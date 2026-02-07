Bognár György ezúttal Debrecenben kapott pofont, egyre izgalmasabb az NB I küzdelme

Rangadót rendeztek szombat délután a labdarúgó NB I-ben: a tabellán a meccs előtt harmadik Paks a negyedik helyezett Debrecen otthonába látogatott. Egy héttel ezelőtt a Paks hazai pályán kapott ki 1-0-ra a Fraditól, a Debrecen pedig 2-2-es döntetlent ért el Győrben. Izgalmas volt a bajnokság, amit az is fokozott, hogy a kora délutáni összecsapáson a Győr 1-1-es döntetlent ért el a DVTK pályáján.

Bárány Donát (piros-fehér mezben) gólja döntötte el az NB I rangadóját Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Az NB I rangadóján egy gól döntött mindenről

Az első félidőben nem esett gól Debrecenben, esemény sem sok akadt. Aztán nem sokkal a szünet előtt izgalmas helyzet alakult ki. Dzsudzsák Balázs szöglete után Hinora kezére pattant a labda,

ezt a jelenetet megnézte a VAR, de nem látott okot a közbeavatkozásra.

A második félidőben újra a videóbíró került a főszerepbe. Az 50. percben újabb szögletet végzett el a Debrecen. Dzsudzsák adta be a labdát, Bárány válláról lepattant a játékszer, éppen Mejias elé. A Loki játékosa gyenge lövést küldött kapura, Lenzsér nem tudott tisztázni, majd érkezett Bárány Donát, aki a kapuba lőtt. Ezek után hosszas vizsgálat következett, a videóbíró azt nézte, nem volt-e leshelyzet, de a nézelődést követően – miközben a debreceni közönség kórusban szidta az MLSZ-t – megadták a gólt.

Lépéskényszerbe került a Paks, de ezen a délutánon Bognár György csapata nagyon enerváltan focizott. Az idő múlásával a Loki egyre inkább ráült az eredményre. Miért ne tette volna, nekik tökéletesen megfelelt az 1-0-s vezetés. A meccs hajrájában sorra jöttek a hazai lehetőségek, a legnagyobbat Szuhodovszki hagyta ki, aki egy felesleges csel után Lenzsérbe lőtt.

A Paks sorozatban második vereségét szenvedte el, s egyre inkább csökken az esélye arra, hogy komoly beleszólása legyen az aranyérem sorsába. A Debrecennek erre sokkal több az esélye.