Három egybeépített lakóház égett porrá Ongán

Három egybeépített lakóház égett szombaton a hajnali órákban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ongán – számolt be róla a Boon.

Porig égett egy kisbolt Ongán

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Boon

A tűzoltók hét vízsugárral fojtották el a lángokat a Major utcában. Egy kisbolt is a tűz martalékává vált.

Családi vállalkozásunk ez a mini ABC, amit tíz éve üzemeltetünk. Daganatos beteg vagyok, pénteken jöttem haza a kórházból. Mivel félóránként járok ki a mellékhelyiségbe, én vettem észre, hogy füst van. Ekkor olyan hajnali kettő, negyed három lehetett. Ez egy élelmiszerbolt, ami gyönyörűen ki lett alakítva, árukészletet is feltöltöttem az ünnepekre. Az ablakok kirobbantak és mindenünk megsemmisült

– mondta el a Boon kérdésére a tűzeset károsultja, Horváth Csilla.

Horváth András, a család rokona a szomszédokkal együtt próbálta menteni, ami menthető, még az égő házba is bemerészkedett.

A tűzesetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Boon cikkéből.

Borítókép: Tűzoltó dolgozik az ongai tűzeset helyszínén (Forrás: Katasztrófavédelem)