Nem várt ajándékot kapott a Fradi az Újpest elleni rangadó előtt + videó

A listavezető ETO FC vezetett a DVTK otthonában a labdarúgó NB I 21. fordulójában játszott meccsen, majd a hazaiak egyenlítése után Vitális Milán büntetőt lőhetett. Mégis csak 1-1-et játszott az ETO, így a forduló végére elveszítheti első helyét a tabellán, ha az FTC nyerni tud az Újpest ellen.

2026. 02. 07. 14:42
A DVTK és az NB I-es listavezető ETO FC meccsén gyakran nagy küzdelem zajlott a labdáért Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Borbély Balázs a kispad helyett csak a magasból figyelhette eltiltása miatt az ETO FC DVTK elleni, idegenbeli bajnokiját. A listavezető győri csapat háromszor is eltalálta a kapufát a miskolci meccs első félidejében, de ennyivel nem érte be az ETO.

Njie góljával szerzett vezetést az ETO FC a DVTK otthonában, de erre volt válasza a hazai csapatnak
Njie góljával szerzett vezetést az ETO FC a DVTK otthonában, de erre volt válasza a hazai csapatnak Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A 36. perc végén a gambiai Njie lőtt szép gólt a tizenhatoson kívülről, ezzel vezetett 1-0-ra a szünetben az ETO.

A második félidőben egyenlíteni tudott a hazai csapat: Sajbán lövése a blokkolni igyekvő Csingeren csak lelassult, Colley csapott le a labdára.

 

Újra büntetőt lőhetett az ETO, Vitális kihagyta

Gólja után nem sokkal Colley már a saját kapuja előtt volt főszereplő: a támadó teljesen nyilvánvaló kezezése után büntetőhöz jutott az ETO, amely az előző fordulóban két tizenegyest is lőhetett. Akkor Vitális Milán mindkétszer magabiztosan betalált a mészpontról, most viszont pocsékul lőtt, az elvetődő Sentic kapus lábába.

A listavezető ETO így csak egy pontot vitt el Miskolcról, sőt, a hajrában még ehhez is védenie kellett Megyerinek Sajbán nagy helyzeténél. Ha a címvédő Ferencváros később nyer az Újpest ellen, akkor pontszámban beérné, sőt több győzelmével meg is előzné a tabella élén a győrieket.

NB I, 21. forduló

péntek

szombat

  • DVTK–ETO FC 1-1 (0-1), DVTK Aréna,973 néző,  jv.: Antal, gólszerző: Colley (61.), illetve Njie (36.)                         
  • DVSC–Paks 14.45
  • Ferencváros–Újpest 17.00

vasárnap

  • Puskás Akadémia–ZTE 15.00
  • Nyíregyháza–MTK 17.15

 

 

