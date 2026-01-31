eto fckazincbarcikaNBI.lokimtk

Pazar gólok, botrány, kiállított edzők – igazi rangadó Győrött, ahonnan a Loki ponttal távozott

Izgalmas fordulót rendeznek a hétvégén a labdarúgó NBI 20. fordulójában, amikor a bajnoki tabella első négy helyezettje egymás ellen játszik: szombaton az első helyen álló ETO FC lépett pályára a negyedik Debrecen ellen, míg vasárnap a jelenlegi második helyezett Paks a harmadik Ferencvárost látja vendégül. Nos, a Győr bebizonyította, hogy nem véletlenül tartják a bajnoki cím egyik nagy várományosának, ugyanis kétgólos hátrányból felállva végül 2-2-re végzett a Lokival, ezzel – még ha átmenetileg is – három pontra ellépett a Paks előtt. A rangadó 105 percig tartott, és sokáig emlékezetes hajrát produkált.

Molnár László
2026. 01. 31. 18:19
A válogatott középpályás, Vitális volt a győriek hőse, kétszer is magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt
A válogatott középpályás, Vitális volt a győriek hőse, kétszer is magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azt az előző fordulóban mindenki láthatta, hogy a bajnoki címért nyíltan bejelentkező ETO FC-t nem zavarta meg a téli szünet, és a tavaszi nyitófordulóban Borbély Balázs csapata éppen a címvédő Ferencváros otthonában, sorozatban a hatodik bajnokiját hátrányból fordítva 3-1-re nyerte meg. A Győr ezzel megerősítette vezető helyét a tabellán, ám egyáltalán nem dőlhetett hátra, ugyanis szombaton délután azt a Debrecent fogadta, melyet az előző szezonbeli majdnem kiesés után az NB I legnagyobb túlteljesítőjének titulálnak. A Loki a negyedik helyen kezdte meg a mérkőzést, és az előző öt meccséből 3 alkalommal győzött – szintén nyert a Fradi ellen a Groupama Arénában –, míg kétszer vereséget szenvedett, mindkétszer hazai pályán.

Az első negyedórát leszámítva méltó volt a Győr-Debrecen meccs az NBI rangadójához a két dobogós csapat között
Az első negyedórát leszámítva méltó volt a Győr–Debrecen meccs az NB I rangadójához a két dobogós csapat között  Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Győr az utóbbi meccseken nem talált be a Lokinak

A két csapat ezt megelőző meccseit figyelembe véve a döntetlen látszott a legvárhatóbb eredménynek, ugyanis az előző 3 bajnokijukon nem jutottak dűlőre egymással (2-2, 0-0, 1-1). A győriek ugyanakkor az előző 3 hazai NB I-es találkozójukon képtelenek voltak betalálni a debreceniek hálójába (1 döntetlen mellett 2 vereség), míg ősszel Dzsudzsák Balázs gólját Lang Ádám furcsa kezezését követően Paul Anton tizenegyesből egyenlítette ki.

A két csapat statisztikája (a Győr a pályaválasztó)

  • 20 győri siker
  • 13 döntetlen
  • 10 debreceni győzelem

A listavezető ezúttal sem tudott nyerni, és ez összehúzhatja az élmezőnyt

A mostani rangadó első negyedórájában tapogatózó volt a játék – és akkor még finoman fogalmaztunk –, majd hirtelen felébredtek a csapatok. Felváltva kerültek veszélybe a kapuk, aztán a 38. percben némi meglepetésre megszerezték a vezetést a vendégek, miután Cibla remek ütemű pörgetése után Szuhodovszki a saját térfeléről indult meg, megverte védőjét, majd hatalmas erővel kilőtte a bal felső sarkot. A lefújás előtt nem sokkal kis híján egyenlítettek a győriek, ám hosszabb videózást követően kiderült, hogy a fiatal debreceni kapus, Erdélyi a gólvonal előtt hárította Bumba fejesét.

A második félidő is Erdélyi-bravúrral indult, aztán a győri szurkolók arcára fagyott a mosoly az 50. percben, amikor egy parádés debreceni kontra végén Dzsudzsák mértani pontosságú beadását Komáromi fejelte a hálóba. A győriek mindent egy lapra feltéve kezdtek rohamozni, és egy újabb videózást követően a csereként beállt Schön buktatásáért büntetőt lőhettek, melyet Vitális magabiztosan értékesített. Az egyenlítés sem sokon múlt, ugyanis a 83. percben a másik győri csere, Piscsur fejesénél már verve volt Erdélyi, ám Bárány a gólvonalról menteni tudott.

