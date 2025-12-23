Fontos bejelentéseket tesz a kormány karácsony előtt – kövesse nálunk élőben! + videó

Váratlan időpontban,kedden délután kormányinfó lesz: fél négytől tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Magyar Nemzet munkatársa a helyszínen van, lapunk internetes kiadása élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be az eseményről.

Ide utolsó ülését tartotta a kormány

A kormány ma tartotta idei utolsó ülését, a miniszterelnök adventi koszorúval jelezte: ünnepi hangulatban zajlik a kormányülés.

Idei utolsó

– jelezte a miniszterelnök.

Videót is megosztott a miniszterelnök, amelyben köszöntötte a kormánytagokat.

A mai kormányülés legfontosabb értelme, hogy egyikőtöknek se kelljen otthon segíteni a porszívózásban

– jegyezte meg Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ezt gazdag élettapasztalatára alapozza.

A tanácskozásról fotókat osztott meg a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Év végi kormányülés – a munka nem áll meg! Sűrű és hosszú év van mögöttünk

– írta a honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta: „A legfontosabb: Magyarország békéjét megőriztük. és nem hagytuk magunkat belesodorni a háborúba.”

A miniszter kitért a kormány idei intézkedéseire is: „Új otthontámogatási program, édesanyák szja-mentessége, 14. havi nyugdíj bevezetése és jövő februárban a ha havi fegyverpénzt is kifizetjük.”

Bár minden erőfeszítés ellenére a béke még várat magára, a magyarok jó évet zártak és egy még jobb évet várhatnak

– jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve: a kormány mindent megtesz a békéért és biztonságért.