Nem várt ajándékot kapott a Fradi az Újpest elleni rangadó előtt + videó

Borbély Balázs a kispad helyett csak a magasból figyelhette eltiltása miatt az ETO FC DVTK elleni, idegenbeli bajnokiját. A listavezető győri csapat háromszor is eltalálta a kapufát a miskolci meccs első félidejében, de ennyivel nem érte be az ETO.

Njie góljával szerzett vezetést az ETO FC a DVTK otthonában, de erre volt válasza a hazai csapatnak Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A 36. perc végén a gambiai Njie lőtt szép gólt a tizenhatoson kívülről, ezzel vezetett 1-0-ra a szünetben az ETO.

A második félidőben egyenlíteni tudott a hazai csapat: Sajbán lövése a blokkolni igyekvő Csingeren csak lelassult, Colley csapott le a labdára.

Újra büntetőt lőhetett az ETO, Vitális kihagyta

Gólja után nem sokkal Colley már a saját kapuja előtt volt főszereplő: a támadó teljesen nyilvánvaló kezezése után büntetőhöz jutott az ETO, amely az előző fordulóban két tizenegyest is lőhetett. Akkor Vitális Milán mindkétszer magabiztosan betalált a mészpontról, most viszont pocsékul lőtt, az elvetődő Sentic kapus lábába.

A listavezető ETO így csak egy pontot vitt el Miskolcról, sőt, a hajrában még ehhez is védenie kellett Megyerinek Sajbán nagy helyzeténél. Ha a címvédő Ferencváros később nyer az Újpest ellen, akkor pontszámban beérné, sőt több győzelmével meg is előzné a tabella élén a győrieket.