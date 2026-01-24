Van Dijk kétszer is hibázott a Liverpool meccsén, majd Szoboszlai segítségével javított

Amikor augusztus 15-én, a Premier League-idény első meccsén a Liverpool a hajrában lőtt gólokkal 4-2-re legyőzte a Bournemouth-ot , akkor még a Vörösök szurkolói teljesen máshogy álltak Arne Slot vezetőedzőhöz, a kitűzött célokhoz és legfőképp a bajnoki címhez. Most, január 24-én, a Bournemouth–Liverpool összecsapás előtt a Vörösök 2026-ban az első PL-győzelmükre hajtanak – idáig négy döntetlen a mérleg –, a bajnokságban a mostani negyedik hely megtartása és a BL-indulás tűnik reális elvárásnak. A Liverpool a hétközi Olympique Marseille elleni 3-0-s sikerből erőt meríthet, Mohamed Szalah visszatért az Afrika-kupáról, Szoboszlai Dominik megint álomgólt lőtt szabadrúgásból, s a drukkereknek hosszú idő után nem kellett a győzelemért izgulniuk. A kezdés előtt aztán kiderült, hogy a kedden a Bournemouth csapatához igazoló Tóth Alex rögtön a kispadra ült le , a túloldalt pedig nem borult a papírforma: Szoboszlai és Kerkez Milos is kezdett.

A Bournemouth–Liverpool PL-mérkőzés előtt már beszélt egymással a három magyar: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Tóth Alex Fotó: X/Képernyőkép

Bournemouth–Liverpool: Van Dijk hatalmas hibája hozta az első gólt

Miután a 11 gólos Hugo Ekitiké a kispadon kezdett a vendégeknél, így a letámadásnál Florian Wirtz és Szoboszlai is előrelépett Mohamed Szalah és Cody Gakpo mellé, persze az nem újdonság, hogy a magyar középpályás labda nélkül (is) csapata vezére. Szalah már a hatodik percben tüzelt, lövése azonban jócskán mellé ment. A szakadó esőben Szoboszlai pár perccel később külsővel tökéletesen indította az egyiptomit, de a szélső centerezése nem volt pontos. A Liverpool fokozta a nyomást, a Bournemouth beszorult a kapuja elé, Iraola csapatának olykor a labdakihozatal is nehéz feladat volt a rendezett ellenféllel szemben.

Aztán a semmiből gólt kapott a Pool. Virgil van Dijk nem vette komolyan Alex Scottot, nem lépett ki a skót játékosra, aki könnyedén visszatette a labdát. Evanilson köszönte a lehetőséget, közelről a kapuba vágta a labdát, 1-0. Ide kattintva megtekintheti a gólt.

Joe Gomez az első félidőben megsérült a Liverpoolnál Fotó: GLYN KIRK / AFP

Van Dijk még egyszer hibázott, majd elől javított

Majd gyorsan jött a második hazai gól is. A 34. percben James Hill ugratta ki Alejandro Giménezt, a spanyol pedig a kapuba lőtt, 2-0. A Liverpoolnál a lestaktikára játszottak, de Van Dijk csúnyán elmérte ezt. A csapatkapitány az idény egyik legrosszabb félidejét produkálta. S a Liverpoolnak cserélnie is kellett, a másik belső védő, Joe Gomez megsérült, helyette Endo Vataru állt be – aki egyébként középpályás, s legutóbb még december hatodikán játszott tétmeccsen.

A sors fintora, hogy a félidő végén a Liverpool szépítő gólját Van Dijk szerezte. Szoboszlai bal oldali szögletét a holland tökéletesen csúsztatta meg, 2-1.

Szoboszlainak ez a második gólpassza volt a PL-ben, minden sorozatot figyelembe véve pedig már a 13. kanadai pontja. A vendégeknek nagyon fontos volt ez a gól a szünet előtt, mert az első gól óta a hazaiak akarata érvényesült inkább.