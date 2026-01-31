FerencvárosNB IETO FCPaks

Az ETO FC lehet a Paks–Ferencváros csata legnagyobb nyertese

Csütörtökön még az FTC Nottingham Forest elleni Európa-liga-mérkőzése és 4-0-s veresége volt a magyar sportsajtó fő témája, de immár előretekintünk, hiszen szombaton megkezdődik a labdarúgó NB I 20. fordulója, amely ráadásul rangadót is hoz. Vasárnap délután a Ferencváros a Pakssal csap össze, egy olyan csapattal, amely az elmúlt években többször is borsot tört az orra alá. A listavezető ETO FC a DVSC-vel meccsel Győrben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 5:47
A Ferencváros játékosainak mostanában nem túl sok sikerélményben volt részük Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Minden évben az NB I egyik fő kérdése, hogy lesz-e olyan csapat, amely képes maga mögé utasítani a Ferencvárost. A válasz az elmúlt hét kiírásban rendre a nem volt, a Paks, esetleg a Puskás Akadémia csak részsikereket aratott. Ebben az idényben az ETO FC a fő kihívó, és ha a győriek tartják remek formájukat, zsinórban hetedik meccsüket is megnyerik a hazai pontvadászatban, akkor vasárnap abban a tudatban követhetik a Paks és a Ferencváros rangadóját, hogy előbbi, a második tolnaiak előtt öt, a harmadik fővárosiak előtt hét ponttal vezetnek. Az üldözői döntetlenjével, mindkét gárdát leszakíthatják magukról egy kicsit a Rába-partiak.

Itt Bognár György (balra) és Robbie Keane is boldog, de vajon a Paks vagy a Ferencváros fog ünnepelni vasárnap délután?
Itt Bognár György (balra) és Robbie Keane is boldog, de vajon a Paks vagy a Ferencváros fog ünnepelni vasárnap délután? Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Ehhez persze először az élen telelő ETO FC-nek hoznia kell a maga mérkőzését, és ez sem lesz könnyű feladat, tekintve, hogy a zöld-fehérek 2016 óta nem győzték le szombati ellenfelüket, a DVSC-t, amely ráadásul szintén remekel, csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a negyedik helyre a Ferencváros mögött. A győriek ugyanakkor épp a napokban szakítottak meg egy még ennél is hosszabb nyeretlen sorozatot: 3-1-re győzték le múlt vasárnap a Fradit, ezzel 21 év után először nyertek az Üllői úton.

A Robbie Keane vezette Ferencvárosnak ez csak egy volt a rossz napok közül. A címvédőnek december közepétől, a Diósgyőr elleni 1-0-s diadal óta nem volt sikerélményben része, a felkészülési mérkőzéseket is figyelembe véve hat találkozó óta nyeretlen, de a tétmeccsekből is elbukta a legutóbbi kettőt: a Győr után a Nottingham Foresttől is kikapott, ráadásul 4-0-ra. A vereségek után itt lenne az ideje kárpótolni a szurkolókat, ám Paks éppen nem az az ellenfél, amely ellen halmozná a babérokat a Fradi: a legutóbbi tíz csatából csak három zárult FTC-győzelemmel, három döntetlen mellett négyszer a tolnaiak ünnepeltek.

A Ferencváros legyőzésével ünnepelne a Paks

Erre a 300. NB I-es mérkőzésére készülő Windecker József is emlékeztetett: – Az utóbbi időben kifejezetten jól szereplünk a címvédő ellen, többször is sikerült legyőznünk őket. Biztos vagyok benne, hogy a Fradi is rangadóként tekint erre a meccsre, és tudják, hogy nem számíthatnak könnyű mérkőzésre. Mi tisztában vagyunk a saját erősségeinkkel és azzal, hogy mekkora különbség van a csapatok között a pályán kívül, viszont ezt az utóbbi időben a pályán már többször is eltüntettük – most is ezen leszünk – ígérte a középpályás.

Bognár György is győzelemmel ünnepelné a jubileumi összecsapását, a Ferencváros elleni lesz a 200., amikor ő irányítja az NB I-ben négy mérkőzézéses győzelmi szériában lévő Paksot. 

– Úgy gondolom, az elmúlt évek Fradi elleni mérkőzései mindkét oldalról presztízsmeccsé váltak. A Ferencváros az Ferencváros – teljesen mindegy, hogy játszik-e hétközi meccset vagy sem. Megfelelő létszámú kerete van, és ki tud állítani egy olyan csapatot, amely Pakson is nyerhet. A földön kell maradnunk, reálisan kell értékelnünk a helyzetet. Nyilván nekiugrunk a Fradinak, megpróbáljuk ismét megverni őket, de ők is itt lesznek, és egészen biztos, hogy nem lesz könnyű feladat.

NB I, 20. forduló

szombat:

  • MTK–Kazincbarcika 13.30
  • ETO FC–DVSC 16.00
  • Újpest–Puskás Akadémia 18.30

vasárnap:

  • DVTK–Kisvárda 12.45
  • Paks–Ferencváros 15.15
  • ZTE–Nyíregyháza 19.45
    Az NB I tabellája ITT tekinthető meg.

A Ferencváros és a Paks legutóbbi tolnai összecsapásán vendéggyőzelem született:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

