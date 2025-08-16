rasszizmusLiverpoolAnthony TaylorBournemouth

Csúnya ügy miatt állt a játék az Anfielden, a Liverpool épphogy megúszta a büntetést

Fordulatos meccs, hat gól, 4-2-es hazai győzelem és egy elsőre érthetetlen incidens – így jellemezhetjük röviden a Premier League péntek esti Liverpool–Bournemouth idénynyitó mérkőzését. Mint utólag kiderült, Anthony Taylor játékvezető azért szakította félbe a meccset az első félidőben, mert Antoine Semenyo jelezte, a lelátóról rasszista inzultus érte. Arne Slot is elítélte az esetet, a civil szervezetek kiemelik a példás intézkedést.

Anthony Taylor az Antoine Semenyo-t ért rasszista támadásról tájékoztatja a Liverpool és Bournemouth edzőjét, Arne Slotot és Andoni Iraolát. Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A pályán nem történt semmi váratlan esemény, látszólag a lelátón is nyugalom honolt, a mérkőzést a tévében nézve, de talán még a helyszínen sem értették sokan, Anthony Taylor egy hazai szöglet előtt ugyan miért szakította félbe a Liverpool–Bournemouth találkozót a 29. percben, még 0-0-s állásnál. Gyorsan fény derült az esetre: Antoine Semenyo rasszista inzultus miatt kért intézkedést a játékvezetőtől, aki a szabályok szerint meg is szakította a játékot.

A Bournemouth ghánai csatára, Antoine Semenyo jól reagált a rasszista támadásra: két gólt szerzett a Liverpool elleni Premier League-mérkőzésen
A Bournemouth ghánai csatára, Antoine Semenyo jól reagált a rasszista támadásra: két gólt szerzett a Liverpool elleni Premier League-mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Anthony Taylor a protokollnak megfelelően előbb a partvonal mellett a két edzőt, Arne Slotot és Andoni Iraolát tájékoztatta a történtekről, majd a Liverpool és a Bournemouth csapatkapitányát, Virgil van Dijkot és Adam Smith-t hívta a kispadhoz eligazításra. Négy percig állt a játék, amit talán túlzásnak tarthatunk, de Angliában – jó okuk van rá – nagyon komolyan veszik a rasszista támadást.

Adam Smith, a Bournemouth csapatkapitánya: A térdelés mit sem ért

– Teljesen elfogadhatatlan, ami történt. Ország-világ láthatta, hogy mi történt. Ez már a sokadik eset, pedig ez a Premier League, nem tudom, mit tehetnénk. Sokkolt a dolog, felfoghatatlan, hogy ez a mai világban is megtörténhet. Nagyon dühös vagyok. Én tanácsoltam (Semenyónak), hogy jelezze az esetet a bírónak. Nem tudom, Ant (Semenyo) ezek után hogyan tudta folytatni a játékot, sőt gólokat szerezni. Le a kalappal előtte – mondta a Sky Sportsnak Adam Smith, hozzátéve, a Premier League éveken át követett, mára kikopott szertartásának, a meccs előtti térdelésnek semmi foganatja nem volt.

Adam Smith arra is utalt, hogy a magáról megfeledkező bántalmazót a biztonságiak beazonosították és kivezették a mérkőzésről, ami Antoine Semenyónak is megnyugvást jelent.

A játék folytatódott, s a Liverpool is mindent tőle telhetőt elkövetett, az első félidő lefújásakor a stadionban rasszizmus elleni üzenetet olvastak be.

 

Antoine Semenyo: Nemes elégtétel

Nos, Antoine Semenyo a lehető legjobban reagált az inzultusra. A Bournemouth a második félidőben az ő két góljával egyenlített. Igaz, a Liverpool még tudott újítani, s végül 4-2-re megnyerte a találkozót. A ghánai válogatott futballista a meccs után az Instagramon a következőt írta: „Mikor lesz ennek vége?”

Az Anfield közönsége végül ünnepelhetett, a Liverpool 4-2-re nyert a Bournemouth ellen
Az Anfield közönsége végül ünnepelhetett, a Liverpool 4-2-re nyert a Bournemouth ellen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Közlemény adott ki az FA és a Liverpool, Arne Slot is nyilatkozott

A meccs után a labdarúgó-szövetség (FA) és a Liverpool is közleményt adott ki.

„Nagyon aggaszt minket a diszkriminációs incidensről szóló bejelentés, amely a Liverpool–Bournemouth Premier League-meccsen hangzott el a nézőtérről, és amelyet a játékvezetőknek jelentettek. Az ilyen eseteknek nincs helyük a futballban. Szorosan együtt fogunk működni a játékvezetőkkel, a klubokkal és az illetékes hatóságokkal a tények tisztázása és a megfelelő intézkedés érdekében” – fogalmazott az FA.

„A Liverpool Football Club megbizonyosodott arról, hogy a Bournemouth elleni Premier League-mérkőzésünk során rasszista inzultus történt. Minden formában elítéljük a rasszizmust és a diszkriminációt, nincs helyük sem a társadalomban, sem a futballban. A klub nem kíván további részleteket közölni, mivel a mai esetben a rendőrség nyomozást folytat, amelyben teljes mértékben együttműködünk” – így szól a Liverpool üzenete.

A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot így nyilatkozott a Sky Sportsnak:

– A klub világos nyilatkozatot tett. Nem akarjuk, hogy ez a futballban vagy a stadionokban megtörténjen, főleg nem az Anfielden. Sokat kell beszélnünk erről, mert nem akarjuk, hogy ez az Anfielden előforduljon. Egy kicsit beárnyékolja a meccset, mert a szurkolóink fantasztikusak voltak, különösen a Diogónak szóló megemlékezésekkel.

Nem csitul a rasszizmus Angliában

A Kick It Out szervezet szolidaritását fejezte ki Semenyóval, de felemlegette, hogy két nappal korébban a Tottenham játékosát, Mathys Telt érte online rasszista támadás (miután szerdán a Paris Saint-Germain elleni Szuperkupa-büntetőpárbajban hibázott). A szervezet kiemelte továbbá Anthony Taylor játékvezető példás intézkedését.

A BBC további feleleveníti, hogy az angol női válogatott játékosa, Jess Carter az idei Európa-bajnokságon szenvedett el hasonló támadást. A 2021-es Eb-n pedig rendőrségi ügy kerekedett abból, hogy az Olaszország–Anglia fináléban az büntetőpárbajban hibázó Marcus Rashford, Jadon Sancho és Bukayo Saka ellen a közösségi médiában indult rasszista támadás.

A rasszista drukkert kivezették:

 

