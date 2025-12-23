Fontos bejelentéseket tesz a kormány karácsony előtt – kövesse nálunk élőben! + videó

Váratlan időpontban,kedden délután kormányinfó lesz: fél négytől tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Ide utolsó ülését tartotta a kormány
A kormány ma tartotta idei utolsó ülését, a miniszterelnök adventi koszorúval jelezte: ünnepi hangulatban zajlik a kormányülés.
Idei utolsó
– jelezte a miniszterelnök.
Videót is megosztott a miniszterelnök, amelyben köszöntötte a kormánytagokat.
A mai kormányülés legfontosabb értelme, hogy egyikőtöknek se kelljen otthon segíteni a porszívózásban
– jegyezte meg Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ezt gazdag élettapasztalatára alapozza.
A tanácskozásról fotókat osztott meg a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Év végi kormányülés – a munka nem áll meg! Sűrű és hosszú év van mögöttünk
– írta a honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta: „A legfontosabb: Magyarország békéjét megőriztük. és nem hagytuk magunkat belesodorni a háborúba.”
A miniszter kitért a kormány idei intézkedéseire is: „Új otthontámogatási program, édesanyák szja-mentessége, 14. havi nyugdíj bevezetése és jövő februárban a ha havi fegyverpénzt is kifizetjük.”
Bár minden erőfeszítés ellenére a béke még várat magára, a magyarok jó évet zártak és egy még jobb évet várhatnak
– jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve: a kormány mindent megtesz a békéért és biztonságért.
