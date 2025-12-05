Jövőre már 936 ezer forintot keres egy pedagógus átlagosan + videó

Januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére – hívta fel a figyelmet Maruzsa Zoltán a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára közölte: a kormány, ahogy vállalta, folytatja a tanárok és az óvónők béremelését.

Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A bejegyzéshez közzétett videójában Maruzsa Zoltán arról beszélt, hogy

a kormány vállalása szerint 2031-ig évente olyan mértékben emelkednek a pedagógus átlagbérek, ahogy a diplomás átlagbér növekszik.

A Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa szerint a diplomás átlagbér a következő évben tíz százalékkal nő majd, ennek megfelelően olyan kormányrendeletet készítettek elő, amelynek köszönhetően január 1-jétől átlagosan tíz százalékkal emelkedik majd a pedagógusok átlagbére – közölte az államtitkár.

Maruzsa Zoltán célként fogalmazta meg, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)