Tovább folytatódik az ETO–DVSC balhé, a Loki keményen beszólt az MLSZ-nek

Szombat délután az éllovas ETO FC úgy játszott 2-2-es döntetlent a Debrecen ellen az NB I 20. fordulójában, hogy a Győr a második félidőben Vitális Milán két büntetőjével egyenlített, a Loki hiába vezetett már 2-0-ra is. A második tizenegyesből lett aztán a balhé, ugyanis Rúsz Márton játékvezető Batik Bence kezezésére büntetőt adott. A videóbíró kihívta Rúszt, hogy nézze meg újra az esetet, mert könnyen lehet, hogy hibázott. Ilyenkor az esetek döntő többségében a játékvezető belátja, hogy hibázott és módosítja a döntését. Rúsz Márton azonban hajthatatlan volt, maradt a tizenegyes, amit Vitális belőtt. Az ETO–DVSC-n a hosszabbítás végén aztán a két vezetőedző, Borbély Balázs és Sergio Navarro esett majdnem egymásnak, Rúsz mindkettejüket kiállította, aztán a lefújás után a felek elnézést kértek egymástól.
ETO–DVSC: a Loki közleménye a balhé újabb fejezete
Gondolhattuk, hogy ennyivel le is zárult az ügy, de nem. A bajnokságban jelenleg harmadik Loki vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán közleményt adott ki, amelyben nemcsak Rúsz Márton játékvezetőt, hanem a Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ) is elővette. A DVSC pontokba szedte az esettel kapcsolatos problémáit. A klub kiemeli, hogy Rúsz került a középpontba, nem a játékosok teljesítménye, emellett kiemelte, hogy a magyar játékvezetők nemzetközi szinten a többi országtól mennyire vannak elmaradva. Mutatjuk pontokba szedve a közleményt:
- „Egy klubnak mindig mérlegelnie kell, hogy a mindennapi munka közben mikor kell nyilvánosan megszólalva az érdekeit képviselni. A DVSC Futball Zrt. igyekszik távol tartani magát a mindennapi médiamegjelenésektől/konfrontációktól, többek között azért, mert minden a magyar futball jelenéért, jövőjéért tevékenykedő résztvevőt tisztel, és hiszi, hogy aki dolgozik, az elkövet néha hibát. Mi is! De lassan azt kell hinnünk, hogy tényleg »felülteljesítünk«, hiszen úgy tűnik, hogy már nemcsak az xG, hanem más befolyásoló tényezők is ellenünk dolgoznak.
- Először is gratuláció és köszönet illeti a csapatot és a stábot, hogy a szezont ilyen nagyszerű teljesítményekkel, hozzáállással folytatták a téli szünet után. Két mérkőzés, 4 pont, döntetlen a megérdemelten bajnokaspiráns Győr otthonában, igaz, furcsa körülmények között. Sajnos ez a meccs nem a két csapat komoly teljesítményéről marad emlékezetes, hanem arról, akinek pont nem kellene a főszereplőnek tekintenie magát egy futballmérkőzésen. Minket jobban összekovácsol, erősebbé tesz, hogy a kiváló játékerőt képviselő ETO két mérkőzésen csak tizenegyesből tudott nekünk gólt rúgni, igaz, abból hármat…
- Biztos véletlen… Mint ahogy az is, hogy az MLSZ JB (Játékvezetői Bizottság – a szerk.) által leginkább menedzselt fiatal játékvezető immáron 12. mérkőzését vezette nekünk a 44 általa vezetett NB I-es meccsből (minden 4. mérkőzését DVSC mérkőzésein töltötte) és ebből a 12 mérkőzésből csak egyet nyertünk meg és a tegnapival 3 döntetlenünk van…
- De lehet, hogy az is véletlen, hogy a 2026. január 20-i, 21-i és 22-i UEFA-mérkőzésnapokon (a 3 kupa ligaszakaszainak 7. meccsnapján) 1 magyar csapat, 3 magyar UEFA-ellenőr, 2 magyar UEFA-játékvezető ellenőr volt érdekelt, és egy magyar játékvezető sem (bocsánat, Kovács István Nagykárolyból ott volt).
- És lehet, hogy az is véletlen, hogy a jövő héten Cipruson rendezendő UEFA Elite-, Category 1- és VAR-játékvezetők kurzusára csak Kulcsár Katalin hivatalos (ezúton is gratulálunk neki!). Miközben van férfi játékvezető Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Azerbajdzsánból, Finnországból, Litvániából, Ukrajnából. Ez egy gondolatébresztő kíván lenni arra, hogy mivel hosszú évek óta hasonló a helyzet, így talán másképp kellene értékelni és értelmezni a magyarországi játékvezetők tevékenységét, képzését, leginkább az ismétlődő módon ellentmondásosan értelmezett, vontatott, értelmetlenül elhúzódó VAR-döntések mechanizmusát.”
