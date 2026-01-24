LiverpoolBournemouthTóth AlexPremier ­LeagueKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Van Dijk kétszer is hibázott a Liverpool meccsén, majd Szoboszlai segítségével javított

Történelmi meccs, így lehetett Magyarországon beharangozni a Bournemouth–Liverpool Premier League-mérkőzést a 23. fordulóból, miután kedden a hazaiakhoz igazolt Tóth Alex a Ferencvárostól. A 20 éves középpályás a kispadon kezdett, de így is örülhetett az első félidőben. A Bournemouth Virgil van Dijk hanyag védekezését kihasználva megszerezte a vezetést, majd percekkel később már kettővel vezetett a hazai csapat. A félidőben 2-1 az állás, a vendégek gólját Van Dijk szerezte, Szoboszlai Dominik készített elő. Kövesse velünk a Bournemouth–Liverpool mérkőzés legfontosabb történéseit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 19:09
A Bournemouth Evanilson lövésével szerezte meg a vezetést a Liverpool ellen
A Bournemouth Evanilson lövésével szerezte meg a vezetést a Liverpool ellen Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
Amikor augusztus 15-én, a Premier League-idény első meccsén a Liverpool a hajrában lőtt gólokkal 4-2-re legyőzte a Bournemouth-ot , akkor még a Vörösök szurkolói teljesen máshogy álltak Arne Slot vezetőedzőhöz, a kitűzött célokhoz és legfőképp a bajnoki címhez. Most, január 24-én, a Bournemouth–Liverpool összecsapás előtt a Vörösök 2026-ban az első PL-győzelmükre hajtanak – idáig négy döntetlen a mérleg –, a bajnokságban a mostani negyedik hely megtartása és a BL-indulás tűnik reális elvárásnak. A Liverpool a hétközi Olympique Marseille elleni 3-0-s sikerből erőt meríthet, Mohamed Szalah visszatért az Afrika-kupáról, Szoboszlai Dominik megint álomgólt lőtt szabadrúgásból, s a drukkereknek hosszú idő után nem kellett a győzelemért izgulniuk. A kezdés előtt aztán kiderült, hogy a kedden a Bournemouth csapatához igazoló Tóth Alex rögtön a kispadra ült le , a túloldalt pedig nem borult a papírforma: Szoboszlai és Kerkez Milos is kezdett.  

A Bournemouth–Liverpool PL-mérkőzés előtt már beszélt egymással a három magyar: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Tóth Alex
A Bournemouth–Liverpool PL-mérkőzés előtt már beszélt egymással a három magyar: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Tóth Alex  Fotó: X/Képernyőkép

Bournemouth–Liverpool: Van Dijk hatalmas hibája hozta az első gólt

Miután a 11 gólos Hugo Ekitiké a kispadon kezdett a vendégeknél, így a letámadásnál Florian Wirtz és Szoboszlai is előrelépett Mohamed Szalah és Cody Gakpo mellé, persze az nem újdonság, hogy a magyar középpályás labda nélkül (is) csapata vezére. Szalah már a hatodik percben tüzelt, lövése azonban jócskán mellé ment. A szakadó esőben Szoboszlai pár perccel később külsővel tökéletesen indította az egyiptomit, de a szélső centerezése nem volt pontos. A Liverpool fokozta a nyomást, a Bournemouth beszorult a kapuja elé, Iraola csapatának olykor a labdakihozatal is nehéz feladat volt a rendezett ellenféllel szemben. 

Aztán a semmiből gólt kapott a Pool. Virgil van Dijk nem vette komolyan Alex Scottot, nem lépett ki a skót játékosra, aki könnyedén visszatette a labdát. Evanilson köszönte a lehetőséget, közelről a kapuba vágta a labdát, 1-0. Ide kattintva megtekintheti a gólt.

Joe Gomez az első félidőben megsérült a Liverpoolnál
Joe Gomez az első félidőben megsérült a Liverpoolnál  Fotó: GLYN KIRK / AFP

Van Dijk még egyszer hibázott, majd elől javított

Majd gyorsan jött a második hazai gól is. A 34. percben James Hill ugratta ki Alejandro Giménezt, a spanyol pedig a kapuba lőtt, 2-0. A Liverpoolnál a lestaktikára játszottak, de Van Dijk csúnyán elmérte ezt. A csapatkapitány az idény egyik legrosszabb félidejét produkálta. S a Liverpoolnak cserélnie is kellett, a másik belső védő, Joe Gomez megsérült, helyette Endo Vataru állt be – aki egyébként középpályás, s legutóbb még december hatodikán játszott tétmeccsen. 

A sors fintora, hogy a félidő végén a Liverpool szépítő gólját Van Dijk szerezte. Szoboszlai bal oldali szögletét a holland tökéletesen csúsztatta meg, 2-1.

Szoboszlainak ez a második gólpassza volt a PL-ben, minden sorozatot figyelembe véve pedig már a 13. kanadai pontja. A vendégeknek nagyon fontos volt ez a gól a szünet előtt, mert az első gól óta a hazaiak akarata érvényesült inkább.

Cikkünk frissül...

Premier League, 23. forduló

Szombat:

  • West Ham United-Sunderland 3-1 (3-0)
  • Burnley-Tottenham Hotspur 2-2 (1-1)
  • Fulham-Brighton 2-1 (0-1)
  • Manchester City-Wolverhampton Wanderers 2-0 (2-0)
  • Bournemouth-Liverpool 2-0 ÉLŐ

Vasárnap:

  • Brentford-Nottingham Forest 15.00
  • Crystal Palace-Chelsea 15.00
  • Newcastle United-Aston Villa 15.00
  • Arsenal-Manchester United 17.30

Hétfő:

  • Everton-Leeds United 21.00

A két csapat augusztusi egymás elleni mérkőzése:

