Pazar gólok, botrány, kiállított edzők – igazi rangadó Győrött, ahonnan a Loki ponttal távozott

Azt az előző fordulóban mindenki láthatta, hogy a bajnoki címért nyíltan bejelentkező ETO FC-t nem zavarta meg a téli szünet, és a tavaszi nyitófordulóban Borbély Balázs csapata éppen a címvédő Ferencváros otthonában, sorozatban a hatodik bajnokiját hátrányból fordítva 3-1-re nyerte meg. A Győr ezzel megerősítette vezető helyét a tabellán, ám egyáltalán nem dőlhetett hátra, ugyanis szombaton délután azt a Debrecent fogadta, melyet az előző szezonbeli majdnem kiesés után az NB I legnagyobb túlteljesítőjének titulálnak. A Loki a negyedik helyen kezdte meg a mérkőzést, és az előző öt meccséből 3 alkalommal győzött – szintén nyert a Fradi ellen a Groupama Arénában –, míg kétszer vereséget szenvedett, mindkétszer hazai pályán.

Az első negyedórát leszámítva méltó volt a Győr–Debrecen meccs az NB I rangadójához a két dobogós csapat között Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Győr az utóbbi meccseken nem talált be a Lokinak

A két csapat ezt megelőző meccseit figyelembe véve a döntetlen látszott a legvárhatóbb eredménynek, ugyanis az előző 3 bajnokijukon nem jutottak dűlőre egymással (2-2, 0-0, 1-1). A győriek ugyanakkor az előző 3 hazai NB I-es találkozójukon képtelenek voltak betalálni a debreceniek hálójába (1 döntetlen mellett 2 vereség), míg ősszel Dzsudzsák Balázs gólját Lang Ádám furcsa kezezését követően Paul Anton tizenegyesből egyenlítette ki.

A két csapat statisztikája (a Győr a pályaválasztó)

20 győri siker

13 döntetlen

10 debreceni győzelem

A listavezető ezúttal sem tudott nyerni, és ez összehúzhatja az élmezőnyt

A mostani rangadó első negyedórájában tapogatózó volt a játék – és akkor még finoman fogalmaztunk –, majd hirtelen felébredtek a csapatok. Felváltva kerültek veszélybe a kapuk, aztán a 38. percben némi meglepetésre megszerezték a vezetést a vendégek, miután Cibla remek ütemű pörgetése után Szuhodovszki a saját térfeléről indult meg, megverte védőjét, majd hatalmas erővel kilőtte a bal felső sarkot. A lefújás előtt nem sokkal kis híján egyenlítettek a győriek, ám hosszabb videózást követően kiderült, hogy a fiatal debreceni kapus, Erdélyi a gólvonal előtt hárította Bumba fejesét.

A második félidő is Erdélyi-bravúrral indult, aztán a győri szurkolók arcára fagyott a mosoly az 50. percben, amikor egy parádés debreceni kontra végén Dzsudzsák mértani pontosságú beadását Komáromi fejelte a hálóba. A győriek mindent egy lapra feltéve kezdtek rohamozni, és egy újabb videózást követően a csereként beállt Schön buktatásáért büntetőt lőhettek, melyet Vitális magabiztosan értékesített. Az egyenlítés sem sokon múlt, ugyanis a 83. percben a másik győri csere, Piscsur fejesénél már verve volt Erdélyi, ám Bárány a gólvonalról menteni tudott.