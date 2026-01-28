Balszerencsés kezdet után hárommal megy a Liverpool a Qarabag ellen – kövesse nálunk a BL-meccset!

Míg a Liverpool a folyamatos döntetlenekkel és a legutóbb a Bournemouth elleni 3-2-es vereséggel maga alatt vágja a fát a Premier League-ben, addig a Bajnokok Ligájában jó helyzetbe hozta magát az utolsó, a nyolcadik forduló előtt. Szoboszlai Dominikék a múlt héten az Olympique Marseille otthonából hozták el a három pontot, ezzel előreléptek a tabella negyedik helyére, amely garantálná, hogy rájátszás nélkül, azonnal a kieséses szakaszba jussanak. Ha viszont a – Ferencvárost a BL-rájátszásból kiejtő – Qarabag szerdán győzne, esetleg döntetlent érne el az Anfielden, akkor a Liverpool még akár ki is csúszhat a legjobb nyolc közül, azaz még egy párharcot kellene megvívniük a nyolcaddöntőbe kerülésért. Ezt persze szeretné elkerülni Arne Slot csapata, ugyanakkor a BL-tabellán 18. azeriek pedig a rájátszást érő helyüket szerették volna megtartani, tehát ők sem feltett kezekkel érkeztek meg Angliába, pont(ok)ra éhesen jöttek.

Mac Allister szerezte a Liverpool első gólját a Qarabag ellen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Újabb liverpooli sérült, majd két gyors gól

Arne Slot foghatta a fejét a kezdőcsapat összeállításánál, ugyanis a Qarabag elleni mérkőzés előtt csak egy középső védő állt a rendelkezésére Virgil van Dijk személyében. A Liverpool menedzsere kedden felfedte, középpályás ugrik majd be a védelem tengelyébe, így is lett, Ryan Gravenberch lett a helyettes. Szoboszlai Dominik helye nem volt kérdéses a kezdőben, Kerkez Milos azonban ezúttal csak a kispadra került, Andy Robertson játszik a posztján.

Azonnal borult Slot terve, mert liverpooli sérüléshelyzet már a meccs kezdetén rosszabbodott: alig két perc elteltével a jobbhátvédet, Jeremie Frimpongot le kellett cserélni. Ilyen esetben gyakran Szoboszlait vezénylik hátra, de most a helyén maradhatatott, Endo Vataru váltotta hátul Frimpongot.

Az első tíz perc egyértelműen a hazaiaké volt, akik letáboroztak az ellenfél tizenhatosa előtt, de Mateusz Kochalskit nem dolgoztatták meg. A vezető gólra így sem kellett sokáig várni:

Szoboszlai szöglete után Hugo Ekitiké csúsztatta meg a labdát, amely aztán Van Dijkon keresztül jutott el Alexis Mac Allisterhez. Közelről fejelhetett az argentin világbajnok, és bár először úgy tűnt, nem jutott túl a gólvonalon a labda, Ivan Kruzliak játékvezető azonnal jelezte, hogy ez bizony gól, a 15. percben 1-0-ra módosult az állás.

Öt perccel később pedig 2-0-ra, Ekitiké nagyszerűen tartotta meg a labdát, majd Florian Wirtzet találta meg, aki 18 méterről kilőtte a jobb alsót – a német első liverpooli BL-gólját ünnepelte.