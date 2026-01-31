Az ETO FC lehet a Paks–Ferencváros csata legnagyobb nyertese

Minden évben az NB I egyik fő kérdése, hogy lesz-e olyan csapat, amely képes maga mögé utasítani a Ferencvárost. A válasz az elmúlt hét kiírásban rendre a nem volt, a Paks, esetleg a Puskás Akadémia csak részsikereket aratott. Ebben az idényben az ETO FC a fő kihívó, és ha a győriek tartják remek formájukat, zsinórban hetedik meccsüket is megnyerik a hazai pontvadászatban, akkor vasárnap abban a tudatban követhetik a Paks és a Ferencváros rangadóját, hogy előbbi, a második tolnaiak előtt öt, a harmadik fővárosiak előtt hét ponttal vezetnek. Az üldözői döntetlenjével, mindkét gárdát leszakíthatják magukról egy kicsit a Rába-partiak.

Itt Bognár György (balra) és Robbie Keane is boldog, de vajon a Paks vagy a Ferencváros fog ünnepelni vasárnap délután? Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Ehhez persze először az élen telelő ETO FC-nek hoznia kell a maga mérkőzését, és ez sem lesz könnyű feladat, tekintve, hogy a zöld-fehérek 2016 óta nem győzték le szombati ellenfelüket, a DVSC-t, amely ráadásul szintén remekel, csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a negyedik helyre a Ferencváros mögött. A győriek ugyanakkor épp a napokban szakítottak meg egy még ennél is hosszabb nyeretlen sorozatot: 3-1-re győzték le múlt vasárnap a Fradit, ezzel 21 év után először nyertek az Üllői úton.

A Robbie Keane vezette Ferencvárosnak ez csak egy volt a rossz napok közül. A címvédőnek december közepétől, a Diósgyőr elleni 1-0-s diadal óta nem volt sikerélményben része, a felkészülési mérkőzéseket is figyelembe véve hat találkozó óta nyeretlen, de a tétmeccsekből is elbukta a legutóbbi kettőt: a Győr után a Nottingham Foresttől is kikapott, ráadásul 4-0-ra. A vereségek után itt lenne az ideje kárpótolni a szurkolókat, ám Paks éppen nem az az ellenfél, amely ellen halmozná a babérokat a Fradi: a legutóbbi tíz csatából csak három zárult FTC-győzelemmel, három döntetlen mellett négyszer a tolnaiak ünnepeltek.

A Ferencváros legyőzésével ünnepelne a Paks

Erre a 300. NB I-es mérkőzésére készülő Windecker József is emlékeztetett: – Az utóbbi időben kifejezetten jól szereplünk a címvédő ellen, többször is sikerült legyőznünk őket. Biztos vagyok benne, hogy a Fradi is rangadóként tekint erre a meccsre, és tudják, hogy nem számíthatnak könnyű mérkőzésre. Mi tisztában vagyunk a saját erősségeinkkel és azzal, hogy mekkora különbség van a csapatok között a pályán kívül, viszont ezt az utóbbi időben a pályán már többször is eltüntettük – most is ezen leszünk – ígérte a középpályás.