Jövőre már 936 ezer forintot keres egy pedagógus átlagosan + videó

Januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére – hívta fel a figyelmet Maruzsa Zoltán a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára közölte: a kormány, ahogy vállalta, folytatja a tanárok és az óvónők béremelését.
A bejegyzéshez közzétett videójában Maruzsa Zoltán arról beszélt, hogy
a kormány vállalása szerint 2031-ig évente olyan mértékben emelkednek a pedagógus átlagbérek, ahogy a diplomás átlagbér növekszik.
A Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa szerint a diplomás átlagbér a következő évben tíz százalékkal nő majd, ennek megfelelően olyan kormányrendeletet készítettek elő, amelynek köszönhetően január 1-jétől átlagosan tíz százalékkal emelkedik majd a pedagógusok átlagbére – közölte az államtitkár.
Maruzsa Zoltán célként fogalmazta meg, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért.
