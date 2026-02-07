Nem várt ajándékot kapott a Fradi az Újpest elleni rangadó előtt + videó

Borbély Balázs a kispad helyett csak a magasból figyelhette eltiltása miatt az ETO FC DVTK elleni, idegenbeli bajnokiját. A listavezető győri csapat háromszor is eltalálta a kapufát a miskolci meccs első félidejében, de ennyivel nem érte be az ETO.
A 36. perc végén a gambiai Njie lőtt szép gólt a tizenhatoson kívülről, ezzel vezetett 1-0-ra a szünetben az ETO.
A második félidőben egyenlíteni tudott a hazai csapat: Sajbán lövése a blokkolni igyekvő Csingeren csak lelassult, Colley csapott le a labdára.
Újra büntetőt lőhetett az ETO, Vitális kihagyta
Gólja után nem sokkal Colley már a saját kapuja előtt volt főszereplő: a támadó teljesen nyilvánvaló kezezése után büntetőhöz jutott az ETO, amely az előző fordulóban két tizenegyest is lőhetett. Akkor Vitális Milán mindkétszer magabiztosan betalált a mészpontról, most viszont pocsékul lőtt, az elvetődő Sentic kapus lábába.
A listavezető ETO így csak egy pontot vitt el Miskolcról, sőt, a hajrában még ehhez is védenie kellett Megyerinek Sajbán nagy helyzeténél. Ha a címvédő Ferencváros később nyer az Újpest ellen, akkor pontszámban beérné, sőt több győzelmével meg is előzné a tabella élén a győrieket.
