-5). Ugyanott tartott a Paks, mint a 20. percben, háromgólos hátrányban volt ismét. És még nem volt vége! A 60. percben Mucsányi vezette lendületből a labdát a paksi védőkre, 18 méteres lövése gellert kapott, Kovácsik repült, de nem érte el a bal felső sarokba vágódó labdát (2-6). a hajrában Sillye betalált, de lesről, a hazaiaknak szinte semmi sem sikerült.