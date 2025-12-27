lakóházboontűzeset

Három egybeépített lakóház égett porrá Ongán

Több mint tíz év munkája veszett oda a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 22:04
Forrás: Katasztrófavédelem
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három egybeépített lakóház égett szombaton a hajnali órákban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ongán – számolt be róla a Boon.

Porig égett egy kisbolt Ongán
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Boon

A tűzoltók hét vízsugárral fojtották el a lángokat a Major utcában. Egy kisbolt is a tűz martalékává vált.

Családi vállalkozásunk ez a mini ABC, amit tíz éve üzemeltetünk. Daganatos beteg vagyok, pénteken jöttem haza a kórházból. Mivel félóránként járok ki a mellékhelyiségbe, én vettem észre, hogy füst van. Ekkor olyan hajnali kettő, negyed három lehetett. Ez egy élelmiszerbolt, ami gyönyörűen ki lett alakítva, árukészletet is feltöltöttem az ünnepekre. Az ablakok kirobbantak és mindenünk megsemmisült

– mondta el a Boon kérdésére a tűzeset károsultja, Horváth Csilla.

Horváth András, a család rokona a szomszédokkal együtt próbálta menteni, ami menthető, még az égő házba is bemerészkedett.

A tűzesetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Boon cikkéből.

Borítókép: Tűzoltó dolgozik az ongai tűzeset helyszínén (Forrás: Katasztrófavédelem)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu