Míg Brüsszel önti a pénzt Ukrajnába, Washington és Moszkva újrarajzolja a világot

Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója lapunknak elmondta, hogyha megnézzük a háború kitörése előtt, illetve a Donald Trump megválasztásáig terjedő időszakot, akkor azt kellene látnunk, hogy a Biden-adminisztráció végrehajtotta Kissinger rémálmát, hogy Pekinget és Moszkvát nagyon közel tolta egymáshoz.

(Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL)

Azt a célt viszont elérték – amit mindig szerettek volna az amerikaiak –, hogy Németországot és Oroszországot el kell vágni egymástól

– emelte ki Horváth. Tehát az olcsó orosz energia és a német technika által létrejövő szinergiát az amerikaiak veszélyesnek ítélték. A szakértő szerint Donald Trump elnöksége óta azt láthatjuk, hogy egyrészt megkísérlik azt, hogy Kína és Oroszország viszonyán lehetőség szerint lazítsanak, ennek érdekében is törekszik az Egyesült Államok arra, hogy az orosz–ukrán háborút mihamarabb lezárják. Emellett Oroszország gazdasági, nemzetbiztonsági és biztonsági érdekeit is jóval inkább figyelembe veszi most már az új amerikai vezetés. Illetve elkezdtek közös gazdasági projekteket is kialakítani, valamint a többpólusúvá váló világrendszerben megkezdődött az oroszok, amerikaiak és kínaiak közt a befolyási övezetek újrarajzolása.