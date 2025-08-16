Csúnya ügy miatt állt a játék az Anfielden, a Liverpool épphogy megúszta a büntetést

A pályán nem történt semmi váratlan esemény, látszólag a lelátón is nyugalom honolt, a mérkőzést a tévében nézve, de talán még a helyszínen sem értették sokan, Anthony Taylor egy hazai szöglet előtt ugyan miért szakította félbe a Liverpool–Bournemouth találkozót a 29. percben, még 0-0-s állásnál. Gyorsan fény derült az esetre: Antoine Semenyo rasszista inzultus miatt kért intézkedést a játékvezetőtől, aki a szabályok szerint meg is szakította a játékot.

A Bournemouth ghánai csatára, Antoine Semenyo jól reagált a rasszista támadásra: két gólt szerzett a Liverpool elleni Premier League-mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Anthony Taylor a protokollnak megfelelően előbb a partvonal mellett a két edzőt, Arne Slotot és Andoni Iraolát tájékoztatta a történtekről, majd a Liverpool és a Bournemouth csapatkapitányát, Virgil van Dijkot és Adam Smith-t hívta a kispadhoz eligazításra. Négy percig állt a játék, amit talán túlzásnak tarthatunk, de Angliában – jó okuk van rá – nagyon komolyan veszik a rasszista támadást.

Adam Smith, a Bournemouth csapatkapitánya: A térdelés mit sem ért

– Teljesen elfogadhatatlan, ami történt. Ország-világ láthatta, hogy mi történt. Ez már a sokadik eset, pedig ez a Premier League, nem tudom, mit tehetnénk. Sokkolt a dolog, felfoghatatlan, hogy ez a mai világban is megtörténhet. Nagyon dühös vagyok. Én tanácsoltam (Semenyónak), hogy jelezze az esetet a bírónak. Nem tudom, Ant (Semenyo) ezek után hogyan tudta folytatni a játékot, sőt gólokat szerezni. Le a kalappal előtte – mondta a Sky Sportsnak Adam Smith, hozzátéve, a Premier League éveken át követett, mára kikopott szertartásának, a meccs előtti térdelésnek semmi foganatja nem volt.

Adam Smith arra is utalt, hogy a magáról megfeledkező bántalmazót a biztonságiak beazonosították és kivezették a mérkőzésről, ami Antoine Semenyónak is megnyugvást jelent.

A játék folytatódott, s a Liverpool is mindent tőle telhetőt elkövetett, az első félidő lefújásakor a stadionban rasszizmus elleni üzenetet olvastak be.