A meccs előtt még minden rendben volt a két vezetőedző között, ám a lefújés előtt Borbély és Navarro kis híján összeverekedett, mindketten piros lapot kaptak
A meccs előtt még minden rendben volt a két vezetőedző között, ám a lefújás előtt Borbély és Navarro kis híján összeverekedett, mindketten piros lapot kaptak    Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Azonban egy harmadik csere, a debreceni Batik vált hirtelen főszereplővé, amikor egy beadást követően kézzel ért a labdához a 16-oson belül. Jött ismét a VAR, Rúszt kihívták, hogy nézze meg az esetet, ám a hazaiak nagy örömére ragaszkodott az eredeti ítéletéhez, így jöhetett az újabb Vitális–Erdélyi párharc, amit újfent a győriek válogatott középpályása nyert meg. Ezzel a Győr kétgólos hátrányt ledolgozva pontot mentett, és zsinórban negyedszer sem bírt egymással az ETO és a Debrecen. Az élen marad a Győr, míg a Debrecen a megszerzett egy ponttal – a Fradit megelőzve – feljött a tabella harmadik helyére.

A rangadó igencsak feszült hangulatban zárult, a két vezetőedző egymásnak esett, aminek az lett a vége, hogy a játékvezető Borbélyt és Navarrót is kiállította. 

Hogy nem lett ennél is nagyobb botrány, az annak volt köszönhető, hogy a biztonságiak a játékoskijáróban összecsapó feleket elválasztották egymástól. A találkozó végül a 105. percben ért véget, ám az is csodának számított, hogy több balhé nem tört ki sem a pályán, sem az öltözőben.

Az első NB I-es gólját szerző Radkowskit (balra) ünneplik a társak, miután csapata második találatát belőtte az MTK hálójába
Az első NB I-es gólját szerző Radkowskit (balra) ünneplik a társak, miután csapata második találatát belőtte az MTK hálójába     Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

Az MTK lett a kiesés elől menekülő Kazincbarcika kedvenc ellenfele

 A sereghajtó Kazincbarcika hazai pályán az ősszel 3-1-re nyert az MTK ellen, és ezúttal a kieső, 12. helyen álló borsodiak látogattak el a Hungária körútra, mégpedig a tavaszi szezont remekül kezdő – Kisvárdán nyertek 3-2-re – kék-fehérekhez. Azonban kiderült, hogy Kuttor Attila együttese lesz az idei szezonban az MTK mumusa, ugyanis lemásolva az őszi mérkőzést, ezúttal ismét 3-1-re győzték le a hazaiakat az NBI 20. fordulójának nyitómeccsén. A vendégek már a 4. percben gólt szereztek Rácz fejese révén, amit a 44-45. percben egy gyors gólváltás követett, így 2-1-es barcikai vezetéssel tértek pihenőre a csapatok.

A második félidőben is a Kazincbarcika volt veszélyesebb – Hegyi Krisztiánnak többször is bravúrral kellett közbeavatkoznia –, és egy gyors kontra végén a harmadik gólt is megszerezték a borsodiak. Innentől már többet birtokolták a labdát, sőt további gólokat szerezhettek volna a vendégek a szétesett rivális végén. Az újonc együttes a sikerével megszakította a kilenc körön át tartó nyeretlenségi sorozatát, de így sem mozdult el az utolsó helyről, hátránya pedig négy pont az éppen bennmaradást jelent, tizedik Diósgyőr mögött.

Az NBI eddigi eredményei, 20. forduló

január 31., szombat:

  • MTK–Kazincbarcika SC 1-3 (1-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion. 1850 néző, Jv.: Bognár T. Gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)
  • ETO FC–Debreceni VSC 2-2 (0-1), Győr, 5059 néző. Jv.: Rúsz M. Gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből) illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)
  • Újpest FC–Puskás Akadémia FC 18.30, Szusza Ferenc Stadion

február 1., vasárnap:

  • Diósgyőr VTK–Kisvárda 12.45, Miskolc
  • Paksi FC–Ferencváros 15.15, Paks
  • ZTE FC–Nyíregyháza 19.45, Zalaegerszeg

A bajnokság állását itt nézheti meg.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.