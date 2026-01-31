ETO–DVSC balhé: eltérően nyilatkozott a két kiállított edző

A Győrben rendezett rangadó korai szakasza nem rejtett sok izgalmat, majd némi meglepetésre a 38. percben a DVSC megszerezte a vezetést. A második félidőben még nagyobb hideg zuhany érte a győri szurkolókat, ugyanis az 50. percben megduplázta előnyét a Debrecen. A győriek mindent egy lapra feltéve kezdtek rohamozni ezután, aminek meg is lett az eredménye. Előbb a 65. percben a szépítés jött össze, majd pontosan fél órával később, a ráadás ötödik percében az egyenlítés is sikerült az ETO-nak. A 2-2-es végeredményt beállító találat büntetőből született, csakúgy, mint az első győri gól.

Az ETO–DVSC rangadó végén villantak a piros lapok Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Balhéba torkollt az ETO–DVSC rangadó

A megítélt tizenegyes negatív főszereplője a csereként beállt Batik Bence volt, aki egy beadást követően kézzel ért a labdához a 16-oson belül. A VAR hiába hívta ki Rúsz Mártont, hogy nézze meg az esetet, a játékvezető ragaszkodott az eredeti ítéletéhez. Az értékesített büntető után elszabadultak az indulatok.

A két vezetőedző, Borbély Balázs és Sergio Navarro egymásnak esett, mindketten a kiállítás sorsára jutottak.

Borbély Balázs szerint ez benne van

Az ETO FC vezetőedzője, szerint „semmi komoly” nem történt.

Semmi komoly, picit elszabadultak az indulatok, de ez benne van ilyen meccseken

– összegezte röviden Borbély Balázs, mi is történt a 100. percben, amikor egymásnak esett a két szakvezető, tömegjelenet alakult ki, és villantak a piros lapok.

Sergio Navarro elnézést kért

A DVSC vezetőedzője a mérkőzés utáni interjúban elnézést kért a viselkedéséért.

Úgy éreztem, hogy meg kell védenem a klubot, a csapatomat, hiszen ma olyan büntetőket kaptunk, amik nem voltak egyértelműek, előnyt jelentettek az ellenfél számára. Elégedett vagyok a csapatommal, ma is győztes mentalitást mutattunk, többet érdemeltünk volna, jól játszottunk az első és a második félidőben is, és az egyik legerősebb csapat ellen játszottunk a bajnokságban

– fogalmazott a spanyol tréner.

A DVSC játékosa szerint egyvalaki tehet erről

Komáromi György megjegyezte a találkozó után, hogy inkább kimaradt a balhéból, majd éles kritikát fogalmazott meg.

Nem nagyon érdekelt ez a közjáték. Nem akarok senkit sem szidni, de ha nem kapunk egy ilyen büntetőt… Remélem, nem fognak eltiltani, de ez a balhé nem a két csapat, hanem egyvalaki miatt volt…

– jegyezte meg a játékos, aki jól érthetően utalt arra, mit gondol.