Kapufával kezdett, majd rémálomba csöppent a Ferencváros Nottinghamben

Az utolsó játéknapjához érkezett az Európa-liga alapszakasza. Az FTC az angol élvonalbeli Nottingham Forest vendégeként szerepelt csütörtökön, és bizony, az előzetes várakozásokkal ellentétben a magyar bajnokcsapat állt jobban a 36 együttest felvonultató tabellán – a Ferencváros négy győzelemmel és három döntetlennel a hetedik, a hazaiak pedig három siker mellett két-két vereséggel és remivel a 16. helyen álltak. A továbbjutás miatt egyik csapatnak sem kellett aggódnia, a vendégek viszont még abban is reménykedhettek, hogy az első nyolc között zárnak, és így a rájátszást kihagyva a nyolcaddöntőbe jutnak.

Az FTC játékosai veretlenül készülhettek az alapszakasz utolsó, Nottingham Forest elleni találkozójára (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Egyetlen csere az FTC kezdőcsapatában

A magyar klubot felkészítő vezetőedző, Robbie Keane csupán egy ponton változtatott a múlt heti, Panathinaikosz elleni, 1-1-re végződött budapesti El-mérkőzés kezdőcsapatához képest: a sárga lapjai miatt eltiltott Toon Raemaekers helyére a védelembe Ötvös Bence került be. Keane a sérült Dibusz Dénes helyén, a kapuban továbbra is Gróf Dávidnak szavazott bizalmat, előtte pedig az Ibrahim Cissé, Ötvös, Szalai Gábor alkotta védőhármas kezdhetett. A széleken Cadu és Cebrail Makreckis párosának szavazott bizalmat az ír szakember, a középpályát Gavriel Kanikovszki, Júlio Romao és Kristoffer Zachariassen alkotta. Yusuf Bamidele mellett elöl ismét Jonathan Levi játszhatott.

A labdarúgókon kívül a Ferencváros számíthatott szurkolóinak támogatására is. A klub információja szerint 1668 fradista ment ki a helyszínre – miközben a csapat szerdán utazott , volt, aki már hétfőn megérkezett, és megnézte például a negyedosztályú helyi gárda, a Notts County találkozóját is, mások szerdán Liverpoolban követték, amint Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool 6-0-ra legyőzte a Qarabagot. Egy biztos, a teli vendégszektor népén semmi nem múlott, a drukkerek már a kezdőrúgást megelőzően is hallatták hangjukat, sőt, a kezdés előtt zöld-fehér sávokat megjelenítő élőképet is bemutattak.

Jól kezdett, de hátrányba került a Ferencváros

A 4. percben egy hazai beadás végén Gróf Dávidnak kellett bekapcsolódnia a játékba, ám még időben tisztázni tudott. Kettővel később Szalai Gábor lövése után szögletre pattant a labda, az ezt követő beadást követően pedig Kristoffer Zachariassen fejelt öt méterről, és talált kapufát. A 15. minutumban újra Grófnak kellett védenie a két védőt is kicselező Dan Ndoye lövésénél, a 17-ben pedig megszerezte a vezetést a vendéglátó. Egy szabálytalannak tűnő labdaszerzés után indult a Nottingham támadása, Ryan Nates középre adása után aztán szerencsétlen mozdulattal mattolta Grófot Ötvös Bence (1-0). A videóbíró vizsgálta, de nem írta felül az ítéletet.