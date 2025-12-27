Orbán Viktor: A jászkunságiak jól járnak velünk

Közös interjút adott a Karcag TV-nek és a Szoljon.hu -nak Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor beszélt a minap átadott M4-es autóút jelentőségéről, a térség további fejlesztésének lehetőségeiről, a jövő évi választások tétjéről és a helyi médiáról is.

Orbán Viktor Karcagon (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök a beszélgetés folyamán rámutatott: korábban problémája volt az Alföldnek, hogy elkerülték a gyorsforgalmi utak.

A Jászságban ezt megoldottuk, hiszen a térséget sikerült bekötni az M3-asba, Békéscsaba és Kecskemét között is összeköttetést létesítettünk. Ám a kettő közötti terület zárt maradt, ezért az M4-es fejlesztése mindig is az Alföld-programunk középpontjában állt. A Szolnok és Berettyóújfalu közötti szakasz van még hátra, aminek egy része, a Törökszentmiklós–Kisújszállás szakasz most elkészült. Emellett épül még egy karcagi elkerülő

– sorolta Orbán Viktor, aki azt is hozzátette: nagyjából hatvan kilométer hiányzik az M4-esből, amelynek az elkészültével helyreáll az ország történelmi, kelet–nyugati kereskedelmi útvonala.

Az útfejlesztés várhatóan nagyobb volumenű beruházást is hoz az M4-es környékére, emelte ki a kormányfő, aki rámutatott: az első beruházói kérdés mindig az, hogy a kérdéses területen van-e megfelelő ipari park és közút. Márpedig ennek a térségnek eddig is rendelkezésre állt ipari parki infrastruktúrája, most pedig lesz megfelelő közúti bekötése is.

A miniszterelnök a beszélgetés folyamán emlékeztetett: Európa vezetőinek többsége ma háborúpárti.

Sokan úgy gondolják, hogy egy Ukrajna területén vívott háborúban legyőzhetik Oroszországot. Ezért korábban is sok hadieszközt és pénzt adtak kölcsön az ukránoknak, ráadásul hitelből. Mindenki tudja, hogy ezt az ukránok sosem tudják majd visszafizetni, ezekért a hitelekért végül majd az unió polgárainak, az európai cégeknek kell helytállnia. A legutóbbi EU-csúcson a tagállamok hadikölcsönről döntöttek, de nekünk, magyaroknak – a csehekkel, szlovákokkal együtt – ebből sikerült kimaradnunk. Ezzel hazánk 400 milliárd forintot tudott megspórolni. Ez akkora összeg, mint amennyibe az M4-es Szolnoktól a román határig tartó szakaszának megépítése kerül

– mondta el Orbán Viktor, aki azt is megindokolta, miért lenne jó a térségnek, ha jövőre a Fidesz–KDNP folytathatná a kormányzást.