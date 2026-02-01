Tovább folytatódik az ETO–DVSC balhé, a Loki keményen beszólt az MLSZ-nek

Szombat délután az éllovas ETO FC úgy játszott 2-2-es döntetlent a Debrecen ellen az NB I 20. fordulójában, hogy a Győr a második félidőben Vitális Milán két büntetőjével egyenlített, a Loki hiába vezetett már 2-0-ra is. A második tizenegyesből lett aztán a balhé, ugyanis Rúsz Márton játékvezető Batik Bence kezezésére büntetőt adott. A videóbíró kihívta Rúszt, hogy nézze meg újra az esetet, mert könnyen lehet, hogy hibázott. Ilyenkor az esetek döntő többségében a játékvezető belátja, hogy hibázott és módosítja a döntését. Rúsz Márton azonban hajthatatlan volt, maradt a tizenegyes, amit Vitális belőtt. Az ETO–DVSC-n a hosszabbítás végén aztán a két vezetőedző, Borbély Balázs és Sergio Navarro esett majdnem egymásnak, Rúsz mindkettejüket kiállította, aztán a lefújás után a felek elnézést kértek egymástól.

Balhéval ért véget az ETO–DVSC rangadó az NB I-ben, vasárnap jött a folytatás. (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

ETO–DVSC: a Loki közleménye a balhé újabb fejezete

Gondolhattuk, hogy ennyivel le is zárult az ügy, de nem. A bajnokságban jelenleg harmadik Loki vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán közleményt adott ki, amelyben nemcsak Rúsz Márton játékvezetőt, hanem a Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ) is elővette. A DVSC pontokba szedte az esettel kapcsolatos problémáit. A klub kiemeli, hogy Rúsz került a középpontba, nem a játékosok teljesítménye, emellett kiemelte, hogy a magyar játékvezetők nemzetközi szinten a többi országtól mennyire vannak elmaradva. Mutatjuk pontokba szedve a közleményt: