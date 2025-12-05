Maruzsa Zoltánállamtitkároktatáspedagógusátlagbértanár

Jövőre már 936 ezer forintot keres egy pedagógus átlagosan + videó

Januártól 936 ezer forint lesz a pedagógus átlagbér – közölte Maruzsa Zoltán államtitkár. A kormány folytatja a tanárok és az óvónők béremelését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 05. 18:48
Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére – hívta fel a figyelmet Maruzsa Zoltán a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára közölte: a kormány, ahogy vállalta, folytatja a tanárok és az óvónők béremelését.

Budapest, 2025. október 21. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára beszédet mond a Mesterséges intelligencia az oktatás szolgálatában című szakmai konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2025. október 21-én. MTI/Kovács Attila
Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A bejegyzéshez közzétett videójában Maruzsa Zoltán arról beszélt, hogy

a kormány vállalása szerint 2031-ig évente olyan mértékben emelkednek a pedagógus átlagbérek, ahogy a diplomás átlagbér növekszik.

A Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa szerint a diplomás átlagbér a következő évben tíz százalékkal nő majd, ennek megfelelően olyan kormányrendeletet készítettek elő, amelynek köszönhetően január 1-jétől átlagosan tíz százalékkal emelkedik majd a pedagógusok átlagbére – közölte az államtitkár.

Maruzsa Zoltán célként fogalmazta meg, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekHavas

Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

Kárpáti András avatarja

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu