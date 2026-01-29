európa-ligaNottingham ForestFTC

Kapufával kezdett, majd rémálomba csöppent a Ferencváros Nottinghamben

Az angol első osztályú Nottingham Forest vendégeként zárta szereplését az Európa-liga alapszakaszában az NB I bajnoka. Az FTC biztos továbbjutóként, ám a tabella hetedik helyezettjeként kezdhette a csütörtök esti mérkőzést, így arra is megvolt az esélye, hogy az automatikusan nyolcaddöntős szereplést érő első nyolc hely valamelyikén végezzen. Kövesse a találkozót folyamatosan frissülő tudósításunk segítéségével!

Hatos Szabolcs
2026. 01. 29. 21:32
A sötét mezben látható Ötvös Bencét Gróf Dávid vigasztalta, öngóllal került hátrányba az FTC. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Az utolsó játéknapjához érkezett az Európa-liga alapszakasza. Az FTC az angol élvonalbeli Nottingham Forest vendégeként szerepelt csütörtökön, és bizony, az előzetes várakozásokkal ellentétben a magyar bajnokcsapat állt jobban a 36 együttest felvonultató tabellán – a Ferencváros négy győzelemmel és három döntetlennel a hetedik, a hazaiak pedig három siker mellett két-két vereséggel és remivel a 16. helyen álltak. A továbbjutás miatt egyik csapatnak sem kellett aggódnia, a vendégek viszont még abban is reménykedhettek, hogy az első nyolc között zárnak, és így a rájátszást kihagyva a nyolcaddöntőbe jutnak.

Az FTC játékosai veretlenül készülhettek az alapszakasz utolsó, Nottingham Forest elleni találkozójára
Az FTC játékosai veretlenül készülhettek az alapszakasz utolsó, Nottingham Forest elleni találkozójára (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Egyetlen csere az FTC kezdőcsapatában

A magyar klubot felkészítő vezetőedző, Robbie Keane csupán egy ponton változtatott a múlt heti, Panathinaikosz elleni, 1-1-re végződött budapesti El-mérkőzés kezdőcsapatához képest: a sárga lapjai miatt eltiltott Toon Raemaekers helyére a védelembe Ötvös Bence került be. Keane a sérült Dibusz Dénes helyén, a kapuban továbbra is Gróf Dávidnak szavazott bizalmat, előtte pedig az Ibrahim Cissé, Ötvös, Szalai Gábor alkotta védőhármas kezdhetett. A széleken Cadu és Cebrail Makreckis párosának szavazott bizalmat az ír szakember, a középpályát Gavriel Kanikovszki, Júlio Romao és Kristoffer Zachariassen alkotta. Yusuf Bamidele mellett elöl ismét Jonathan Levi játszhatott.

A labdarúgókon kívül a Ferencváros számíthatott szurkolóinak támogatására is. A klub információja szerint 1668 fradista ment ki a helyszínre – miközben a csapat szerdán utazott , volt, aki már hétfőn megérkezett, és megnézte például a negyedosztályú helyi gárda, a Notts County találkozóját is, mások szerdán Liverpoolban követték, amint Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool 6-0-ra legyőzte a Qarabagot. Egy biztos, a teli vendégszektor népén semmi nem múlott, a drukkerek már a kezdőrúgást megelőzően is hallatták hangjukat, sőt, a kezdés előtt zöld-fehér sávokat megjelenítő élőképet is bemutattak.

 

Jól kezdett, de hátrányba került a Ferencváros

A 4. percben egy hazai beadás végén Gróf Dávidnak kellett bekapcsolódnia a játékba, ám még időben tisztázni tudott. Kettővel később Szalai Gábor lövése után szögletre pattant a labda, az ezt követő beadást követően pedig Kristoffer Zachariassen fejelt öt méterről, és talált kapufát. A 15. minutumban újra Grófnak kellett védenie a két védőt is kicselező Dan Ndoye lövésénél, a 17-ben pedig megszerezte a vezetést a vendéglátó. Egy szabálytalannak tűnő labdaszerzés után indult a Nottingham támadása, Ryan Nates középre adása után aztán szerencsétlen mozdulattal mattolta Grófot Ötvös Bence (1-0). A videóbíró vizsgálta, de nem írta felül az ítéletet.

A Ferencvárost láthatóan megzavarta, hogy hátrányba került, a gödör pedig a 21. percben tovább mélyült. Cadu hibája után Yates csapott le a labdára, majd indította Igor Jesust, aki több hátvéd jelenléte ellenére is könnyedén tört be a büntetőterületen belülre, majd lőtt 15 méterről a jobb alsóba. Ezzel már 2-0-ra vezettek az angolok.

Yusuf Bamidele (balra) és a Ferencváros az első félidőben kétgólos hátrányba került Neco Williams és a Notthingam ellen
Yusuf Bamidele (balra) és a Ferencváros az első félidőben kétgólos hátrányba került Neco Williams és a Notthingam ellen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az FTC szétesett csapat benyomását keltette a hirtelen kialakult kétgólos hátrányban, az angol gárda játékosai a folytatásban is veszélyesebbek voltak a kapura. Felsejlett egy nagyobb vereség lehetősége is, ám a Nottingham az első játékrész hajrájára kissé visszavett. 

Zachariassen révén a Fradi a hosszabbításban még védésre kényszerítette a hazai kapuvédőt, ám a 2-0-s eredmény már nem változott.

 

Újabb Nottingham-gólok és FTC-kapufa

Robbie Keane nem adta fel, a szünetben Levi helyére egy támadót küldött be Lenny Joseph személyében. Az újrakezdés után másfél perccel már két nagy helyzet is adódott a Nottingham előtt: előbb Yates rúgását hárította Gróf, majd Jesus fejet mellé. Folyamatos össztűz alatt tartotta az FTC kapuját a Nottingham, ennek eredményeképpen az 56. percben 3-0-ra alakult az állás: Igor Jesus lerázta magáról Ötvöst, majd önmaga második, csapata harmadik gólját lőtte.

A folytatásban az ötösnél felugró Yusuf egy beadást követően a felsőlécet találta el fejjel – szerencséje sem volt a magyar csapatnak. A 66. percben a Nottingham hármat cserélt, elhagyta a pályát Igor Jesus is. Később Yusuf helyére Gruber Zsombor, Kanikovszki helyett pedig Naby Keita állt be a Fradiba. A vendégtábor 0-3-nál is végigénekelte a meccset, ezen az estén azonban nem volt reális esély a fordításra. A 88. percben Ötvös lerántotta ellenfelét, így büntetőt kapott a Forest – ezt James McAtee értékesítette, 4-0-ra alakítva az állást.

Cikkünk frissül!

